[{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos, a zeneszerzőt nem Erkel Ferencnek hívják, mert akkor a magyar válogatottért szurkolhatnánk, hanem Debály Ferenc Józsefnek, aki az uruguayi himnusz zenéjét jegyzi.\r

\r

","shortLead":"Sajnos, a zeneszerzőt nem Erkel Ferencnek hívják, mert akkor a magyar válogatottért szurkolhatnánk, hanem Debály Ferenc...","id":"20180620_Ma_felhangzik_a_foci_veben_egy_magyar_himnusza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c7b99f-8112-4b14-97f7-251047b2c1a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ma_felhangzik_a_foci_veben_egy_magyar_himnusza","timestamp":"2018. június. 20. 11:02","title":"Ma felhangzik a focivébén egy magyar himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kártyavár sorozatból és A világ összes pénze című moziból kivették a szexuális zaklatással vádolt színész jeleneteit, hamarosan azonban bemutatnak egy olyan filmet, amelyben szerepel.","shortLead":"A Kártyavár sorozatból és A világ összes pénze című moziból kivették a szexuális zaklatással vádolt színész jeleneteit...","id":"20180621_kevin_spacey_film_kivagtak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0682e2-7e74-475c-81ed-3ad7ec874f19","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_kevin_spacey_film_kivagtak","timestamp":"2018. június. 21. 11:07","title":"Jön a film, amelyből nem vágták ki Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","shortLead":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","id":"20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad644187-16b6-40f8-9ea4-0f478690bafe","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","timestamp":"2018. június. 21. 10:27","title":"Tényleg jön az új McCartney-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da872ab1-3dce-482e-aa44-b5f7a26eeb7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg is kóstolták a spagettiket. ","shortLead":"Meg is kóstolták a spagettiket. ","id":"20180621_Glutenmentes_tesztakat_tesztelt_a_Nebih_itt_az_eredmeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da872ab1-3dce-482e-aa44-b5f7a26eeb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e76647-7f16-4cfe-967d-72a4e5b9f3d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Glutenmentes_tesztakat_tesztelt_a_Nebih_itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. június. 21. 12:08","title":"Gluténmentes tésztákat tesztelt a Nébih, itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritka, de ilyen is megtörténhet: megszűnik egy NB II.-es futballklub.","shortLead":"Ritka, de ilyen is megtörténhet: megszűnik egy NB II.-es futballklub.","id":"20180621_Megszunik_egy_magyar_focicsapat_a_penzhiany_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3168efa-ae27-465a-89e4-4b45b1ea2abe","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Megszunik_egy_magyar_focicsapat_a_penzhiany_miatt","timestamp":"2018. június. 21. 18:09","title":"Megszűnik egy magyar focicsapat a pénzhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"MTI / Inforádió","category":"gazdasag","description":"Megszólalt Varga Mihály a forintgyengüléssel kapcsolatban.","shortLead":"Megszólalt Varga Mihály a forintgyengüléssel kapcsolatban.","id":"20180621_Melyben_a_forint_de_a_kormany_nem_aggodik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab09291-b22f-49f7-91ed-a8bfa3f29fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Melyben_a_forint_de_a_kormany_nem_aggodik","timestamp":"2018. június. 21. 11:49","title":"Mélyben a forint, de a kormány nem aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172ae4d-58ea-4891-b522-6bd83c8e3941","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chicago Fire a magyar támadó góljával győzte le 1-0-ra az Atlanta Unitedet a US Open Kupa nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A Chicago Fire a magyar támadó góljával győzte le 1-0-ra az Atlanta Unitedet a US Open Kupa nyolcaddöntőjében.","id":"20180621_negyeddontobe_rugta_a_csapatat_nikolics","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f172ae4d-58ea-4891-b522-6bd83c8e3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcadd21d-c57d-463a-ad9b-f70daf945706","keywords":null,"link":"/sport/20180621_negyeddontobe_rugta_a_csapatat_nikolics","timestamp":"2018. június. 21. 12:23","title":"Negyeddöntőbe rúgta a csapatát Nikolics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0899e758-a80a-4a21-842e-2d0b4db09f01","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyon sokan telepítettek bodzát, ezért túltermelés van, ez pedig lenyomja az árakat. ","shortLead":"Nagyon sokan telepítettek bodzát, ezért túltermelés van, ez pedig lenyomja az árakat. ","id":"20180620_Nem_eri_meg_az_iden_bodzatermelonek_lenni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0899e758-a80a-4a21-842e-2d0b4db09f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0400ed68-df4f-4aca-b6ab-2b271889b312","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_eri_meg_az_iden_bodzatermelonek_lenni","timestamp":"2018. június. 20. 07:34","title":"Nem éri meg az idén bodzatermelőnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]