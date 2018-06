Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78ce3e9e-047e-4823-87f5-a9721bb40bbc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Érthető, ha egyre népszerűbb a módszer a munkahelyeken.","shortLead":"Érthető, ha egyre népszerűbb a módszer a munkahelyeken.","id":"20180619_Napi_nehany_perc_es_empatikusabb_lesznek_a_kollegak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78ce3e9e-047e-4823-87f5-a9721bb40bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f000fb-196e-45e6-bdee-21efaa2422b9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180619_Napi_nehany_perc_es_empatikusabb_lesznek_a_kollegak","timestamp":"2018. június. 19. 12:15","title":"Napi néhány perc, és empatikusabb lesznek a kollégák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyugat-nílusi láz életveszélyes is lehet. ","shortLead":"A nyugat-nílusi láz életveszélyes is lehet. ","id":"20180619_Veszelyes_virust_terjeszto_szunyogokat_talaltak_Csehorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fafba7-5a9a-4cbf-9b06-bf74eccd4bab","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Veszelyes_virust_terjeszto_szunyogokat_talaltak_Csehorszagban","timestamp":"2018. június. 19. 10:04","title":"Veszélyes vírust terjesztő szúnyogokat találtak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bruce Dickinson önéletrajza igazi csemege lehet a rajongóknak.","shortLead":"Bruce Dickinson önéletrajza igazi csemege lehet a rajongóknak.","id":"20180620_Rakrol_es_vivasrol_is_beszel_az_Iron_Maiden_frontembere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4162d0f7-31f1-4984-893d-283d7a98c560","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Rakrol_es_vivasrol_is_beszel_az_Iron_Maiden_frontembere","timestamp":"2018. június. 20. 11:35","title":"Rákról és vívásról is beszél az Iron Maiden frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de53a6d0-897f-48ca-ab1d-05d0bbaf098e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új építésűek esetében gyakorlatilag fix árról beszélhetünk, már az is nagy teljesítménynek számít, ha a klímát bele lehet alkudni az árba. A legtöbbet a családi házaknál lehet alkudni, a legingoványosabb terepnek pedig a régi építésű lakások számítanak; itt csak akkor van esély érdemben faragni az árból, ha a hirdetésben szereplő összeg elszakadt a realitásoktól. ","shortLead":"Az új építésűek esetében gyakorlatilag fix árról beszélhetünk, már az is nagy teljesítménynek számít, ha a klímát bele...","id":"20180619_Hiaba_mondanak_be_a_vevok_20_szazalekot_nincs_alku_az_ingatlanpiacon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de53a6d0-897f-48ca-ab1d-05d0bbaf098e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c442fda-45bd-4c72-ba5e-d515f9773ddb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Hiaba_mondanak_be_a_vevok_20_szazalekot_nincs_alku_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 19. 09:38","title":"Hiába mondanak be a vevők 20 százalékot, nincs alku az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a440218-80fa-4546-a7fc-0d33c1a3a855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszületett Erzsébet királynő unokájának a második gyereke.","shortLead":"Megszületett Erzsébet királynő unokájának a második gyereke.","id":"20180619_Ujabb_kiralyi_bebinek_orulhetnek_a_brit_alattvalok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a440218-80fa-4546-a7fc-0d33c1a3a855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248b68c-7750-4759-9cd1-cb1a6792d46c","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Ujabb_kiralyi_bebinek_orulhetnek_a_brit_alattvalok","timestamp":"2018. június. 19. 16:08","title":"Újabb királyi bébinek örülhetnek a brit alattvalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghívottak listáját még nem erősítették meg, de sajtóhírek szerint már nagyjából tudni, kik lesznek ott. Eszerint Magyarországra nem számítanak. ","shortLead":"A meghívottak listáját még nem erősítették meg, de sajtóhírek szerint már nagyjából tudni, kik lesznek ott. Eszerint...","id":"20180620_Migracios_minicsucsot_tart_Juncker_de_ugy_tunik_Orban_nincs_a_meghivottak_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c060e2-5b22-4d73-be40-406e01c42a19","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Migracios_minicsucsot_tart_Juncker_de_ugy_tunik_Orban_nincs_a_meghivottak_kozott","timestamp":"2018. június. 20. 14:49","title":"Migrációs minicsúcsot tart Juncker, de úgy tűnik, Orbán nincs a meghívottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7012e897-30ac-4d2c-a42e-d620a1df34fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kedd estére, a csoportkör második menetének első meccse után megtudtuk, ki az első továbbjutó. Ez pedig nem más, mint a házigazda, Oroszország, amely 3-1-re győzte le Egyiptomot. Korábban a H-csoport két meccséből az egyiken Japán legyőzte Kolumbiát, Lengyelországnak pedig kötelező lett volna ugyan a siker Szenegál ellen, de nem jött össze.","shortLead":"Kedd estére, a csoportkör második menetének első meccse után megtudtuk, ki az első továbbjutó. Ez pedig nem más, mint...","id":"20180619_Ma_az_utolso_csapatokat_is_lathatjuk_aztan_jonnek_az_oroszok_es_jon_Salah__az_6_nap_percrol_percre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7012e897-30ac-4d2c-a42e-d620a1df34fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612ce0-ae7b-4fc9-a3e0-b271da19e812","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Ma_az_utolso_csapatokat_is_lathatjuk_aztan_jonnek_az_oroszok_es_jon_Salah__az_6_nap_percrol_percre","timestamp":"2018. június. 19. 09:40","title":"Megvan az első továbbjutó, nagy felfordulás volt a H-csoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi jön Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozója után? Mikor oldják fel az amerikaiak azokat a szankciókat, melyek megbénítják Észak-Korea normális gazdasági működését? 600 millió ember jövője függ ettől – állítja Rudi Sirr, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnökének gazdasági tanácsadója.","shortLead":"Mi jön Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozója után? Mikor oldják fel az amerikaiak azokat a szankciókat, melyek...","id":"20180619_Kar_hogy_kivegeztek_most_segithetne_EszakKoreanak_felepiteni_a_kapitalizmus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939e5c0c-5acd-41d0-8923-2f177decc25a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Kar_hogy_kivegeztek_most_segithetne_EszakKoreanak_felepiteni_a_kapitalizmus","timestamp":"2018. június. 19. 12:56","title":"Kár, hogy kivégezték, most segíthetne Észak-Koreának felépíteni a kapitalizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]