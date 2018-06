Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli elnökségi ülést tart a Magyar Tudományos Akadémia, miután kiderült, az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25 milliárd forintot. Az ülésre megérkezett Palkovics László miniszter is.","shortLead":"Rendkívüli elnökségi ülést tart a Magyar Tudományos Akadémia, miután kiderült, az Innovációs és Technológiai...","id":"20180615_Palkovics_Ez_nem_allamositas_mta_kutatointezet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763bbfc6-0d0f-48a8-b34e-3ee65ea62a34","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Palkovics_Ez_nem_allamositas_mta_kutatointezet","timestamp":"2018. június. 15. 09:47","title":"\"Ez nem államosítás\" – mondja Palkovics, de az akadémikusok tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc1fb71-48a2-41aa-921f-ce9c240d1046","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz-szaúdi nyitómeccsel kezdődik ma a 21. labdarúgó-vb. A nap eseményeit és a nyitómeccset folyamatosan követjük a hvg.hu-n.","shortLead":"Orosz-szaúdi nyitómeccsel kezdődik ma a 21. labdarúgó-vb. A nap eseményeit és a nyitómeccset folyamatosan követjük...","id":"20180614_Indul_a_vilagbajnoksag__percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc1fb71-48a2-41aa-921f-ce9c240d1046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a594fc1-be4d-4bef-a5a6-a6a0e4037898","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Indul_a_vilagbajnoksag__percrol_percre","timestamp":"2018. június. 14. 09:45","title":"Oroszország-Szaúd-Arábia – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"","category":"sport","description":"Az egyiptomi edző elárulta, játszhat-e legnagyobb sztárja az első csoportmeccsen vagy sem. ","shortLead":"Az egyiptomi edző elárulta, játszhat-e legnagyobb sztárja az első csoportmeccsen vagy sem. ","id":"20180614_Eldolt_Szalah_sorsa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1de244-ea67-40a8-8b42-23d8ddf9986f","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Eldolt_Szalah_sorsa","timestamp":"2018. június. 14. 14:48","title":"Eldőlt Szalah sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7128dc4a-1022-4e26-89e1-bc86f064f5d3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Bár a focirajongók többsége még mindig televízión nézi a világbajnokság meccseit, az utóbbi időben egyre nagyobb teret nyertek a kisebb képernyők is. Ingyenesen nézhető videostreamet sok weboldal ígér, ám nagyon sok csaló csak azért teszi ezt, hogy megszerezze a regisztrálók adatait vagy vírust juttasson a gépeikre. Összegyűjtöttük a legegyszerűbb legálisan ingyenes és biztonságos lehetőségeket.","shortLead":"Bár a focirajongók többsége még mindig televízión nézi a világbajnokság meccseit, az utóbbi időben egyre nagyobb teret...","id":"20180615_fifa_2018_foci_vb_2018_kozvetites_ingyen_stream_neten_telefonon_m4_sport_elo_ingyenes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7128dc4a-1022-4e26-89e1-bc86f064f5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a725a4-2d5d-480d-9a75-91f9da046854","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_fifa_2018_foci_vb_2018_kozvetites_ingyen_stream_neten_telefonon_m4_sport_elo_ingyenes","timestamp":"2018. június. 15. 11:03","title":"Hogyan nézheti ingyen telefonján vagy laptopján a focivébé összes meccsét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27827a32-53a1-4bc4-8213-393e68e6ebd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az orosz válogatott kerete is sokkal kevesebbe kerül, mint a vb öt legértékesebb játékosa közül akárki.","shortLead":"Még az orosz válogatott kerete is sokkal kevesebbe kerül, mint a vb öt legértékesebb játékosa közül akárki.","id":"20180614_Hany_Panamat_er_egy_Messi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27827a32-53a1-4bc4-8213-393e68e6ebd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae71c097-a51f-4aae-af22-450cb78f5e29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hany_Panamat_er_egy_Messi","timestamp":"2018. június. 14. 14:55","title":"Hány Panamát ér egy Messi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról az üzenetet azután, hogy a fizikus hamvait örök nyugalomra helyezték. ","shortLead":"A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról...","id":"20180614_vangelis_zenejere_sugarozzak_penteken_az_urbe_stephen_hawking_bekeuzenetet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ceb2f5-76f5-4118-ac0c-9be9d907c277","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_vangelis_zenejere_sugarozzak_penteken_az_urbe_stephen_hawking_bekeuzenetet","timestamp":"2018. június. 14. 19:41","title":"Vangelis zenéjére sugározzák pénteken az űrbe Stephen Hawking békeüzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4bb4bf-b5ef-4118-8974-83ddce087eb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka legfrissebb négyszemélyes modellje minden korábbinál erősebb motort kapott.","shortLead":"A kékvérű brit márka legfrissebb négyszemélyes modellje minden korábbinál erősebb motort kapott.","id":"20180614_aston_martin_rapide_amr_sportkocsi_tuning_porsche_panamera_negyszemelyes_negyajtos_v12_benzinmotor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb4bb4bf-b5ef-4118-8974-83ddce087eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fdd98d-753d-4e3a-959a-fd433be8dc02","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_aston_martin_rapide_amr_sportkocsi_tuning_porsche_panamera_negyszemelyes_negyajtos_v12_benzinmotor","timestamp":"2018. június. 14. 10:21","title":"Olyan Aston Martin jött, amivel egy komplett család utazhat villámgyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c038f48-a090-40d2-9bc0-7deac0e7db23","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Királyságban, Írországban és az Egyesült Államok bizonyos részein búcsút intenek a lánc éttermeiben a műanyag szívószálaknak.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban, Írországban és az Egyesült Államok bizonyos részein búcsút intenek a lánc éttermeiben...","id":"20180615_a_mcdonalds_megszabadulna_a_szivoszalaktol_ket_otlet_mar_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c038f48-a090-40d2-9bc0-7deac0e7db23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08564e28-6e87-4114-b9bf-0fc2078b0a03","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_a_mcdonalds_megszabadulna_a_szivoszalaktol_ket_otlet_mar_van","timestamp":"2018. június. 15. 10:05","title":"A McDonald's megszabadulna a szívószálaktól, két ötlet már van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]