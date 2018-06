Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8caf9ea-5607-4b82-b247-4ba8541aca99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Bertalan Lajos utca egyik tűzfalára a MOME tűzfaltervezési kurzusának keretében egy óriási kócsagot festettek fel.","shortLead":"A Bertalan Lajos utca egyik tűzfalára a MOME tűzfaltervezési kurzusának keretében egy óriási kócsagot festettek fel.","id":"20180615_Tuzfalfestest_adtak_at_Ujbudan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8caf9ea-5607-4b82-b247-4ba8541aca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e15f9c-8543-4c55-878d-a073e2b5987c","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Tuzfalfestest_adtak_at_Ujbudan","timestamp":"2018. június. 15. 18:00","title":"Hatalmas tűzfalfestést adtak át Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Kemény dolga lesz az angolnatestű argentinnak a vikingtermetű izlandiak szorításában.","shortLead":"Kemény dolga lesz az angolnatestű argentinnak a vikingtermetű izlandiak szorításában.","id":"20180613_Eldol_mire_kepesek_Messiek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742b314d-c5a0-48d7-b199-3cdd9e238009","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Eldol_mire_kepesek_Messiek","timestamp":"2018. június. 16. 09:30","title":"A nap meccse: eldől, mire képesek Messiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Illiberális és unortodox vezetők diktálnak hirtelen a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Orbán Viktor menő meghívók sorát kaphatja hamarosan, ám kérdéses, mennyire örülhet. A nehézkes és kiszámítható nyugati államok elestével épp azon fővárosokban diadalmaskodhat az önzés politikája, ahol nem csak a menekülteket akarják visszautasítani, de a magyarok érdekeit is. A heti belpolitikai elemzésünk igencsak globálisra sikerült.","shortLead":"Illiberális és unortodox vezetők diktálnak hirtelen a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Orbán Viktor menő...","id":"20180615_Orban_kezdhet_rettegni_akkora_gyozelmet_arathat_hogy_beledoglunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e57d592-0a53-4550-99d7-cb65afcdb2dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Orban_kezdhet_rettegni_akkora_gyozelmet_arathat_hogy_beledoglunk","timestamp":"2018. június. 15. 14:10","title":"Orbán kezdhet rettegni: akkora győzelmet arathat, hogy beledöglünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d91f68-f98e-4b0d-90d6-3e6cea872bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán az összefogásról beszélt és arról, hogy hogyan lehet a hazát szeretni. ","shortLead":"Orbán az összefogásról beszélt és arról, hogy hogyan lehet a hazát szeretni. ","id":"20180614_Orban_vizitura_kozpontot_avatott_es_megmondta_mi_a_hazaszeretet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d91f68-f98e-4b0d-90d6-3e6cea872bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbc30c3-6f74-4a4e-9abf-156b17dd617c","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orban_vizitura_kozpontot_avatott_es_megmondta_mi_a_hazaszeretet","timestamp":"2018. június. 14. 18:48","title":"Orbán \"vizitúra\" központot avatott, és megmondta, mi a hazaszeretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca655d5-15c9-4a29-b290-e1aa66deabc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segítségével kapta vissza a hangját egy amerikai rádióriporter, aki egy ritka idegrendszeri betegség miatt két éve nem tud beszélni – jelentette a BBC.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével kapta vissza a hangját egy amerikai rádióriporter, aki egy ritka idegrendszeri...","id":"20180616_jamie_dupree_hangja_cereproc_mesterseges_ingelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca655d5-15c9-4a29-b290-e1aa66deabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516e7306-122b-44ba-b491-bb38de24264a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_jamie_dupree_hangja_cereproc_mesterseges_ingelligencia","timestamp":"2018. június. 16. 14:03","title":"Hétfőn kerül adásba: mesterséges intelligencia adta vissza a hangját a majdnem elnémult rádiósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fca13e5-e6e9-42ae-b3f6-4e839d11a338","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyre több a konfliktus a vadon élő állatokkal.","shortLead":"Egyre több a konfliktus a vadon élő állatokkal.","id":"20180615_A_haz_elott_aludt_a_ferfi_mikor_megolte_az_elefant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fca13e5-e6e9-42ae-b3f6-4e839d11a338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81397f33-4b62-4af8-9097-c64dc33dc2f6","keywords":null,"link":"/elet/20180615_A_haz_elott_aludt_a_ferfi_mikor_megolte_az_elefant","timestamp":"2018. június. 15. 14:26","title":"A ház előtt aludt a férfi, mikor megölte az elefánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329efb74-0e75-4516-ad14-9492d132543b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan több ezer kilométert utaznak, hogy részt vehessenek a projektben.","shortLead":"Sokan több ezer kilométert utaznak, hogy részt vehessenek a projektben.","id":"20180616_Tizenegyezer_meztelen_ember_all_modellt_egy_amerikai_fotosnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=329efb74-0e75-4516-ad14-9492d132543b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae94864-c143-432b-b736-e695548be0ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Tizenegyezer_meztelen_ember_all_modellt_egy_amerikai_fotosnak","timestamp":"2018. június. 16. 10:52","title":"Tizenegyezer meztelen ember áll modellt egy amerikai fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Búcsúzunk az állampolgári egyenlőségtől. De mi lesz a reformátusokkal?","shortLead":"Búcsúzunk az állampolgári egyenlőségtől. De mi lesz a reformátusokkal?","id":"20180615_Orban_ur_alkotmanyt_modosit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9988c651-adbf-4757-8e82-0d78e639c1ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Orban_ur_alkotmanyt_modosit","timestamp":"2018. június. 15. 08:29","title":"TGM: Orbán úr alkotmányt módosít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]