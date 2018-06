Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális demokrácia leépülése. Magyarországot is példaként említik.","shortLead":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális...","id":"20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb0434b-139e-4b05-b95f-1cfaaab7cbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","timestamp":"2018. június. 15. 15:16","title":"Elcsalt választás, börtönbe vetett ellenzék – ez jöhet Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acd510a-3385-4377-a0b1-8252308d0e3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 év fegyházbüntetést kaptak a halálkamionper fő vádlottjai, akik nem törődtek azzal, hogy 71 ember fulladhat meg egy kamionban. A per másodfokon folytatódik, az ügyész súlyosbításért, a védelem enyhítésért vagy felmentésért fellebbezett. A perben 14 vádlott volt, bűnszervezetben elkövetett embercsempészéssel mindenkit megvádoltak, többen emberölésért is feleltek.","shortLead":"25 év fegyházbüntetést kaptak a halálkamionper fő vádlottjai, akik nem törődtek azzal, hogy 71 ember fulladhat meg...","id":"20180614_Eletfogytiglant_kert_az_ugyesz_a_71_ember_halalaert_felelos_vadlottakra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1acd510a-3385-4377-a0b1-8252308d0e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9bf0ed-74e7-4717-9170-106db8fbd2e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Eletfogytiglant_kert_az_ugyesz_a_71_ember_halalaert_felelos_vadlottakra","timestamp":"2018. június. 14. 16:52","title":"Még súlyosabb büntetést kér az ügyész a halálkamion elítélt vádlottjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7c154a-6e0f-42dc-940e-d8199cc65b65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 30 ezer rászoruló gyereknek kértek szünidei étkeztetést. ","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 30 ezer rászoruló gyereknek kértek szünidei étkeztetést. ","id":"20180614_A_tavalyinal_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_iden_nyari_ingyen_etkeztetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7c154a-6e0f-42dc-940e-d8199cc65b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa849f41-471b-4bac-961b-b3056cc27347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_A_tavalyinal_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_iden_nyari_ingyen_etkeztetest","timestamp":"2018. június. 14. 15:43","title":"A tavalyinál kevesebb rászoruló gyerek kap idén nyáron ingyenes étkeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a979c97-5997-4b53-b3a3-ebde59c08f59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megszokott memóriamennyiségnél is sokkal többet pakolt új ThinkPad gépébe a Lenovo, miközben a Dellnél is hasonlóval kísérleteznek. Alighanem előttünk zajlik a laptopok világának egy következő nagy változása. ","shortLead":"A megszokott memóriamennyiségnél is sokkal többet pakolt új ThinkPad gépébe a Lenovo, miközben a Dellnél is hasonlóval...","id":"20180615_lenovo_thinkpad_p52_laptop_128_gb_ram_notebook_sok_memoriaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a979c97-5997-4b53-b3a3-ebde59c08f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c5d77c-b309-4116-8191-25d6a3c44bc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_lenovo_thinkpad_p52_laptop_128_gb_ram_notebook_sok_memoriaval","timestamp":"2018. június. 15. 12:03","title":"Kezdjen hozzászokni: megjöttek az első 128 GB RAM memóriával szerelt laptopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b65ded-a482-4a80-b57c-42621aa65683","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"9 milliárd forintból tatarozhat a ZÁÉV Építőipari Zrt.","shortLead":"9 milliárd forintból tatarozhat a ZÁÉV Építőipari Zrt.","id":"20180614_A_stadionepiteseknel_is_felbukkano_ceg_ujithatja_fel_a_kaposvari_szinhazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b65ded-a482-4a80-b57c-42621aa65683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90388f80-290c-4fb5-95ff-d00b622ed294","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_A_stadionepiteseknel_is_felbukkano_ceg_ujithatja_fel_a_kaposvari_szinhazat","timestamp":"2018. június. 14. 16:32","title":"A stadionépítéseknél is felbukkanó cég újíthatja fel a kaposvári színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","shortLead":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","id":"20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e2ab07-a043-4d91-8666-64df8746a18a","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","timestamp":"2018. június. 14. 14:35","title":"Figyelmeztették a vb-re készülő magyar szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138f8767-be99-4d4c-84a0-e96b2b510025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékszik még Natalia Oreiróra, a Magyarországon is nagy sikerrel vetített argentin szappanopera, a Vad angyal sztárjára? Neki is van egy száma a foci-vb elé.","shortLead":"Emlékszik még Natalia Oreiróra, a Magyarországon is nagy sikerrel vetített argentin szappanopera, a Vad angyal...","id":"20180614_a_vad_angyal_is_vebedalt_enekel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=138f8767-be99-4d4c-84a0-e96b2b510025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46488b-7b3e-4094-96a8-844c4fce8b89","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_a_vad_angyal_is_vebedalt_enekel","timestamp":"2018. június. 14. 15:42","title":"A Vad angyal is vébédalt énekel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9e4894-c3bb-4fb1-9ac3-75f3bdfc7020","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskeméten lesz új csarnoka a Knorr-Bremsének. ","shortLead":"Kecskeméten lesz új csarnoka a Knorr-Bremsének. ","id":"20180615_Ezuttal_onerobol_epitkezik_az_allami_penzekkel_elkenyeztetett_fekgyarto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9e4894-c3bb-4fb1-9ac3-75f3bdfc7020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1078fd-cd5b-4848-a9ca-ccf95133aab3","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_Ezuttal_onerobol_epitkezik_az_allami_penzekkel_elkenyeztetett_fekgyarto","timestamp":"2018. június. 15. 15:37","title":"Ezúttal önerőből építkezik az állami pénzekkel elkényeztetett fékgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]