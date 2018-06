Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569f3c3-7f93-4a0c-a414-963513f2ae84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","timestamp":"2018. június. 16. 14:22","title":"Árokba borult egy kamion az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy volt az egyetértés köztük a határok védelméről.","shortLead":"Nagy volt az egyetértés köztük a határok védelméről.","id":"20180616_Donald_Trump_felhivta_Orban_Viktort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27652d8b-cdeb-47d2-a70c-bd1f2ff8d0f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Donald_Trump_felhivta_Orban_Viktort","timestamp":"2018. június. 16. 15:49","title":"Donald Trump felhívta Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ec4b8f-fa65-454e-8e90-c8d9332de8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A valójában nőstény Robi korábban bejárta az egész országot, Szlovákia felé terelték, de ő jobban szeret itt lenni.","shortLead":"A valójában nőstény Robi korábban bejárta az egész országot, Szlovákia felé terelték, de ő jobban szeret itt lenni.","id":"20180616_Visszaterhetett_Magyarorszagra_Robi_a_medve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50ec4b8f-fa65-454e-8e90-c8d9332de8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2644eab9-3b23-4214-837f-8d56f0e2a344","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Visszaterhetett_Magyarorszagra_Robi_a_medve","timestamp":"2018. június. 16. 13:07","title":"Visszatérhetett Magyarországra Robi, a medve - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de a hétvégére némileg mérséklődik a meleg.","shortLead":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is...","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18d15b4-33cc-4c80-b284-0329ca869511","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","timestamp":"2018. június. 17. 15:24","title":"Elárulták a meteorológusok, milyen idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7567e04c-4b1e-4312-a4f7-9005d647823b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180617_samsung_bongeszo_adatforgalom_leggyorsabb_szuperszamitogep_national_geographic_folia_foci_vb_fifa_18_szimulacio_magyar_telekom_esim","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7567e04c-4b1e-4312-a4f7-9005d647823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b2ee54-96ff-47a1-a2b1-c22ccad615d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_samsung_bongeszo_adatforgalom_leggyorsabb_szuperszamitogep_national_geographic_folia_foci_vb_fifa_18_szimulacio_magyar_telekom_esim","timestamp":"2018. június. 17. 12:00","title":"Ez történt: a Telekom végre elkezdte a SIM-kártyák felszámolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed95f858-4796-4896-8f1c-089866c01b5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan GT-R-t szokás Godzillának nevezni, brutális teljesítménye miatt.","shortLead":"A Nissan GT-R-t szokás Godzillának nevezni, brutális teljesítménye miatt.","id":"20180617_nissan_gtr_rendraut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed95f858-4796-4896-8f1c-089866c01b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1af060e-8420-4fb8-a38a-23bf677844be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_nissan_gtr_rendraut","timestamp":"2018. június. 17. 17:25","title":"Godzilla a garázsban – 570 lóerős autót kaptak a japán rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180616_Ilyen_lesz_a_20182019es_tanev_itt_van_az_osszes_fontos_datum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f31cf01-6286-4cb9-aa11-de12c8d75c89","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Ilyen_lesz_a_20182019es_tanev_itt_van_az_osszes_fontos_datum","timestamp":"2018. június. 16. 09:54","title":"Ilyen lesz a 2018/2019-es tanév: itt van az összes fontos dátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk egy szoros és nagyon küzdelmes \"második helyes\" meccset is. Reggel azt hittük, talán vasárnap látjuk a jövendő világbajnokot is. Most éppen nem vagyunk benne biztosak, de nincs ez még lefutva.","shortLead":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk...","id":"20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab7382-d24b-441e-854f-cb7645e85aea","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","timestamp":"2018. június. 17. 22:15","title":"Bukták és blamák: nem az esélyesek napja volt ez a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]