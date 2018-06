Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már eddig is mélyponton járt a forint, de ma tovább romlott a helyzet.","shortLead":"Már eddig is mélyponton járt a forint, de ma tovább romlott a helyzet.","id":"20180618_Itt_a_324_forintos_euro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e12ff81-fba0-470e-ada0-966060023f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Itt_a_324_forintos_euro","timestamp":"2018. június. 18. 17:18","title":"Itt a 324 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22cadef-20e2-4570-851a-1f53ae042f1a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hihetetlen család 2 című animációs film 180 millió dolláros bevételt hozott első hétvégéjén az észak-amerikai mozikban, és ezzel minden idők rekordját megdöntötte a trükkfilmek kategóriájában.","shortLead":"A hihetetlen család 2 című animációs film 180 millió dolláros bevételt hozott első hétvégéjén az észak-amerikai...","id":"20180618_Nagyot_megy_A_hihetetlen_csalad_2_resze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22cadef-20e2-4570-851a-1f53ae042f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193be885-35b4-4321-bcf9-fc3e5016042e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Nagyot_megy_A_hihetetlen_csalad_2_resze","timestamp":"2018. június. 18. 12:19","title":"Nagyot megy A hihetetlen család 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Fenékpuszta környékén talált legkorábbi tárgyak a középső rézkorból származnak. ","shortLead":"A Fenékpuszta környékén talált legkorábbi tárgyak a középső rézkorból származnak. ","id":"20180619_Hatezer_eves_leleteket_talaltak_az_M76os_epitesenel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c49f27-8af2-435e-849d-1c0dd2317700","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Hatezer_eves_leleteket_talaltak_az_M76os_epitesenel","timestamp":"2018. június. 19. 08:17","title":"Hatezer éves leleteket találtak az M76-os építésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690a538d-b007-4a70-a085-652bbc1cb041","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentkezzen, aki tudta vagy tudná ezt a levegőakrobatikát überelni!","shortLead":"Jelentkezzen, aki tudta vagy tudná ezt a levegőakrobatikát überelni!","id":"20180617_Minden_bizonnyal_a_vilag_legextremebb_eskuvojet_tartottak_meg_Nemetorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690a538d-b007-4a70-a085-652bbc1cb041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46656d3b-436a-4b22-a398-695f282cead6","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Minden_bizonnyal_a_vilag_legextremebb_eskuvojet_tartottak_meg_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 17. 14:49","title":"Minden bizonnyal a világ legextrémebb esküvőjét tartották meg Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9827ab-5307-47f9-b5d0-279f906a93f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állampolgárok segítségét kéri a rendőrség annak az ismeretlen férfinak az azonosításához, aki a nagykörúti villamoson elővette a nemi szervét.

","shortLead":"Az állampolgárok segítségét kéri a rendőrség annak az ismeretlen férfinak az azonosításához, aki a nagykörúti...","id":"20180619_felvette_a_szemeremsertot_a_villamos_kameraja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba9827ab-5307-47f9-b5d0-279f906a93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c40f60c-b617-4117-bae1-b3cadf0529ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_felvette_a_szemeremsertot_a_villamos_kameraja","timestamp":"2018. június. 19. 06:36","title":"Felvette a szeméremsértőt a villamos kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett cég szerint a frekvenciával kapcsolatos pert még nem zárták le jogerősen, így addig használhatják azt. \r

","shortLead":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett...","id":"20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d16c1-045e-4f0f-bba8-b8729f28d2dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","timestamp":"2018. június. 18. 15:24","title":"Engedély nélkül szól Andy Vajna rádiója a Balatonnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7305c4f-6e0b-4abc-8936-027e6b349221","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétségbeesetten, ám igazi elképzelés és átütő erő nélkül rohamoztak a németek, miután a világbajnokság F-csoportjának nyitómeccsén hátrányba kerültek. De hiába, 1-0-ra kikaptak.","shortLead":"Kétségbeesetten, ám igazi elképzelés és átütő erő nélkül rohamoztak a németek, miután a világbajnokság F-csoportjának...","id":"20180617_A_vb_eddigi_legjobb_meccsen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7305c4f-6e0b-4abc-8936-027e6b349221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4f80d1-366b-4659-80c8-e9420dd0e49d","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_vb_eddigi_legjobb_meccsen","timestamp":"2018. június. 17. 18:52","title":"A vb eddigi legjobb meccsén Mexikó legyőzte a világbajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45351df2-f349-4cb6-8cc7-878cf65be5fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,8 milliárd forintos beruházással egy új prémium termék, az okosvíz palackozását indította el a cég. A GLACEAU smartwater első körben Magyarországon kívül nyolc ország piacaira jut el Zalaszentgrótról.","shortLead":"1,8 milliárd forintos beruházással egy új prémium termék, az okosvíz palackozását indította el a cég. A GLACEAU...","id":"20180618_Okosvizet_fejlesztett_a_CocaCola_a_felhokepzodest_utanozzak_a_gyartasanal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45351df2-f349-4cb6-8cc7-878cf65be5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da847c47-206c-415f-8423-67cf5b7397a6","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Okosvizet_fejlesztett_a_CocaCola_a_felhokepzodest_utanozzak_a_gyartasanal","timestamp":"2018. június. 18. 09:15","title":"Okosvizet fejlesztett a Coca-Cola, a felhőképződést utánozzák a gyártásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]