A Compare The Market nevű oldal nemrég hét különböző autógyártó lehetséges lakókocsiját képzelte el. A végeredmény pedig meglepően izgalmas lett.

Hogy a nyár hivatalosan is elkezdődött, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az utakon megjelentek a lakó- és kempingkocsik. Ezek közül is az egyik leghíresebb modell a Volkswagen California, amely megszületésének 30. évfordulója alkalmából egy különleges kivitelt kapott, ami még a magyar szívhez is közel áll. Ez lett a VW California Balaton Edition, ami igazi egyediség, itt mutatjuk, mennyire.

A Compare The Market nevű oldal – ahogy a fociban szokás mondani – remek ütemérzékkel rukkolt elő egy igen látványos összeállítással – szúrta ki a Player. Készítettek ugyanis hét olyan látványtervet, amelyen elképzelétk, a különböző autógyártók milyen lakóautókkal rukkolhatnának elő. Ezek viszont nem akármilyen gyártók – ahogy a látványterv sem a visszafogottságtól lett igazán érdekes.

Alfa Romeo © Compare The Market

Rolls-Royce © Compare The Market

Tesla © Compare The Market

BMW M © Compare The Market

Ferrari © Compare The Market

Cadillac © Compare The Market

Maybach © Compare The Market

