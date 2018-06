Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből felbukkant névrokona jelentős mennyiségű voksot vihet el tőle a választók összezavarásával. A zavarkeltő jelölt kormánypárti kötődését egyelőre nem sikerült tetten érni, de vajon miért nem akar mondani semmit magáról valaki, aki (elvileg) a szavazók támogatására számít? A Jobbik törvénymódosítással buktatná le a névazonossággal trükköző kormánypártokat. ","shortLead":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből...","id":"20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d47ae46-7505-485f-a7d4-a5a5620f1977","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","timestamp":"2018. június. 18. 15:47","title":"Makacsul hallgat motivációjáról a miskolci kamujelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a3649a-d350-452f-b7f1-cf46fdde757a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit azért engedték ki, hogy meglátogassa apját, de amikor találkozott élettársával, végzett vele. ","shortLead":"A férfit azért engedték ki, hogy meglátogassa apját, de amikor találkozott élettársával, végzett vele. ","id":"20180618_A_bortonbol_volt_eltavon_az_a_ferfi_aki_megolte_19_eves_elettarsat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a3649a-d350-452f-b7f1-cf46fdde757a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab954af4-cdd8-41af-a203-5315e883cd63","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_bortonbol_volt_eltavon_az_a_ferfi_aki_megolte_19_eves_elettarsat","timestamp":"2018. június. 18. 05:55","title":"A börtönből volt eltávon az a férfi, aki megölte 19 éves élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb777f9-9582-4335-b437-524b587a492f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccset végül eldöntő esetet a pályán nem látta büntetőnek Joel Aguilar játékvezető, de a moszkvai központból szóltak: ez bizony tizenegyes. Svédországnak a 65. percig kellett várnia, hogy végre be tudják venni Cho kapuját. A skandinávok előtte mindent kihagytak. Szemben Koreával, amelynek lehetőségei sem voltak. A tegnap, ebben a csoportban meglepetésre vereséget szenvedő német világbajnokok nem most fognak megijedni.","shortLead":"A meccset végül eldöntő esetet a pályán nem látta büntetőnek Joel Aguilar játékvezető, de a moszkvai központból...","id":"20180618_Bunteto_meccsen_a_videobiro_jovoltabol_vertek_a_svedek_DelKoreat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcb777f9-9582-4335-b437-524b587a492f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e11229-2449-48b5-b477-b1fb2862174b","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Bunteto_meccsen_a_videobiro_jovoltabol_vertek_a_svedek_DelKoreat","timestamp":"2018. június. 18. 15:52","title":"Büntető meccsen, a videóbíró jóvoltából verték a svédek Dél-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbcc71b-53a2-43d3-9d7e-16beaef6dca0","c_author":"G. M.","category":"sport","description":"A tévénézők szövetségi kapitányaként két stratégiát vázolnánk a mai napra. A populista út – mint mindig – könnyű megoldást ígér a keddi megpróbáltatások előtt. A másik nehezebb és veszélyesebb. Válasszon!","shortLead":"A tévénézők szövetségi kapitányaként két stratégiát vázolnánk a mai napra. A populista út – mint mindig – könnyű...","id":"20180619_Szabadulas_az_agykarosito_M4_Sporttol_Fussatok_bolondok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbcc71b-53a2-43d3-9d7e-16beaef6dca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5935f51-b92b-411d-b0dc-46d2b504e3f6","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Szabadulas_az_agykarosito_M4_Sporttol_Fussatok_bolondok","timestamp":"2018. június. 19. 10:33","title":"Szabadulás az agykárosító M4 Sporttól: Fussatok, bolondok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem egészen félperces sajtóelhárítási helyzetgyakorlatot mutatott be a Parlament egyik folyosóján. ","shortLead":"A házelnök nem egészen félperces sajtóelhárítási helyzetgyakorlatot mutatott be a Parlament egyik folyosóján. ","id":"20180618_az_index_nem_sajto_itt_egy_friss_video_kover_sajtoelharitasarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420c28b0-0719-4338-b477-0404a4d4e33e","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_az_index_nem_sajto_itt_egy_friss_video_kover_sajtoelharitasarol","timestamp":"2018. június. 18. 17:34","title":"Az Index nem sajtó: itt egy friss videó Kövér sajtóelhárításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de a hétvégére némileg mérséklődik a meleg.","shortLead":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is...","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18d15b4-33cc-4c80-b284-0329ca869511","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","timestamp":"2018. június. 17. 15:24","title":"Elárulták a meteorológusok, milyen idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.","shortLead":"Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.","id":"20180619_Beer_Miklos_Imadkozom_hogy_az_Uristen_adjon_josagot_a_kormanynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e0cb36-edb8-4af2-aacb-77b431708045","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Beer_Miklos_Imadkozom_hogy_az_Uristen_adjon_josagot_a_kormanynak","timestamp":"2018. június. 19. 09:52","title":"Beer Miklós: Imádkozom, hogy az Úristen adjon jóságot a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c75119-472e-46dd-b825-e3bc9181a79d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kétéves handurasi kislány keservesen sírt, amikor édesanyját őrizetbe vették az amerikai-mexikói határon, és valószínűleg elszakították tőle. A róla készített kép bejárta a világot, és sokan az illegális bevándorlók elleni kegyetlen bánásmód szimbólumaként tekintenek arra.","shortLead":"Egy kétéves handurasi kislány keservesen sírt, amikor édesanyját őrizetbe vették az amerikai-mexikói határon, és...","id":"20180618_vilagszerte_megdobbentek_a_siro_kislany_fotojan_megszolalt_a_keszitoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4c75119-472e-46dd-b825-e3bc9181a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b079beb-da01-4a6c-abe5-98815af063d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_vilagszerte_megdobbentek_a_siro_kislany_fotojan_megszolalt_a_keszitoje","timestamp":"2018. június. 18. 16:43","title":"Világszerte megdöbbentek a síró kislány fotóján, megszólalt a készítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]