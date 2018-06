Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"046bd278-d4c6-45cb-a53e-fb92f5ab16d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kritikusok trollok – jelentették ki a film készítői. ","shortLead":"A kritikusok trollok – jelentették ki a film készítői. ","id":"20180619_Gotti_kritikusok_kozonseg_John_Travolta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046bd278-d4c6-45cb-a53e-fb92f5ab16d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dfad00-7d34-4b2b-83b1-a9f97e285fb3","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Gotti_kritikusok_kozonseg_John_Travolta","timestamp":"2018. június. 19. 15:59","title":"Üzentek Travoltáék a Gottit utáló kritikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Jelentős károkat okozó belső szabotázsról tájékoztatta Elon Musk vezérigazgató a Tesla alkalmazottait egy körlevélben, amit az amerikai CNBC tévécsatorna hozott nyilvánosságra. ","shortLead":"Jelentős károkat okozó belső szabotázsról tájékoztatta Elon Musk vezérigazgató a Tesla alkalmazottait egy körlevélben...","id":"20180619_Nem_leptettek_elo_szabotalta_a_gyartast_egy_Teslaalkalmazott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c580baf-f782-4f86-a0b1-d225f8074a2a","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180619_Nem_leptettek_elo_szabotalta_a_gyartast_egy_Teslaalkalmazott","timestamp":"2018. június. 19. 14:12","title":"Nem léptették elő, szabotálta a gyártást egy Tesla-alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A garanciát az EU bankja nyújtja.","shortLead":"A garanciát az EU bankja nyújtja.","id":"20180619_Kedvezo_hitelt_kaphatnak_tarsadalmi_vallalkozasok_es_civil_szervezetek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aeef01-2696-4fcf-a313-5e9fd470f428","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180619_Kedvezo_hitelt_kaphatnak_tarsadalmi_vallalkozasok_es_civil_szervezetek","timestamp":"2018. június. 19. 13:46","title":"Kedvező hitelt kaphatnak társadalmi vállalkozások és civil szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas a buli Smith-éknél.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas a buli Smith-éknél.\r

\r

","id":"20180620_Will_Smith_felesege_is_kitancolta_magat_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f630cd7-ea66-44ba-b58c-033b8491f854","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Will_Smith_felesege_is_kitancolta_magat_Budapesten","timestamp":"2018. június. 20. 08:41","title":"Will Smith felesége is kitáncolta magát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a18c0b-8a06-4a3d-894e-8a02dad58f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama – felemelte szavát az ellen a gyakorlat ellen, hogy az illegális bevándorlók gyerekeit elválasztják szüleiktől az amerikai-mexikói határon. ","shortLead":"Mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama –...","id":"20180619_Ebben_minden_volt_first_lady_egyetert_a_migransgyerekeket_nem_lehet_a_szuleiktol_elvalasztani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a18c0b-8a06-4a3d-894e-8a02dad58f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305cba39-052d-47bb-bd8f-07b7018ccc1b","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Ebben_minden_volt_first_lady_egyetert_a_migransgyerekeket_nem_lehet_a_szuleiktol_elvalasztani","timestamp":"2018. június. 19. 11:16","title":"Az összes volt first lady kiakadt a migránsgyerekek elválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6fd703-9f5a-4df0-8adb-d3ce77a28c94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nőtt a tegnap esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe a kórházban – közölte a svéd rendőrség. Három sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak.","shortLead":"Nőtt a tegnap esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe...","id":"20180619_Ujabb_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f6fd703-9f5a-4df0-8adb-d3ce77a28c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c88f59-be3d-4446-9852-d1bbc6933da5","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Ujabb_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","timestamp":"2018. június. 19. 14:59","title":"Újabb halottja van a malmői lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Luxemburgban értek össze a szálak Semjén Zsolt vadásztársa és a miniszterelnök vejének üzlettársai között.","shortLead":"Luxemburgban értek össze a szálak Semjén Zsolt vadásztársa és a miniszterelnök vejének üzlettársai között.","id":"20180619_A_Semjen_vadaszatat_fizeto_adotanacsado_Tiborcz_korevel_is_uzletelt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0c203-3cb8-40a7-8b20-af1ea41da1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_A_Semjen_vadaszatat_fizeto_adotanacsado_Tiborcz_korevel_is_uzletelt","timestamp":"2018. június. 19. 11:39","title":"A Semjén vadászatát fizető adótanácsadó Tiborcz körével is üzletelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem egészen félperces sajtóelhárítási helyzetgyakorlatot mutatott be a Parlament egyik folyosóján. ","shortLead":"A házelnök nem egészen félperces sajtóelhárítási helyzetgyakorlatot mutatott be a Parlament egyik folyosóján. ","id":"20180618_az_index_nem_sajto_itt_egy_friss_video_kover_sajtoelharitasarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420c28b0-0719-4338-b477-0404a4d4e33e","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_az_index_nem_sajto_itt_egy_friss_video_kover_sajtoelharitasarol","timestamp":"2018. június. 18. 17:34","title":"Az Index nem sajtó: itt egy friss videó Kövér sajtóelhárításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]