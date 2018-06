Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de a hétvégére némileg mérséklődik a meleg.","shortLead":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is...","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18d15b4-33cc-4c80-b284-0329ca869511","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","timestamp":"2018. június. 17. 15:24","title":"Elárulták a meteorológusok, milyen idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","shortLead":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","id":"20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a65a85-c40e-4174-af42-50da31957656","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","timestamp":"2018. június. 18. 09:17","title":"Maradona sötét jövőt jósol az argentinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup) nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup...","id":"20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8594a-b1fa-4215-b575-c57604b8d462","keywords":null,"link":"/sport/20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","timestamp":"2018. június. 17. 08:41","title":"Két gólt vágott Sallói a Kansas Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd738b4f-7033-4188-bf0e-47281d9b441d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem elsöprő többség támogatta. Mesterházy Attila volt kabinetfőnöke a helyettese.","shortLead":"Nem elsöprő többség támogatta. Mesterházy Attila volt kabinetfőnöke a helyettese.","id":"20180617_Megvan_az_MSZP_uj_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd738b4f-7033-4188-bf0e-47281d9b441d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14bfdc9-13cf-4089-ac83-e4c11a054e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_Megvan_az_MSZP_uj_elnoke","timestamp":"2018. június. 17. 14:14","title":"Tóth Bertalan az MSZP új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5077616d-4144-4d5e-8461-ef0f45402955","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 1-jétől változik a franciák közlekedési szabályzata, lassabban kell majd hajtani az utakon.","shortLead":"Július 1-jétől változik a franciák közlekedési szabályzata, lassabban kell majd hajtani az utakon.","id":"20180617_franciaorszag_sebesseghatar_megengedett_legnagyobb_sebesseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5077616d-4144-4d5e-8461-ef0f45402955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00506ee5-8d7f-4173-8d22-990e9c97fbc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_franciaorszag_sebesseghatar_megengedett_legnagyobb_sebesseg","timestamp":"2018. június. 17. 22:26","title":"Változnak a sebességhatárok, lassabban kell majd vezetni a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e739801-7938-45f6-b9b4-ff8e35e34d84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A C csoport szombati nyitómeccsén a franciák mezőfölényben voltak, csak egy tizenegyest és egy helyzetet tudtak gólra váltani. Azért néha az ausztrálok is megmutatták, miért vannak kinn a vébén.

","shortLead":"A C csoport szombati nyitómeccsén a franciák mezőfölényben voltak, csak egy tizenegyest és egy helyzetet tudtak gólra...","id":"20180616_Franciaorszag__Ausztralia_21","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e739801-7938-45f6-b9b4-ff8e35e34d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cd8677-18d1-4316-862f-6ba95e151f62","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Franciaorszag__Ausztralia_21","timestamp":"2018. június. 16. 13:52","title":"Franciaország – Ausztrália: 2-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7567e04c-4b1e-4312-a4f7-9005d647823b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180617_samsung_bongeszo_adatforgalom_leggyorsabb_szuperszamitogep_national_geographic_folia_foci_vb_fifa_18_szimulacio_magyar_telekom_esim","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7567e04c-4b1e-4312-a4f7-9005d647823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b2ee54-96ff-47a1-a2b1-c22ccad615d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_samsung_bongeszo_adatforgalom_leggyorsabb_szuperszamitogep_national_geographic_folia_foci_vb_fifa_18_szimulacio_magyar_telekom_esim","timestamp":"2018. június. 17. 12:00","title":"Ez történt: a Telekom végre elkezdte a SIM-kártyák felszámolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nehéz igazán újat mutatni a videojátékok világában, de a PlayStation egyik legsikeresebb címét fejlesztő Naughty Dognak mégis sikerült: népszerű játékuk második felvonása minden korábbinál látványosabb animációval dolgozik, annyira, hogy a kedvcsinálónak kiadott új előzetes jelenetei hús-vér szereplők játékával vetekszenek. A konzoleladásokban továbbra is csak a Sony után kullogó Microsoft ismert stúdiók felvásárlásával próbálkozik, és ha már eddig nem tudtak a PlayStationnél érdekesebbnek tűnő gépet gyártani, hát csinálnak újat, ráadásul többet. Összeszedtük, mi és mi nem történt a Los Angeles-i E3-on.","shortLead":"Nehéz igazán újat mutatni a videojátékok világában, de a PlayStation egyik legsikeresebb címét fejlesztő Naughty Dognak...","id":"20180616_electronic_arts_expo_e3_2018_osszefoglalo_microsoft_xbox_sony_playstation_4","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8151a5f7-ee7c-4493-a9f8-eae50609d729","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_electronic_arts_expo_e3_2018_osszefoglalo_microsoft_xbox_sony_playstation_4","timestamp":"2018. június. 16. 18:00","title":"Egy számítógépes csókjelenet sem volt még ennyire hihető – ez történt az E3-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]