Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tenyésztője szerint a sertésnek különleges képességei vannak. Állítólag ő már tudja, kik jutnak be az elődöntőbe.","shortLead":"Tenyésztője szerint a sertésnek különleges képességei vannak. Állítólag ő már tudja, kik jutnak be az elődöntőbe.","id":"20180615_ismerjek_meg_marcust_a_josmalacot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54b6db5-cf4e-42c9-bbb8-8f6a083deeaa","keywords":null,"link":"/elet/20180615_ismerjek_meg_marcust_a_josmalacot","timestamp":"2018. június. 15. 14:55","title":"Ismerjék meg Marcust, a jósmalacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a bankkártyás fizetések száma és összértéke növekszik továbbra is iszonyatosan sok készpénz a gazdaságban.","shortLead":"Bár a bankkártyás fizetések száma és összértéke növekszik továbbra is iszonyatosan sok készpénz a gazdaságban.","id":"20180616_Megorulnek_a_magyarok_a_keszpenzert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708ed6d3-05e0-4caa-8760-81db85fa49ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180616_Megorulnek_a_magyarok_a_keszpenzert","timestamp":"2018. június. 16. 12:22","title":"Megőrülnek a magyarok a készpénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113bf249-a44b-4d31-a6bb-84b78ab5d5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulót azonnal elkülönítették, és megkezdték a kezelését.","shortLead":"A tanulót azonnal elkülönítették, és megkezdték a kezelését.","id":"20180615_ujabb_tbcs_egyetemistat_kezelnek_pecsen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113bf249-a44b-4d31-a6bb-84b78ab5d5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00948548-609e-4a61-b782-d8a0da7774dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_ujabb_tbcs_egyetemistat_kezelnek_pecsen","timestamp":"2018. június. 15. 17:50","title":"Újabb tbc-s egyetemistát kezelnek Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","id":"20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c3f8c3-2f54-42c5-8d3e-9306a93fa24c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","timestamp":"2018. június. 17. 10:11","title":"Megvan, ki lesz ma a brazilok csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aacf9f-6c02-46a9-b5c6-ac3effb69e6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo – a portugál klasszis a spanyolok elleni mesterhármasával több nagy mérföldkőhöz ért.","shortLead":"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo – a portugál klasszis a spanyolok elleni mesterhármasával több nagy mérföldkőhöz ért.","id":"20180616_cristiano_ronaldo_elit_tarsasagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81aacf9f-6c02-46a9-b5c6-ac3effb69e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acd8349-683d-4b02-8964-8093f10447dd","keywords":null,"link":"/sport/20180616_cristiano_ronaldo_elit_tarsasagban","timestamp":"2018. június. 16. 07:55","title":"Cristiano Ronaldo elit társaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","shortLead":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","id":"20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddf5f8d-fec5-4353-91df-9689b6ee4dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","timestamp":"2018. június. 17. 09:37","title":"Rogán szerint van rosszabb brüsszeli terv a menekültkvótánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz jó vége a kereskedelmi háborúnak – figyelmeztették az amerikai elnököt, de ő hajthatatlan.","shortLead":"Nem lesz jó vége a kereskedelmi háborúnak – figyelmeztették az amerikai elnököt, de ő hajthatatlan.","id":"20180615_Trump_ujabb_fegyvert_sutott_el_a_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8403ef45-c213-416e-b31c-22ae9a398ff9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Trump_ujabb_fegyvert_sutott_el_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. június. 15. 16:22","title":"Trump újabb fegyvert sütött el a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett vasárnap reggel a spanyolországi Valenciában az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezetek által fenntartott Aquarius mentőhajót segítő egyik olasz hajó.\r

","shortLead":"Megérkezett vasárnap reggel a spanyolországi Valenciában az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF...","id":"20180617_megerkeztek_vlenciaba_az_elso_emberek_az_aquariusrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec150b-4b14-496b-bbba-3f45b60d8c76","keywords":null,"link":"/vilag/20180617_megerkeztek_vlenciaba_az_elso_emberek_az_aquariusrol","timestamp":"2018. június. 17. 08:16","title":"Megérkeztek Valenciába az első emberek az Aquariusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]