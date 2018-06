Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz, egészséges nemzettudatuk legyen.","shortLead":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz...","id":"20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dad2b8a-4041-4d2f-96a0-267beb486ec4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","timestamp":"2018. június. 18. 20:31","title":"Nem új tantárgy lesz, a meglévő tananyagba integrálják a hazafias nevelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rossz magyarsággal megfogalmazott facebookos spam kering az internet magyar nyelvű szegletében. Sikereket még így is érhet el.","shortLead":"Egy rossz magyarsággal megfogalmazott facebookos spam kering az internet magyar nyelvű szegletében. Sikereket még...","id":"20180618_facebook_sorsolas_14_szuletesnap_atveres_email_spam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449f9351-0430-4047-a17b-8d54cb1493db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_facebook_sorsolas_14_szuletesnap_atveres_email_spam","timestamp":"2018. június. 18. 15:03","title":"Ha ön is megkapja ezt az e-mailt a Facebooktól, nehogy válaszoljon rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett cég szerint a frekvenciával kapcsolatos pert még nem zárták le jogerősen, így addig használhatják azt. \r

","shortLead":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett...","id":"20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d16c1-045e-4f0f-bba8-b8729f28d2dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","timestamp":"2018. június. 18. 15:24","title":"Engedély nélkül szól Andy Vajna rádiója a Balatonnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099","c_author":"","category":"elet","description":"Nyolcpercnyi szenvedés egy felvételen.","shortLead":"Nyolcpercnyi szenvedés egy felvételen.","id":"20180619_Csak_eros_idegzetueknek_igy_sirnak_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekek_az_amerikai_hataron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f4c1e-7338-4d92-9681-d0727042b06b","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Csak_eros_idegzetueknek_igy_sirnak_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekek_az_amerikai_hataron","timestamp":"2018. június. 19. 16:42","title":"Csak erős idegzetűeknek: így sírnak a szüleiktől elválasztott gyerekek az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit neki kell megfizetni. Azt is mondta: senkit sem bátorít arra, hogy chipet ültessen a bőre alá, a hatóságok megkérdezése nélkül ő maga sem tenné ezt meg újra. ","shortLead":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit...","id":"20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182f81ef-6eea-4082-a25e-f894f7a31aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","timestamp":"2018. június. 18. 14:11","title":"Felmentették a bliccelésért megbüntetett biohackert, aki bőre alá ültette bérlete chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13769bbb-905d-46b3-85b2-f92fb982d66e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rutinos focidrukkerek állítják, hogy a meccsnézés nem könnyű műfaj, erősen megviseli a pszichét és olykor a fizikumot is. Úgy, hogy közben kell valami stimuláló szer. Leginkább sör.","shortLead":"Rutinos focidrukkerek állítják, hogy a meccsnézés nem könnyű műfaj, erősen megviseli a pszichét és olykor a fizikumot...","id":"20180619_Nemzeti_valogatott_sorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13769bbb-905d-46b3-85b2-f92fb982d66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff4b17-7f95-4ab6-8da6-1ea16da483dd","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Nemzeti_valogatott_sorok","timestamp":"2018. június. 20. 09:11","title":"Nemzeti válogatott sörök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Robi medve körüli felhajtás miatt adott ki közleményt az állat- és természetvédelmi szervezet, mivel szerintük az eset rávilágított arra, mennyire fontos és sürgető újra megtanulnunk együtt élni őshonos nagyragadozóinkkal. Zavartalanságuk biztosításához a lakosság együttműködését kérik. ","shortLead":"A Robi medve körüli felhajtás miatt adott ki közleményt az állat- és természetvédelmi szervezet, mivel szerintük...","id":"20180619_medve_szelfi_figyelmeztets","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbda978-524c-41a6-bf84-fbe5824d6c29","keywords":null,"link":"/elet/20180619_medve_szelfi_figyelmeztets","timestamp":"2018. június. 19. 14:06","title":"Ne kergesse a medvét, és a szelfizést is felejtse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket. Az sincs biztonságban, aki öt évnél régebben követte el a vétséget, az elévülést ott ugyanis más szabályok szerint számítják, mint Magyarországon. ","shortLead":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket...","id":"20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f1a240-d199-46b3-8901-1b12cb8c49e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","timestamp":"2018. június. 20. 06:30","title":"Óvatosan parkoljon Horvátországban, évek múlva is megbüntethetik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]