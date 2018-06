Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új rohamra indul.","shortLead":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új...","id":"20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bdcc3f-9690-483f-9951-93881474c54e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","timestamp":"2018. június. 17. 12:30","title":"Fejvadászok jobbról: indul az újabb kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a727f42e-0094-4500-9035-fc503021bc25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El tudja ezt képzelni Dzsudzsákról? ","shortLead":"El tudja ezt képzelni Dzsudzsákról? ","id":"20180617_Szombaton_Messi_ellen_jatszott_egyebkent_meg_sot_pakol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a727f42e-0094-4500-9035-fc503021bc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84f97bc-e516-491f-a65b-1a98530f0427","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Szombaton_Messi_ellen_jatszott_egyebkent_meg_sot_pakol","timestamp":"2018. június. 17. 11:46","title":"Szombaton Messi ellen játszott, egyébként meg sót pakol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe15eed-5baa-47a0-8cc5-0ae920871ea7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerékpárosok jobb, ha nem értelmezik szó szerint a KRESZ-t, különben fájni fog a fejük. Ilyet még a Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem tudna kitalálni.","shortLead":"A kerékpárosok jobb, ha nem értelmezik szó szerint a KRESZ-t, különben fájni fog a fejük. Ilyet még a Magyar Kétfarkú...","id":"20180616_kerekparut_felfestes_szeged_korforgalom_kozlekedes_foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe15eed-5baa-47a0-8cc5-0ae920871ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49a0eab-85c0-4366-9e6b-74405ab269fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kerekparut_felfestes_szeged_korforgalom_kozlekedes_foto","timestamp":"2018. június. 16. 13:16","title":"Olyan felfestést kaptak a szegedi kerékpárosok, hogy a fal adja a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b82829-76f3-425a-b9f0-017a2f3a6797","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Allah akbart\" kiabált, miközben előrántotta papírvágó kését. A támadásban ketten megsérültek. ","shortLead":"\"Allah akbart\" kiabált, miközben előrántotta papírvágó kését. A támadásban ketten megsérültek. ","id":"20180617_Sniccerrel_tamadt_egy_muszlim_no_egy_franciaorszagi_szupermarket_bevasarloira","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b82829-76f3-425a-b9f0-017a2f3a6797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15778f76-529b-48a0-b99c-abcbf129ed7a","keywords":null,"link":"/vilag/20180617_Sniccerrel_tamadt_egy_muszlim_no_egy_franciaorszagi_szupermarket_bevasarloira","timestamp":"2018. június. 17. 15:14","title":"Sniccerrel támadt egy muszlim nő egy franciaországi szupermarket bevásárlóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46","c_author":"Sághy Erna","category":"elet","description":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén harmadik alkalommal megrendezett kiállítás- és programsorozat.","shortLead":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén...","id":"201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dd7b97-48be-4470-9f82-575860c7f652","keywords":null,"link":"/elet/201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","timestamp":"2018. június. 17. 08:30","title":"Szabad térjátékok: szentendrei álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7286552f-1b5e-47e0-8140-eefc251546da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök szondáztatták, majd el is vették a jogosítványát.","shortLead":"A rendőrök szondáztatták, majd el is vették a jogosítványát.","id":"20180616_Ittas_vezetes_miatt_kapcsoltak_le_a_Viszkist","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7286552f-1b5e-47e0-8140-eefc251546da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b02443-60c3-413e-8ea1-ced84fc82897","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Ittas_vezetes_miatt_kapcsoltak_le_a_Viszkist","timestamp":"2018. június. 16. 07:25","title":"Ittas vezetés miatt kapcsolták le a Viszkist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0592932-1eeb-451d-8556-d93e3e98883f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Óvatosságból Uruguay ellen még nem küldték be az egyiptomi csatár. ","shortLead":"Óvatosságból Uruguay ellen még nem küldték be az egyiptomi csatár. ","id":"20180615_Oroszorszag_ellen_mar_biztos_palyara_lephet_Szalah","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0592932-1eeb-451d-8556-d93e3e98883f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65005f97-fd53-46ae-bfbb-ee1665d446b7","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Oroszorszag_ellen_mar_biztos_palyara_lephet_Szalah","timestamp":"2018. június. 15. 21:23","title":"Oroszország ellen már biztos pályára léphet Szalah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságban még ennyi sem jut. ","shortLead":"A valóságban még ennyi sem jut. ","id":"20180616_Ez_most_csak_jatek_350_forintbol_kell_fozni_a_menzaversenye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0a6546-e666-485e-ae70-83f44541f056","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Ez_most_csak_jatek_350_forintbol_kell_fozni_a_menzaversenye","timestamp":"2018. június. 16. 19:42","title":"350 forintból kell főzni a menzaversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]