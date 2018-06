Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1ab190a-19e8-42a9-8a0e-0a864c83b299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vannak már olyan praxisok, amelyek hiába fizetősek, várni kell a bejutásra, akárcsak az állami intézményekben, mert kevés az orvos.","shortLead":"Vannak már olyan praxisok, amelyek hiába fizetősek, várni kell a bejutásra, akárcsak az állami intézményekben, mert...","id":"20180618_egyre_dragabbak_az_egyre_tobb_beteget_fogado_maganrendelesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1ab190a-19e8-42a9-8a0e-0a864c83b299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a22ff-89c9-4069-a929-65aab64e7107","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_egyre_dragabbak_az_egyre_tobb_beteget_fogado_maganrendelesek","timestamp":"2018. június. 18. 20:15","title":"Egyre drágábbak az egyre több beteget fogadó magánrendelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar énekese. Ott voltunk. Le is fotóztuk.","shortLead":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar...","id":"20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3558f4-2306-4c17-a4d2-8f4bbcee04d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","timestamp":"2018. június. 17. 09:23","title":"Így DJ-zett a budapesti éjszakában az Arcade Fire frontembere (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere arról is beszél Nagyváradon, hogy Szent István közvetlen kapcsolatba került a mindenhatóval, amikor felkenték királynak. A Szent László Napok célja a családokhoz és fiatalokhoz közelebb vinni a Szent László-i eszmeiséget.\r

\r

","shortLead":"Az Emmi minisztere arról is beszél Nagyváradon, hogy Szent István közvetlen kapcsolatba került a mindenhatóval, amikor...","id":"20180618_Kasler_Miklos_a_Szen_Korona_tan_a_vilagon_egyedulallo_erokent_nemzetosszetarto_erove_valt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d3506a-d816-4c31-9728-b4d85b44a38b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Kasler_Miklos_a_Szen_Korona_tan_a_vilagon_egyedulallo_erokent_nemzetosszetarto_erove_valt","timestamp":"2018. június. 18. 12:17","title":"Kásler Miklós: A Szent Korona-tan a világon egyedülálló erőként nemzetösszetartó erővé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A müncheni ügyészek attól tartottak, hogy Rupert Stadler esetleg bizonyítékokat tüntet el. ","shortLead":"A müncheni ügyészek attól tartottak, hogy Rupert Stadler esetleg bizonyítékokat tüntet el. ","id":"20180618_audi_vezer_letartoztat_rupert_stadler","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1108a3-d55a-4d79-bf6f-0c64b5feb8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_audi_vezer_letartoztat_rupert_stadler","timestamp":"2018. június. 18. 12:26","title":"Hétfő reggel letartóztatták az Audi vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sokakat felháborított Matteo Salvini javaslata. A Liga politikusa úgy fogalmazott, hogy az Olaszországban illegálisan élő külföldieket kitoloncolják, de az olaszországi romákat \"sajnos\" ott kell tartaniuk.","shortLead":"Sokakat felháborított Matteo Salvini javaslata. A Liga politikusa úgy fogalmazott, hogy az Olaszországban illegálisan...","id":"20180618_a_romak_osszeszamlalasat_javasolta_az_olasz_belugyminiszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42777001-6ca6-4653-a8cf-8d01bb0ef608","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_a_romak_osszeszamlalasat_javasolta_az_olasz_belugyminiszter","timestamp":"2018. június. 18. 19:35","title":"A romák összeszámlálását javasolta az olasz belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak a szerbekkel.","shortLead":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak...","id":"20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0531e1-bb1c-4e49-a44c-0bf2dbab41f6","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","timestamp":"2018. június. 17. 15:42","title":"A szerbek túl vannak a kötelezőn: 1-0-ra győztek Costa Rica ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0eab7b-eedb-49e5-af73-1bf44e74120e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP illetékes testülete megállapította, a volt pártelnök fegyelmi vétséget követett el.","shortLead":"Az MSZP illetékes testülete megállapította, a volt pártelnök fegyelmi vétséget követett el.","id":"20180618_Molnar_Gyula_megrovas_mszp_fodor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0eab7b-eedb-49e5-af73-1bf44e74120e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeda38ac-b4a4-435a-9e65-4ee7f8f6e591","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Molnar_Gyula_megrovas_mszp_fodor","timestamp":"2018. június. 18. 19:02","title":"Molnár Gyula megrovást kapott a 60 milliós szerződés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8193f1-5e58-4dbf-9785-b682410af313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csúcstelefonnal rukkol ki az Oppo, amelyet hamarosan megismerhet a világ. Az eddigi kiszivárogtatások alapján a készülék feladhatja a leckét a konkurenseknek.","shortLead":"Csúcstelefonnal rukkol ki az Oppo, amelyet hamarosan megismerhet a világ. Az eddigi kiszivárogtatások alapján...","id":"20180618_oppo_findx_specifikacio_csucstelefon_parizsi_bemutatoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8193f1-5e58-4dbf-9785-b682410af313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30541e7b-af38-4268-8ade-4b76f5843305","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_oppo_findx_specifikacio_csucstelefon_parizsi_bemutatoja","timestamp":"2018. június. 18. 10:03","title":"Kiderült, mikor mutatja be a baráti árairól ismert Oppo az új csúcstelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]