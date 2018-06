Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"XXXTentacion húszéves volt.","shortLead":"XXXTentacion húszéves volt.","id":"20180619_A_nyilt_utcan_lottek_le_az_egyik_legnepszerubb_amerikai_rappert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04d6f6f-96ba-4458-a352-bfa980d6255e","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_A_nyilt_utcan_lottek_le_az_egyik_legnepszerubb_amerikai_rappert","timestamp":"2018. június. 19. 10:41","title":"A nyílt utcán lőtték le az egyik legnépszerűbb amerikai rappert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A migráció erősen megváltoztatta az európai kultúrát, nem akarjuk, hogy velünk is ugyanez történjen – kelt ki a Twitteren az Egyesült Államok elnöke hétfőn.","shortLead":"A migráció erősen megváltoztatta az európai kultúrát, nem akarjuk, hogy velünk is ugyanez történjen – kelt ki...","id":"20180618_Trump_kemenyen_beleallt_Merkelbe_a_nemetek_menekultpolitikaja_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385f976f-b56d-42f7-b22c-65a11a02f46f","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_Trump_kemenyen_beleallt_Merkelbe_a_nemetek_menekultpolitikaja_miatt","timestamp":"2018. június. 18. 16:32","title":"Trump keményen beleállt Merkelbe a németek menekültpolitikája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ITM államtitkára az uniós szakminiszterek göteborgi megbeszélésén arról is beszélt, hogy magyar kutatók egy olyan közlekedési felhő létrehozásán, amelybe továbbíthatják az autonóm járművekből származó adatokat.","shortLead":"Az ITM államtitkára az uniós szakminiszterek göteborgi megbeszélésén arról is beszélt, hogy magyar kutatók egy olyan...","id":"20180619_ev_vegen_birtokba_vehetik_a_jarmufejlesztok_a_zalaegerszegi_tesztpalya_egy_reszet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f505bc4-bc24-4b0d-bf88-817ea8fbb1ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ev_vegen_birtokba_vehetik_a_jarmufejlesztok_a_zalaegerszegi_tesztpalya_egy_reszet","timestamp":"2018. június. 19. 17:50","title":"Év végén birtokba vehetik a járműfejlesztők a zalaegerszegi tesztpálya egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","shortLead":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","id":"20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e5f224-6211-44c3-b964-ce1b4a9dfcde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","timestamp":"2018. június. 18. 13:22","title":"Akár távirányítós gigant-esernyőt is vásárolhatunk autónknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézet siket és nagyothalló ügyfeleknek is könnyítést ígér. ","shortLead":"A pénzintézet siket és nagyothalló ügyfeleknek is könnyítést ígér. ","id":"20180618_Beszeloautomatakkal_segiti_az_OTP_a_vakok_es_gyengenlatok_bankolasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40059aac-9cb4-4eeb-9a64-adb9db70021a","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Beszeloautomatakkal_segiti_az_OTP_a_vakok_es_gyengenlatok_bankolasat","timestamp":"2018. június. 18. 10:28","title":"Beszélőautomatákkal segíti az OTP a vakok és gyengénlátók bankolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0","c_author":"NIZS","category":"sport","description":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első tizenegyespárbajnál. De még nem tartunk ott, hétfőn bemutatkoznak Tunézia ellen, és most nem fogadható el tőlük más, mint a győzelem. ","shortLead":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első...","id":"20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c7b76f-f0fb-4875-a12c-c3f811830067","keywords":null,"link":"/sport/20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","timestamp":"2018. június. 18. 13:03","title":"A nap meccse: tudunk-e még hinni Angliában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más cégnév alatt, de az elmúlt hónapok legsúlyosabb adatgyűjtési botrányában érintett Cambridge Analytica egykori adatelemzői segítségével megkezdődött Donald Trump 2020-as kampánya – tudta meg az AP. ","shortLead":"Más cégnév alatt, de az elmúlt hónapok legsúlyosabb adatgyűjtési botrányában érintett Cambridge Analytica egykori...","id":"20180619_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook_botrany_donald_trump_elnokvalasztasi_kampany_2020","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa532b1-70de-43ea-8355-8b7b31fb256a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook_botrany_donald_trump_elnokvalasztasi_kampany_2020","timestamp":"2018. június. 19. 10:03","title":"A Facebook-botrány egyik főkolomposa mozgathatja az új Trump-kampány szálait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105899dc-dab9-4c87-8236-21949b9bd25a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Mit tehetnek a civilek, ha a populista vezetők kipécézték őket? Konferenciát szervezett a TASZ, ahol a szakértők a populista vezetők és politika természetrajzát éppúgy megpróbálták tisztázni, mint azt, hogy mit kell máshogy csinálniuk a civileknek, ha el akarják juttatni üzeneteiket a társadalomhoz.\r

","shortLead":"Mit tehetnek a civilek, ha a populista vezetők kipécézték őket? Konferenciát szervezett a TASZ, ahol a szakértők...","id":"20180618_Tanuljunk_a_populistaktol__uj_utakon_a_civilek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=105899dc-dab9-4c87-8236-21949b9bd25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa321670-5c13-41a4-8b1e-6b9698717392","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Tanuljunk_a_populistaktol__uj_utakon_a_civilek","timestamp":"2018. június. 18. 21:22","title":"Összeültek a civilek, majd kiadták a jelszót: tanuljunk a populistáktól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]