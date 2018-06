Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","shortLead":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","id":"20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f069371b-fa23-46f8-a373-00ee6b0a1bd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","timestamp":"2018. június. 17. 11:19","title":"Szomorú és ijesztő statisztikák érkeztek az utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887dcc40-1879-484f-9134-040eeb3660c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komáromi rendőrök vádemelést javasolnak egy naszályi lakos ellen.","shortLead":"A komáromi rendőrök vádemelést javasolnak egy naszályi lakos ellen.","id":"20180617_naszaly_rendorseg_rendszam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=887dcc40-1879-484f-9134-040eeb3660c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de2dd73-15be-47e4-9965-73427b020070","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_naszaly_rendorseg_rendszam","timestamp":"2018. június. 17. 09:41","title":"Azonnal kiszúrták a komáromi rendőrök, hogy az Audival nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d74c69d-b848-4c30-8237-d1ea8267b41b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok olyan intelligens és önálló nőt ismerünk, akinek nehézségei vannak a társtalálás terén? A jelenség óriási problémává nőtte ki magát, de vajon mi állhat a háttérben? ","shortLead":"Sok olyan intelligens és önálló nőt ismerünk, akinek nehézségei vannak a társtalálás terén? A jelenség óriási...","id":"20180617_Hogyan_talaljon_part_az_okos_es_eros_no","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d74c69d-b848-4c30-8237-d1ea8267b41b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192daef2-1a52-4dd5-9fbc-c5ec2a729fb8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180617_Hogyan_talaljon_part_az_okos_es_eros_no","timestamp":"2018. június. 17. 20:15","title":"Hogyan találjon párt az okos és erős nő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon több lesz a napsütés, de itt is előfordulhat helyenként zápor, zivatar. ","shortLead":"A Dunántúlon több lesz a napsütés, de itt is előfordulhat helyenként zápor, zivatar. ","id":"20180618_Ma_is_lecsaphatnak_viharok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a2b303-1cc4-4ccc-9fea-1ccbdb2f232d","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Ma_is_lecsaphatnak_viharok","timestamp":"2018. június. 18. 05:18","title":"Ma is lecsaphatnak viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz, egészséges nemzettudatuk legyen.","shortLead":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz...","id":"20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dad2b8a-4041-4d2f-96a0-267beb486ec4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","timestamp":"2018. június. 18. 20:31","title":"Nem új tantárgy lesz, a meglévő tananyagba integrálják a hazafias nevelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a727f42e-0094-4500-9035-fc503021bc25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El tudja ezt képzelni Dzsudzsákról? ","shortLead":"El tudja ezt képzelni Dzsudzsákról? ","id":"20180617_Szombaton_Messi_ellen_jatszott_egyebkent_meg_sot_pakol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a727f42e-0094-4500-9035-fc503021bc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84f97bc-e516-491f-a65b-1a98530f0427","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Szombaton_Messi_ellen_jatszott_egyebkent_meg_sot_pakol","timestamp":"2018. június. 17. 11:46","title":"Szombaton Messi ellen játszott, egyébként meg sót pakol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7305c4f-6e0b-4abc-8936-027e6b349221","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német válogatottnál nyomott a hangulat, ez érthető a Mexikó elleni vereség után. A csapat utoljára 1982-ben vesztette el első meccsét (akkor egyébként döntőbe jutottak). Érdekesebb, hogy a válogatott felsülésével jelentősen vesztett értékéből az Adidas is.","shortLead":"A német válogatottnál nyomott a hangulat, ez érthető a Mexikó elleni vereség után. A csapat utoljára 1982-ben vesztette...","id":"20180618_Kiesnek_a_nemetek_Az_Adidas_reszvenyei_a_csapattal_egyutt_esnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7305c4f-6e0b-4abc-8936-027e6b349221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc05921b-1d47-4642-9584-56150a4aafe6","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Kiesnek_a_nemetek_Az_Adidas_reszvenyei_a_csapattal_egyutt_esnek","timestamp":"2018. június. 18. 11:40","title":"Kiesnek a németek? Az Adidas részvényei a csapattal együtt esnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneipar képviselői megelégelték, hogy a videókat és zenéket csak úgy le lehet tölteni a YouTube-ról, ezért hadat üzentek az ezt lehetővé tévő oldalaknak. Egyelőre úgy tűnik, jelentős sikerrel szálltak rájuk: fogynak a lehetőségek.","shortLead":"A zeneipar képviselői megelégelték, hogy a videókat és zenéket csak úgy le lehet tölteni a YouTube-ról, ezért hadat...","id":"20180618_youtube_zene_letoltese_ingyen_pickvideo_video_download_easyload","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b86cb40-6159-4493-a039-40d7217252df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_youtube_zene_letoltese_ingyen_pickvideo_video_download_easyload","timestamp":"2018. június. 18. 08:03","title":"Szeret(ne) letölteni zenéket a YouTube-ról? Rossz hír, hogy izomból lenyomták a legnépszerűbb weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]