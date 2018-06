Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1848be51-6a1d-4234-adf6-a1aaa15cd28c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Horvát sajtóhírek szerint pakolhat Nikola Kalinic, hazaküldik a világbajnokságról.","shortLead":"Horvát sajtóhírek szerint pakolhat Nikola Kalinic, hazaküldik a világbajnokságról.","id":"20180618_kirugta_csatarat_a_horvat_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1848be51-6a1d-4234-adf6-a1aaa15cd28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2b3776-7755-43a9-9d25-767ee70f7c35","keywords":null,"link":"/sport/20180618_kirugta_csatarat_a_horvat_valogatott","timestamp":"2018. június. 18. 13:05","title":"Kirúgta csatárát a horvát válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jelentek meg a pénzes szponzorok az eszéki futballklubnál, még így is veszteséges lett az év.","shortLead":"Hiába jelentek meg a pénzes szponzorok az eszéki futballklubnál, még így is veszteséges lett az év.","id":"20180620_6320_szazalekkal_nott_a_szponzori_bevetel_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dd93a9-af35-4231-9ead-e3917ad667e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_6320_szazalekkal_nott_a_szponzori_bevetel_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanal","timestamp":"2018. június. 20. 11:36","title":"6320 százalékkal nőtt a szponzori bevétel Mészáros Lőrinc horvát csapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53135d9e-83bd-4897-96d5-65db86e1efe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Stop Soros csomag helyett az adótörvénnyel fogadják el a migrációt segítő szervezeteket sújtó különadót.","shortLead":"A Stop Soros csomag helyett az adótörvénnyel fogadják el a migrációt segítő szervezeteket sújtó különadót.","id":"20180619_orban_migracio_Stop_Soros_kulonado","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53135d9e-83bd-4897-96d5-65db86e1efe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080ff0ee-a872-40d8-a075-f264aeea8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_orban_migracio_Stop_Soros_kulonado","timestamp":"2018. június. 19. 14:50","title":"Orbán nem hátrál, csak késleltette a csapást: jön a migrációt segítő szervezetek különadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület – írták – nem érti, miért támadja tagjait folyamatosan az Országos Bírósági Hivatal elnöke.","shortLead":"A testület – írták – nem érti, miért támadja tagjait folyamatosan az Országos Bírósági Hivatal elnöke.","id":"20180619_valaszolt_hando_hazaarulozasara_az_orszagos_biroi_tanacs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a478da-0827-49f5-a76c-9fa78e2e7dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_valaszolt_hando_hazaarulozasara_az_orszagos_biroi_tanacs","timestamp":"2018. június. 19. 12:58","title":"Válaszolt Handó hazaárulózására az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket. Az sincs biztonságban, aki öt évnél régebben követte el a vétséget, az elévülést ott ugyanis más szabályok szerint számítják, mint Magyarországon. ","shortLead":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket...","id":"20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f1a240-d199-46b3-8901-1b12cb8c49e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","timestamp":"2018. június. 20. 06:30","title":"Óvatosan parkoljon Horvátországban, évek múlva is megbüntethetik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d897500-e469-48e4-9328-0dabae9db413","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem akkor és nem oda lőtt, ahova kellett volna, s sokszor elvesztette a kapcsolatot az irányítóközponttal – így foglalhatóak össze az orosz hadseregben rendszeresített Uran-9 típusú távirányítású harckocsijával szerzett szíriai tapasztalatok.","shortLead":"Nem akkor és nem oda lőtt, ahova kellett volna, s sokszor elvesztette a kapcsolatot az irányítóközponttal –...","id":"20180619_Rosszul_sikerult_az_orosz_taviranyitasu_tank_sziriai_bemutatkozasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d897500-e469-48e4-9328-0dabae9db413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c6efcb-6464-4d5b-add7-71d3dd193b2f","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Rosszul_sikerult_az_orosz_taviranyitasu_tank_sziriai_bemutatkozasa","timestamp":"2018. június. 19. 15:23","title":"Rosszul sikerült az orosz távirányítású tank szíriai bemutatkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0c55fa-7a28-4bf9-a969-a86dd95a8031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utódot nemzenek erre a rút világra férjével, Andy Vajnával. ","shortLead":"Utódot nemzenek erre a rút világra férjével, Andy Vajnával. ","id":"20180618_Vajna_Timea_raszanta_magat_indul_a_babaprojekt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e0c55fa-7a28-4bf9-a969-a86dd95a8031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7b5890-6180-4b9f-9355-7ea9aa694f1f","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Vajna_Timea_raszanta_magat_indul_a_babaprojekt","timestamp":"2018. június. 18. 19:46","title":"Vajna Tímea rászánta magát: indul a babaprojekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232ab2eb-634b-49ac-9d73-836b78a08bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az oroszok tényleg nem viccelnek.","shortLead":"Ezek az oroszok tényleg nem viccelnek.","id":"20180619_traktor_limuzin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=232ab2eb-634b-49ac-9d73-836b78a08bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba5aced-2278-47ee-a93c-812bef09ea07","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_traktor_limuzin","timestamp":"2018. június. 19. 17:08","title":"Ilyet sem láttunk még: traktorból csináltak limuzint – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]