[{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagyon nem lepődtünk meg, az EU-ban a németek hajtanak leginkább. De kik a lógósok? ","shortLead":"Nagyon nem lepődtünk meg, az EU-ban a németek hajtanak leginkább. De kik a lógósok? ","id":"201824_varhato_elettartam_kontra_gdp_hajtos_nemetek_eletmuvesz_gorogok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad32c3c-27a3-45eb-b25f-7f888d147616","keywords":null,"link":"/gazdasag/201824_varhato_elettartam_kontra_gdp_hajtos_nemetek_eletmuvesz_gorogok","timestamp":"2018. június. 16. 08:30","title":"Dolgozunk és/vagy élünk? Egy statisztika életművészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7fcda-4fc6-4f48-9e16-efab990a39a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svájci olasz kanton fővárosa is új vasútvillamosokat vett. A Stadler pedig szédületes látványvideót készített hozzá.","shortLead":"A svájci olasz kanton fővárosa is új vasútvillamosokat vett. A Stadler pedig szédületes látványvideót készített hozzá.","id":"20180615_Onnek_is_villamosozni_lesz_kedve_ha_megnezi_ezt_a_videot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7fcda-4fc6-4f48-9e16-efab990a39a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12ba932-29f7-4e14-9755-9f266a5f6bf8","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Onnek_is_villamosozni_lesz_kedve_ha_megnezi_ezt_a_videot","timestamp":"2018. június. 15. 20:23","title":"Önnek is villamosozni lesz kedve, ha megnézi ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","shortLead":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","id":"20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47de3a1-86f6-491c-b6e0-0808d6b64c6e","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","timestamp":"2018. június. 15. 17:23","title":"Lecserélte a Fradi-címert egy osztrák újság – de hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569f3c3-7f93-4a0c-a414-963513f2ae84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","timestamp":"2018. június. 16. 14:22","title":"Árokba borult egy kamion az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6c5a8e-1362-465a-8586-dd9957981c59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyobb esélye lenne Magyarországnak kijutni a világbajnokságra, ha nem Európához tartozna? És ha igen, kihez kellene csapódni? Megnéztük, honnan a legkönnyebb kijutni egy vb-re.","shortLead":"Nagyobb esélye lenne Magyarországnak kijutni a világbajnokságra, ha nem Európához tartozna? És ha igen, kihez kellene...","id":"20180617_FociMagyarorszagnak_DelAmerikaban_kellene_jatszania","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db6c5a8e-1362-465a-8586-dd9957981c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3d23ad-3a04-4ef6-b907-cb98fdbc239c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_FociMagyarorszagnak_DelAmerikaban_kellene_jatszania","timestamp":"2018. június. 17. 11:35","title":"Foci-Magyarországnak Dél-Amerikában kellene játszania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4471fab8-8ccd-43bc-9606-383be7e2a720","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi világbajnokság előtt ez a szám 58 volt, ennyi testvér volt ott a vébén. A legérdekesebb sztori Jerome és Kevin-Prince Boatengé, ők nem egymás oldalán, hanem egymás ellen fociztak 2010-ben és 2014-ben is. Kevin-Prince ghánai, Jerome német színekben.","shortLead":"Az oroszországi világbajnokság előtt ez a szám 58 volt, ennyi testvér volt ott a vébén. A legérdekesebb sztori Jerome...","id":"20180616_Tele_a_foci_vebe_testvarparokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4471fab8-8ccd-43bc-9606-383be7e2a720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdfdd87-efb3-4e07-9c1a-253b185f11eb","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Tele_a_foci_vebe_testvarparokkal","timestamp":"2018. június. 16. 10:58","title":"Tele a foci vébé testvárpárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecd1465-5e51-491d-8a52-e10a559b64a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós biztos kicsit máskép képzeli a migránsvitát.","shortLead":"Az uniós biztos kicsit máskép képzeli a migránsvitát.","id":"20180616_Navracsics_Tibor_szerint_a_menekultek_hasznos_tagjai_lehetnek_a_tarsadalomnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ecd1465-5e51-491d-8a52-e10a559b64a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b0e5c-0422-450c-8f85-4506285f8b45","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Navracsics_Tibor_szerint_a_menekultek_hasznos_tagjai_lehetnek_a_tarsadalomnak","timestamp":"2018. június. 16. 10:18","title":"Navracsics Tibor szerint a menekültek hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01288ad8-5c67-439c-a4be-5f21cfe59ab8","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Vegyes volt a fogadtatása Bartók Béla száz éve bemutatott művének. A korábban előadhatatlannak nyilvánított operát egyesek korszakalkotónak találták, mások kizárták, hogy a jelen zenéje lehetne.","shortLead":"Vegyes volt a fogadtatása Bartók Béla száz éve bemutatott művének. A korábban előadhatatlannak nyilvánított operát...","id":"201820__a_kekszakallu_herceg_vara__vilagopera__bartok_befogadasa__ostromlott_var","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01288ad8-5c67-439c-a4be-5f21cfe59ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611d58d-e0c3-410d-af38-9418b7d6647a","keywords":null,"link":"/kultura/201820__a_kekszakallu_herceg_vara__vilagopera__bartok_befogadasa__ostromlott_var","timestamp":"2018. június. 17. 10:30","title":"Bartók, egy olasz megmentő és az ostromlott vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]