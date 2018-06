Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeptemberig pótlóbuszok járnak a villamosvonalak egy szakaszán.","shortLead":"Szeptemberig pótlóbuszok járnak a villamosvonalak egy szakaszán.","id":"20180616_Nem_lesz_egyszeru_a_nyar_a_Nagykoruton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa0b261-5493-4fa1-8e61-82c5e1dc3956","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Nem_lesz_egyszeru_a_nyar_a_Nagykoruton","timestamp":"2018. június. 16. 08:24","title":"Nem lesz egyszerű a nyár a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b679db-4007-4c4d-b534-8749f57d8bd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség rongálás gyanújával nyomoz.","shortLead":"A rendőrség rongálás gyanújával nyomoz.","id":"20180615_Harommilliard_forint_erteku_aru_egett_el_a_raktartuzben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b679db-4007-4c4d-b534-8749f57d8bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8982a5d-519b-4d50-90ed-42bb0b953a55","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_Harommilliard_forint_erteku_aru_egett_el_a_raktartuzben","timestamp":"2018. június. 15. 11:26","title":"Hárommilliárd forint értékű áru égett el a raktártűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fa705-b164-4d69-859f-e1bc5458e937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Ne foglalkozzatok velem, csináljatok mindent úgy, ahogyan eddig!\" – lehet, hogy a spanyol Hierro kapitánynak mindössze ennyit kéne mondania az öltözőben a portugálok elleni meccs előtt. 