[{"available":true,"c_guid":"c36ff351-c109-4b63-897c-a3a117ec2496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 21 éves férfi és 27 éves nő egy egyszerű szóváltás után támadt a másik párra.","shortLead":"A 21 éves férfi és 27 éves nő egy egyszerű szóváltás után támadt a másik párra.","id":"20180615_Elfogtak_a_budaorsi_Tescoban_verekedo_part","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c36ff351-c109-4b63-897c-a3a117ec2496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81dbc3b9-5c34-4f8a-81a6-4a2e41acf657","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Elfogtak_a_budaorsi_Tescoban_verekedo_part","timestamp":"2018. június. 15. 19:51","title":"Elfogták az áruházban verekedő párt, akiket Tvrtko levideózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","shortLead":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","id":"20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d6089c-f6a0-4724-926e-a8cd5b75e702","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","timestamp":"2018. június. 16. 21:40","title":"Megszökött egy mátészalkai rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3bd999-f4b3-461f-b098-25bd0b2a070a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A történet szerint volt, aki segített a férfin, aki már korábban is ugyanazzal a történettel verte át áldozatait.","shortLead":"A történet szerint volt, aki segített a férfin, aki már korábban is ugyanazzal a történettel verte át áldozatait.","id":"20180615_suzukis_csalo_facebook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf3bd999-f4b3-461f-b098-25bd0b2a070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c08f3e-75c5-46e7-a886-d3f308bccb80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_suzukis_csalo_facebook","timestamp":"2018. június. 15. 16:41","title":"Ön találkozott már vele? Futótűzként terjed egy fotó egy suzukis csalóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeptemberig pótlóbuszok járnak a villamosvonalak egy szakaszán.","shortLead":"Szeptemberig pótlóbuszok járnak a villamosvonalak egy szakaszán.","id":"20180616_Nem_lesz_egyszeru_a_nyar_a_Nagykoruton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa0b261-5493-4fa1-8e61-82c5e1dc3956","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Nem_lesz_egyszeru_a_nyar_a_Nagykoruton","timestamp":"2018. június. 16. 08:24","title":"Nem lesz egyszerű a nyár a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887dcc40-1879-484f-9134-040eeb3660c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komáromi rendőrök vádemelést javasolnak egy naszályi lakos ellen.","shortLead":"A komáromi rendőrök vádemelést javasolnak egy naszályi lakos ellen.","id":"20180617_naszaly_rendorseg_rendszam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=887dcc40-1879-484f-9134-040eeb3660c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de2dd73-15be-47e4-9965-73427b020070","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_naszaly_rendorseg_rendszam","timestamp":"2018. június. 17. 09:41","title":"Azonnal kiszúrták a komáromi rendőrök, hogy az Audival nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b48d2-6b05-4f31-84f7-60e14deefd67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Portugália-Spanyolország: 3-3. Cristiano Ronaldo mesterhármast lőtt.","shortLead":"Portugália-Spanyolország: 3-3. Cristiano Ronaldo mesterhármast lőtt.","id":"20180615_rult_dontetlen_a_vebe_elso_rangadojan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b48d2-6b05-4f31-84f7-60e14deefd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bff8a40-5f86-4c3c-bcfa-00586796c9e9","keywords":null,"link":"/sport/20180615_rult_dontetlen_a_vebe_elso_rangadojan","timestamp":"2018. június. 15. 21:54","title":"Őrült döntetlen a vébé első rangadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d674a31-16cb-4764-94ae-873e4e8c3f09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugrálás, tapsolás, autó tetején táncolás. Természetesen felvétel is készült.","shortLead":"Ugrálás, tapsolás, autó tetején táncolás. Természetesen felvétel is készült.","id":"20180617_Moszkvai_vbutcabal_mexikoi_modra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d674a31-16cb-4764-94ae-873e4e8c3f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa7bfb3-8a40-4198-8707-7e412ff5f2f3","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Moszkvai_vbutcabal_mexikoi_modra","timestamp":"2018. június. 17. 12:23","title":"Ilyen az, amikor egy mexikói slágerre indul be a moszkva foci-vb-utcabál (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6afeaa-9f6f-4202-a546-afbf7ba9feab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180616_Csunya_vege_lesz_annak_ha_valaki_a_legnepszerubb_Instagramsztarnak_szol_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6afeaa-9f6f-4202-a546-afbf7ba9feab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2345c8c-aad3-4df3-a7c2-697a07f700c5","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Csunya_vege_lesz_annak_ha_valaki_a_legnepszerubb_Instagramsztarnak_szol_be","timestamp":"2018. június. 16. 08:46","title":"Csúnya vége lesz annak, ha valaki a legnépszerűbb Instagram-sztárnak szól be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]