Helyzetjelentésre hívta az újságírókat a Néprajzi Múzeum vezetése, majd elárulták, mennyivel kéne szerintük megnövelni a költségvetésüket. Az első állandó kiállítást 2021-re tervezik.

\r

Helyzetjelentésre hívta az újságírókat a Néprajzi Múzeum vezetése, majd elárulták, mennyivel kéne szerintük megnövelni a költségvetésüket. Az első állandó kiállítást 2021-re tervezik.
2018. június. 14. 14:55
Háromszoros költségvetésért jelentkezik az Új Néprajzi Múzeum

A két nagy esélyes mellett láthatjuk focizni a sötét ló meglepetéscsapatot, Izlandot, egy afrikai és még egy dél-amerikai csapatot is, valamint Horvátországot. Percről percre a hvg.hu-n.
2018. június. 16. 10:00
Indul a foci vébé 3. napja, pályán a franciák és Argentína is – ÉLŐ

Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek a plázák, és a közösségi élet valódi központjaivá váljanak.
2018. június. 14. 12:46
Tényleg azt akarják a befektetők, hogy plázákban éljük az életünket

Nagyon nem lepődtünk meg, az EU-ban a németek hajtanak leginkább. De kik a lógósok?
2018. június. 16. 08:30
Dolgozunk és/vagy élünk? Egy statisztika életművészeknek

Kihalás fenyeget minden ötödik vadon élő emlősfajt Nagy-Britanniában – számolt be egy új kutatásról a BBC.
2018. június. 14. 12:03
Ez szomorú: a kihalás felé sodródik a sün, a denevér, a mókus, a vadmacska és a patkány is

A friss Magyar Közlönyben megjelent az emberi erőforrások miniszterének rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. 2018. június. 14. 12:12
Itt a rendelet: nem változik a vakáció kezdete

A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. ","id":"20180614_nem_valtozik_a_vakacio_kezdete_2019ben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a11245-aad7-4b5e-b483-794b10365a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2c8a74-256f-42ed-9189-106e0e1f5ee4","keywords":null,"link":"/elet/20180614_nem_valtozik_a_vakacio_kezdete_2019ben","timestamp":"2018. június. 14. 12:12","title":"Itt a rendelet: nem változik a vakáció kezdete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. Az egyik jobbikos képviselő kérdezte meg, szigorítják-e az ellenőrzéseket a ceglédberceli tragédia után.","shortLead":"A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. Az egyik...","id":"20180614_pinter_Tovabbra_is_tervszeruen_akarjak_ellenorizni_itthon_a_kulfoldi_soforoket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab82c68-8153-40bd-ba62-634e65c54007","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_pinter_Tovabbra_is_tervszeruen_akarjak_ellenorizni_itthon_a_kulfoldi_soforoket","timestamp":"2018. június. 14. 17:10","title":"Pintér: Továbbra is tervszerűen akarják ellenőrizni itthon a külföldi sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185ce552-2cb7-4308-aaa8-49a306712322","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A vébén szereplő válogatottakat bemutató sorozatunk harmadik részében a G és a H csoport csapatai következnek.","shortLead":"A vébén szereplő válogatottakat bemutató sorozatunk harmadik részében a G és a H csoport csapatai következnek.","id":"20180614_foci_vb_2018_G_e_H_csoport","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=185ce552-2cb7-4308-aaa8-49a306712322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36df692-5ba8-49ed-a15d-3b4076f0de91","keywords":null,"link":"/sport/20180614_foci_vb_2018_G_e_H_csoport","timestamp":"2018. június. 14. 18:35","title":"Még izmosabb Kolumbia és örökké reménykedő Anglia: íme a G és H csoport csapatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]