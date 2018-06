Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab592fa5-0957-470c-a804-273f6f5d80f2","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Azoknak is élniük kell, akiket nem érdekel a világbajnokság. Van pár ötletünk arra, hogy mihez kezdjenek magukkal.","shortLead":"Azoknak is élniük kell, akiket nem érdekel a világbajnokság. Van pár ötletünk arra, hogy mihez kezdjenek magukkal.","id":"20180615_Programajanlo_azoknak_akiket_nem_erdekel_a_focivebe_programajanlo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab592fa5-0957-470c-a804-273f6f5d80f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7085191-06c6-49bc-8917-8c766275dc64","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Programajanlo_azoknak_akiket_nem_erdekel_a_focivebe_programajanlo","timestamp":"2018. június. 15. 18:00","title":"Mégis mit csináljak, ha nem érdekel a foci?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik szinte biztos, hogy a 2022-es vb-n már nem lesznek ott.","shortLead":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik...","id":"20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cb79-791b-4f49-86f0-609c9731ddf6","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","timestamp":"2018. június. 14. 15:25","title":"Öt legenda, akiknek ez lesz az utolsó vb-jük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f840d6-08ee-4025-9d36-b6947052e189","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"S nem pulykakakast venni, hanem gourmetnek lenni a Nagyerdőben: Debrecziner Gourmet Fesztivál június 15-17.","shortLead":"S nem pulykakakast venni, hanem gourmetnek lenni a Nagyerdőben: Debrecziner Gourmet Fesztivál június 15-17.","id":"20180613_Debrecenbe_kene_menni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f840d6-08ee-4025-9d36-b6947052e189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fbfba8-6af7-4114-bef9-4c2f93931813","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Debrecenbe_kene_menni","timestamp":"2018. június. 14. 20:03","title":"Debrecenbe kéne menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d409df7-6860-4102-8d86-9e9435d1cb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft után a Google is frissítette a fordítója mobilos verzióját. A program ezután a mesterséges intelligencia segítségével dolgozik a kezünk alá, és a korábbinál többször internetkapcsolat nélkül is.","shortLead":"A Microsoft után a Google is frissítette a fordítója mobilos verzióját. A program ezután a mesterséges intelligencia...","id":"20180614_google_fordito_offline_forditas_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d409df7-6860-4102-8d86-9e9435d1cb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebf7de-4ea0-4767-bd08-890b791eab0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_google_fordito_offline_forditas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 14. 19:03","title":"Google Fordítót használ a telefonján? Nem kell internet, most már offline is jobban fordít a program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tenyésztője szerint a sertésnek különleges képességei vannak. Állítólag ő már tudja, kik jutnak be az elődöntőbe.","shortLead":"Tenyésztője szerint a sertésnek különleges képességei vannak. Állítólag ő már tudja, kik jutnak be az elődöntőbe.","id":"20180615_ismerjek_meg_marcust_a_josmalacot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54b6db5-cf4e-42c9-bbb8-8f6a083deeaa","keywords":null,"link":"/elet/20180615_ismerjek_meg_marcust_a_josmalacot","timestamp":"2018. június. 15. 14:55","title":"Ismerjék meg Marcust, a jósmalacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Központi Bank (EKB) nem tart újabb válságtól, ezért az év végéig óvatosan, két lépésben leépíti eszközvásárlási programját.","shortLead":"Az Európai Központi Bank (EKB) nem tart újabb válságtól, ezért az év végéig óvatosan, két lépésben leépíti...","id":"20180614_Nem_latszik_a_valsag_amire_Orban_Viktor_es_Matolcsy_Gyorgy_is_szamit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b8f87d-c2f5-4ead-a106-e2600a3f67bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Nem_latszik_a_valsag_amire_Orban_Viktor_es_Matolcsy_Gyorgy_is_szamit","timestamp":"2018. június. 14. 15:02","title":"Nem látszik a válság, amire Orbán Viktor és Matolcsy György is számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA elnöksége rendkívüli ülést tart, a téma az MTA költségvetésének felének a Palkovics László miniszterhez csatornázása lesz. Az Innovációs Minisztérium pedig már el is árulta, más szempontokat is figyelembe fog venni a kutatásoknál, mint a tudományosakat. \r

","shortLead":"Az MTA elnöksége rendkívüli ülést tart, a téma az MTA költségvetésének felének a Palkovics László miniszterhez...","id":"20180614_Hivatalos_rendkivuli_elnoksegi_ules_jon_az_MTAban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1270f6c-520e-40c3-b496-fa85ed9dc598","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Hivatalos_rendkivuli_elnoksegi_ules_jon_az_MTAban","timestamp":"2018. június. 14. 15:41","title":"Lesz miről beszélni az MTA-ban: Palkovicsék más szempontok alapján osztják majd a pénzt a kutatásoknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nemcsak a Windows, de az Office-programok kinézetét is átszabja, és már azt is látni, melyek lesznek a legfontosabb változások.","shortLead":"A Microsoft nemcsak a Windows, de az Office-programok kinézetét is átszabja, és már azt is látni, melyek lesznek...","id":"20180614_microsoft_office_word_excel_powerpoint_outlook_rancfelvarras_uj_dizajn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192ecd1b-f349-430c-a65a-f2dfa0a1fb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_microsoft_office_word_excel_powerpoint_outlook_rancfelvarras_uj_dizajn","timestamp":"2018. június. 14. 15:03","title":"Más lesz az Office kinézete, mutatjuk a főbb változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]