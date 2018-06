Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa9c6b7c-f046-44a2-a906-91e743bd01ab","c_author":"Boldogkői Zsolt","category":"tudomany","description":"A tudományalapú orvoslás társadalmi tekintélye igen alacsony szintre lavírozta magát mára. A szakmán belülről erős kételyek fogalmazódnak meg a modern biológia eredményeinek gyógyászatban való alkalmazhatóságát illetően, sőt a tudományt magát is érik támadások. A gyógyszeripar kutatás-fejlesztési befektetéseinek megtérülési rátája óriási mértékben zuhan, 2020-ra nulla értéket vizionálnak. Az egészségügy hétköznapjai egyes országokban katasztrofálisak, a forráshiány pedig világjelenség. Mi az igazság, és van-e kiút? E kérdésekről szól Boldogkői Zsolt professzor írása.","shortLead":"A tudományalapú orvoslás társadalmi tekintélye igen alacsony szintre lavírozta magát mára. A szakmán belülről erős...","id":"20180619_valsagban_a_modern_orvoslas_boldogkoi_zsolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa9c6b7c-f046-44a2-a906-91e743bd01ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4441ea93-9637-4085-92b5-b167248374ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_valsagban_a_modern_orvoslas_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2018. június. 19. 20:03","title":"Válságban a modern orvoslás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nő, ahogy korábban, most is zárt pohárban szállította reggeli kávéját, amiért állítása szerint korábban soha nem szólták meg. Most viszont eldurvult a helyzet. ","shortLead":"A nő, ahogy korábban, most is zárt pohárban szállította reggeli kávéját, amiért állítása szerint korábban soha nem...","id":"20180619_Forro_kaveval_ontott_le_majd_megutott_egy_utast_egy_buszsofor_Kelenfoldon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4f9e57-026b-40f7-b82a-a9c7aa139898","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_Forro_kaveval_ontott_le_majd_megutott_egy_utast_egy_buszsofor_Kelenfoldon","timestamp":"2018. június. 19. 12:55","title":"Forró kávéval öntött le, majd megütött egy utast egy buszsofőr Kelenföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az amerikai bevándorláspolitikai mellett Magyarországot is bírálta Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 38. ülésszakának hétfői megnyitóján. ","shortLead":"Az amerikai bevándorláspolitikai mellett Magyarországot is bírálta Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa...","id":"20180618_A_Stop_Soros_miatt_Magyarorszagot_is_biralta_az_ENSZ_emberi_jogi_fobiztosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9912ff4-bdfc-4eda-bf8f-b1994aded7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_Stop_Soros_miatt_Magyarorszagot_is_biralta_az_ENSZ_emberi_jogi_fobiztosa","timestamp":"2018. június. 18. 15:05","title":"A Stop Soros miatt Magyarországot is bírálta az ENSZ emberi jogi főbiztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy a vasárnap hajnalban, Miskolcon felbukkant medve mellett újabb példányok is kóborolnak Észak-Magyarországon, biztosat azonban nem tudni. ","shortLead":"Lehet, hogy a vasárnap hajnalban, Miskolcon felbukkant medve mellett újabb példányok is kóborolnak...","id":"20180618_kozmedia_akar_45_medve_is_koborolhat_eszak_magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8c9f16-0e21-422b-80b2-e326fce09f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_kozmedia_akar_45_medve_is_koborolhat_eszak_magyarorszagon","timestamp":"2018. június. 18. 19:14","title":"Közmédia: Akár 4-5 medve is kóborolhat Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A migráció erősen megváltoztatta az európai kultúrát, nem akarjuk, hogy velünk is ugyanez történjen – kelt ki a Twitteren az Egyesült Államok elnöke hétfőn.","shortLead":"A migráció erősen megváltoztatta az európai kultúrát, nem akarjuk, hogy velünk is ugyanez történjen – kelt ki...","id":"20180618_Trump_kemenyen_beleallt_Merkelbe_a_nemetek_menekultpolitikaja_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385f976f-b56d-42f7-b22c-65a11a02f46f","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_Trump_kemenyen_beleallt_Merkelbe_a_nemetek_menekultpolitikaja_miatt","timestamp":"2018. június. 18. 16:32","title":"Trump keményen beleállt Merkelbe a németek menekültpolitikája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint az LMP etikai bizottsága még tovább súlyosbítaná a politikus kétéves eltiltását a tisztségek viselésétől, ezért inkább otthagyja a pártot. A hvg.hu úgy tudja: Hadházy Ákos kilépésével csak azt előzte meg, hogy egykori pártja kizárja.","shortLead":"A 24.hu szerint az LMP etikai bizottsága még tovább súlyosbítaná a politikus kétéves eltiltását a tisztségek...","id":"20180620_hadhazy_akos_kilep_az_lmpbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04555193-f7ab-4f8a-90e3-ae8d3d1277ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_hadhazy_akos_kilep_az_lmpbol","timestamp":"2018. június. 20. 07:02","title":"Hadházy Ákos kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef58d5f-cc94-4142-8dfe-eaaa8e949561","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix megrendelésére készül a film. ","shortLead":"A Netflix megrendelésére készül a film. ","id":"20180619_Keszul_egy_film_az_Euroviziorol_Will_Ferrell_lesz_a_foszereplo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef58d5f-cc94-4142-8dfe-eaaa8e949561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fc2f95-8bc9-461e-9079-2adf884e33a7","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Keszul_egy_film_az_Euroviziorol_Will_Ferrell_lesz_a_foszereplo","timestamp":"2018. június. 19. 13:02","title":"Készül egy film az Eurovízióról, Will Ferrell lesz a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy meccs (három vereség, egy döntetlen) után menesztették a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát. Leekens nem kért végkielégítést. ","shortLead":"Négy meccs (három vereség, egy döntetlen) után menesztették a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát...","id":"20180619_Hivatalos_Leekenst_kirugtak_Rossi_az_uj_magyar_szovetsegi_kapitany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d6377d-cb84-4c12-a2a1-08509c5de523","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Hivatalos_Leekenst_kirugtak_Rossi_az_uj_magyar_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. június. 19. 19:34","title":"Hivatalos: Leekenst kirúgták, Rossi az új magyar szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]