Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A trentoni 24 órás művészeti fesztiválon vasárnap hajnalban kitört lövöldözésben 20 ember megsérült, köztük egy kiskorú is. Az egyik gyanúsítottat elfogták, a másikat a helyszínen lelőtték.","shortLead":"A trentoni 24 órás művészeti fesztiválon vasárnap hajnalban kitört lövöldözésben 20 ember megsérült, köztük egy kiskorú...","id":"20180617_Lovoldozes_volt_egy_muveszeti_fesztivalon_New_Jerseyben__sok_a_serult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec6824c-4840-493a-b217-1ae2d4672bec","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Lovoldozes_volt_egy_muveszeti_fesztivalon_New_Jerseyben__sok_a_serult","timestamp":"2018. június. 17. 15:54","title":"Lövöldözés volt egy művészeti fesztiválon, New Jersey-ben - sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a3649a-d350-452f-b7f1-cf46fdde757a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit azért engedték ki, hogy meglátogassa apját, de amikor találkozott élettársával, végzett vele. ","shortLead":"A férfit azért engedték ki, hogy meglátogassa apját, de amikor találkozott élettársával, végzett vele. ","id":"20180618_A_bortonbol_volt_eltavon_az_a_ferfi_aki_megolte_19_eves_elettarsat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a3649a-d350-452f-b7f1-cf46fdde757a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab954af4-cdd8-41af-a203-5315e883cd63","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_bortonbol_volt_eltavon_az_a_ferfi_aki_megolte_19_eves_elettarsat","timestamp":"2018. június. 18. 05:55","title":"A börtönből volt eltávon az a férfi, aki megölte 19 éves élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak azokról az e-mailekről küld majd értesítést a jövőben, amelyekről úgy ítéli meg, valóban fontosak és tudni akarunk.","shortLead":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak...","id":"20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110fdaaa-a821-4765-b32e-808f6b79eea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 18. 12:03","title":"Változás a Gmailben: csak a tényleg fontos levelekről jön majd értesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe56a1f-f944-4df5-8df5-b1ea3cbbfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályán évtizedek óta nem játszottak már profi meccset, most egészen másra használják, és rászorulóknak is segítenek ezzel. ","shortLead":"A pályán évtizedek óta nem játszottak már profi meccset, most egészen másra használják, és rászorulóknak is segítenek...","id":"20180618_van_egy_magyar_varos_ahol_nem_epitettek_hanem_felszantottak_a_focipalyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe56a1f-f944-4df5-8df5-b1ea3cbbfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bbfa8b-ed9f-4eff-a375-d462b7c04316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_van_egy_magyar_varos_ahol_nem_epitettek_hanem_felszantottak_a_focipalyat","timestamp":"2018. június. 18. 20:45","title":"Van egy magyar város, ahol nem építették, hanem felszántották a focipályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53059a86-7d25-4fd5-ae90-ac15f2804868","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Újabb nagy dobásra készülődve Mészáros Lőrinc érdekeltségei bevásárolták magukat az informatikai 4iG-be. Nyomott áron, a hozzájuk tartozó Opus Global részvényeivel fizették ki az eladókat.","shortLead":"Újabb nagy dobásra készülődve Mészáros Lőrinc érdekeltségei bevásárolták magukat az informatikai 4iG-be. Nyomott áron...","id":"201824__meszaros_lorinc__4ig__atelekom_nyomaban__gazos_informatikus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53059a86-7d25-4fd5-ae90-ac15f2804868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416a98e3-e5d1-4b8e-bd0e-f74bd7fcb8e2","keywords":null,"link":"/kkv/201824__meszaros_lorinc__4ig__atelekom_nyomaban__gazos_informatikus","timestamp":"2018. június. 17. 17:30","title":"Gázos informatikus: Mészárosék tettek egy visszautasíthatatlan ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyben az európai kultúra, ezért keresztény vezetés szakirányú továbbképzést indít a Kaposvári Egyetem.

","shortLead":"Veszélyben az európai kultúra, ezért keresztény vezetés szakirányú továbbképzést indít a Kaposvári Egyetem.

","id":"20180618_Kereszteny_vezetes_szak_indul_a_Kaposvari_Egyetemen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2e4fc3-88bf-4abd-b27a-f49dab3bb788","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Kereszteny_vezetes_szak_indul_a_Kaposvari_Egyetemen","timestamp":"2018. június. 18. 17:05","title":"Keresztény vezetés szak indul a Kaposvári Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1350fe4c-7dd2-45cd-b733-73763cf3f46e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futballszurkolói fanatizmus egyik radikális irányzata az autókra szerelt kiegészítőké. A visszapillantó-zokni talán ebben a csúcs.","shortLead":"A futballszurkolói fanatizmus egyik radikális irányzata az autókra szerelt kiegészítőké. A visszapillantó-zokni talán...","id":"20180618_visszapillanto_futballszurkolo_foci_vb_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1350fe4c-7dd2-45cd-b733-73763cf3f46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728cfc3b-0081-4eba-bf3e-070b05086024","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_visszapillanto_futballszurkolo_foci_vb_2018","timestamp":"2018. június. 18. 14:40","title":"Egyébként is béna, de a rendőrség sem tolerálja a visszapillantóra húzott zoknikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690a538d-b007-4a70-a085-652bbc1cb041","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentkezzen, aki tudta vagy tudná ezt a levegőakrobatikát überelni!","shortLead":"Jelentkezzen, aki tudta vagy tudná ezt a levegőakrobatikát überelni!","id":"20180617_Minden_bizonnyal_a_vilag_legextremebb_eskuvojet_tartottak_meg_Nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=690a538d-b007-4a70-a085-652bbc1cb041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46656d3b-436a-4b22-a398-695f282cead6","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Minden_bizonnyal_a_vilag_legextremebb_eskuvojet_tartottak_meg_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 17. 14:49","title":"Minden bizonnyal a világ legextrémebb esküvőjét tartották meg Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]