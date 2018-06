Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53059a86-7d25-4fd5-ae90-ac15f2804868","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Újabb nagy dobásra készülődve Mészáros Lőrinc érdekeltségei bevásárolták magukat az informatikai 4iG-be. Nyomott áron, a hozzájuk tartozó Opus Global részvényeivel fizették ki az eladókat.","shortLead":"Újabb nagy dobásra készülődve Mészáros Lőrinc érdekeltségei bevásárolták magukat az informatikai 4iG-be. Nyomott áron...","id":"201824__meszaros_lorinc__4ig__atelekom_nyomaban__gazos_informatikus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53059a86-7d25-4fd5-ae90-ac15f2804868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416a98e3-e5d1-4b8e-bd0e-f74bd7fcb8e2","keywords":null,"link":"/kkv/201824__meszaros_lorinc__4ig__atelekom_nyomaban__gazos_informatikus","timestamp":"2018. június. 17. 17:30","title":"Gázos informatikus: Mészárosék tettek egy visszautasíthatatlan ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3374d72-f1f2-4a60-92b6-6c8f17dd06fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába próbált átjutni az ártándi határon a Mercedes sofőrje, a rendőrök kivették a sorból. És milyen jól tették.","shortLead":"Hiába próbált átjutni az ártándi határon a Mercedes sofőrje, a rendőrök kivették a sorból. És milyen jól tették.","id":"20180616_artand_hataratkelo_lopott_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3374d72-f1f2-4a60-92b6-6c8f17dd06fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1bfee-8b63-4e2c-8d55-b91b3cb504c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_artand_hataratkelo_lopott_auto","timestamp":"2018. június. 16. 09:16","title":"Trükközött a román sofőr az ártándi határon, de a rendőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1920bd52-e5a5-4fe1-a0fd-300f18c4a484","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mi, emberek elképzelni sem tudjuk, mit láthat maga előtt például egy egyszerű légy, a tudomány viszont már ezt is képes a realisztikushoz igen közelálló módon megmutatni. ","shortLead":"Mi, emberek elképzelni sem tudjuk, mit láthat maga előtt például egy egyszerű légy, a tudomány viszont már ezt is képes...","id":"20180617_emberi_szem_allatok_latasa_macska_szunyog_legy_macskaszem_latasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1920bd52-e5a5-4fe1-a0fd-300f18c4a484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e74e1fa-13b7-4472-b579-090f07434049","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_emberi_szem_allatok_latasa_macska_szunyog_legy_macskaszem_latasa","timestamp":"2018. június. 17. 20:03","title":"Ebből meg fogja érteni: ennyit (nem) lát a világból egy macska, egy légy és egy szúnyog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen hasznos funkciót tesztelt hónapokon át az Instagram: jelzést küldtek az érintett felhasználóknak, ha valaki képernyőkép készítésével megpróbálja lementeni a Storiesnál megosztott fotóikat vagy rövid videóikat. A funkciót végül mégsem vezetik be.","shortLead":"Igen hasznos funkciót tesztelt hónapokon át az Instagram: jelzést küldtek az érintett felhasználóknak, ha valaki...","id":"20180616_instagram_stories_fotok_videok_kepernyomentes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7700e7-6521-483b-bb53-ddbbd3e6cb96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_instagram_stories_fotok_videok_kepernyomentes","timestamp":"2018. június. 16. 12:03","title":"Visszakozott az Instagram: mégsem küldik el nekünk azok listáját, akik lementik a fotóinkat a Történetek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","shortLead":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","id":"20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d639dc81-8930-49f5-a28d-2d3fb3a51dcd","keywords":null,"link":"/elet/20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","timestamp":"2018. június. 17. 08:58","title":"Néhány percre nyolc magyar is pályára léphetett a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground történetébe.\r

\r

","shortLead":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground...","id":"20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a843a043-c660-437d-97ca-b7642dad4bb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","timestamp":"2018. június. 17. 17:26","title":"Ma 60 éves a 80-as évek fülledt hangulatát felejthetetlenül megéneklő díva ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép és drága a BMW 5-ös, de elég nagy bukó, ha valaki bevállalja. ","shortLead":"Szép és drága a BMW 5-ös, de elég nagy bukó, ha valaki bevállalja. ","id":"20180616_Ezeknel_az_autoknal_a_legnagyobb_az_ertekvesztes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cdc788-9c36-4c6f-8e88-16ce50b1aa1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Ezeknel_az_autoknal_a_legnagyobb_az_ertekvesztes","timestamp":"2018. június. 16. 17:30","title":"Ezek az autók tartják a legrosszabbul az árukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ember meghalt és 22-en sérültek meg, amikor lövöldözés, majd lökdösődés alakult egy fesztiválon a New Jersey szövetségi államban fekvő Trentonban. Újabb részletek derültek ki a támadásról. ","shortLead":"Egy ember meghalt és 22-en sérültek meg, amikor lövöldözés, majd lökdösődés alakult egy fesztiválon a New Jersey...","id":"20180617_Szomszedok_kozotti_vita_fajulhatott_lovoldozesse_a_New_Jerseyi_fesztivalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d804330-0b6c-4cc2-9259-f354440089b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Szomszedok_kozotti_vita_fajulhatott_lovoldozesse_a_New_Jerseyi_fesztivalon","timestamp":"2018. június. 17. 19:05","title":"Szomszédok közötti vita fajulhatott lövöldözéssé a New Jersey-i fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]