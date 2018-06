Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50ec4b8f-fa65-454e-8e90-c8d9332de8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A valójában nőstény Robi korábban bejárta az egész országot, Szlovákia felé terelték, de ő jobban szeret itt lenni.","shortLead":"A valójában nőstény Robi korábban bejárta az egész országot, Szlovákia felé terelték, de ő jobban szeret itt lenni.","id":"20180616_Visszaterhetett_Magyarorszagra_Robi_a_medve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50ec4b8f-fa65-454e-8e90-c8d9332de8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2644eab9-3b23-4214-837f-8d56f0e2a344","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Visszaterhetett_Magyarorszagra_Robi_a_medve","timestamp":"2018. június. 16. 13:07","title":"Visszatérhetett Magyarországra Robi, a medve - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549a6738-f4dc-468e-9fb3-b87e7f7488ef","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egyre nő azoknak az aránya a felsőoktatási mesterképzésre jelentkezők és felvettek között, akik a munka mellett a vezetés és szervezés szakot választják.","shortLead":"Egyre nő azoknak az aránya a felsőoktatási mesterképzésre jelentkezők és felvettek között, akik a munka mellett...","id":"201820__vezetes_es_szervezes__mesterkepzesek__allami_helyek__karrierlepcso","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=549a6738-f4dc-468e-9fb3-b87e7f7488ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f4ba86-ea96-46a0-8c2c-f253fb894ba4","keywords":null,"link":"/kkv/201820__vezetes_es_szervezes__mesterkepzesek__allami_helyek__karrierlepcso","timestamp":"2018. június. 17. 13:00","title":"Karrierlépcső: a \"vezszerv\", mint dobbantó? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagyon nem lepődtünk meg, az EU-ban a németek hajtanak leginkább. De kik a lógósok? ","shortLead":"Nagyon nem lepődtünk meg, az EU-ban a németek hajtanak leginkább. De kik a lógósok? ","id":"201824_varhato_elettartam_kontra_gdp_hajtos_nemetek_eletmuvesz_gorogok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad32c3c-27a3-45eb-b25f-7f888d147616","keywords":null,"link":"/gazdasag/201824_varhato_elettartam_kontra_gdp_hajtos_nemetek_eletmuvesz_gorogok","timestamp":"2018. június. 16. 08:30","title":"Dolgozunk és/vagy élünk? Egy statisztika életművészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7286552f-1b5e-47e0-8140-eefc251546da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök szondáztatták, majd el is vették a jogosítványát.","shortLead":"A rendőrök szondáztatták, majd el is vették a jogosítványát.","id":"20180616_Ittas_vezetes_miatt_kapcsoltak_le_a_Viszkist","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7286552f-1b5e-47e0-8140-eefc251546da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b02443-60c3-413e-8ea1-ced84fc82897","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Ittas_vezetes_miatt_kapcsoltak_le_a_Viszkist","timestamp":"2018. június. 16. 07:25","title":"Ittas vezetés miatt kapcsolták le a Viszkist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac33ef8-4583-4997-ada5-500a04f3abef","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Hogy senki ne érezze magát sutának nyelvtanilag, segít egy magyar blogger. De a többi csapat nevének helyes kiejtéséhez is van segítség.","shortLead":"Hogy senki ne érezze magát sutának nyelvtanilag, segít egy magyar blogger. De a többi csapat nevének helyes kiejtéséhez...","id":"20180616_Hianypotlo_video_arrol_hogyan_kell_kiejteni_a_francia_neveket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac33ef8-4583-4997-ada5-500a04f3abef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b765ec-47cd-46b0-82a8-b3dc5bb74b97","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Hianypotlo_video_arrol_hogyan_kell_kiejteni_a_francia_neveket","timestamp":"2018. június. 16. 11:48","title":"Hiánypótló videó arról, hogyan kell kiejteni a francia neveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb85e4bf-81c8-4f99-860f-83e9bc8d01cd","c_author":"Köves Pál - Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Vajon többször halljuk-e a Lineker-idézetet, mint ahányszor Mexikó a legjobb 16 között esik ki a vb-ről? Ki lesz a peches, aki belefuthat Brazíliába? És egyáltalán Brazíliába fut-e bele, vagy például a svájciak elkapják Tite válogatottját? \r

\r

","shortLead":"Vajon többször halljuk-e a Lineker-idézetet, mint ahányszor Mexikó a legjobb 16 között esik ki a vb-ről? Ki lesz...","id":"20180617_A_nap_meccse__vasarnap_nemetorszag_mexiko_brazilia_svajc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb85e4bf-81c8-4f99-860f-83e9bc8d01cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fba78f-0658-43e9-8e40-a7ddbee58acd","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_nap_meccse__vasarnap_nemetorszag_mexiko_brazilia_svajc","timestamp":"2018. június. 17. 10:01","title":"Elképzelhető, hogy a németek és a brazilok ma nem nyernek? Ezek a nap meccsei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1adb76-7370-419f-930f-0a2076be91e6","c_author":"","category":"itthon","description":"Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy felesleges volt megijedni tőle. ","shortLead":"Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy felesleges volt megijedni tőle. ","id":"20180615_Polipszeru_ize_keltett_riadalmat_egy_Gyor_melletti_faluban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f1adb76-7370-419f-930f-0a2076be91e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492674e9-0c46-448a-a5c0-dfd45f7029b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Polipszeru_ize_keltett_riadalmat_egy_Gyor_melletti_faluban","timestamp":"2018. június. 15. 20:02","title":"Polipszerű izé keltett riadalmat egy Győr melletti faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc99eae-52a2-4460-a8d5-b507e87335f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A második helyen ért célba a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes pilótája a gyorsasági kamion Eb magyarországi versenyhétvégéjének szombati első futamán a Hungaroringen.","shortLead":"A második helyen ért célba a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes pilótája a gyorsasági kamion...","id":"20180616_kiss_norbert_kamion_eb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dc99eae-52a2-4460-a8d5-b507e87335f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f8b3b-e4c4-46b9-af11-a2a2865efbed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kiss_norbert_kamion_eb","timestamp":"2018. június. 16. 14:42","title":"Jól ment Kiss Norbert - második a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]