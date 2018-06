Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ITM államtitkára az uniós szakminiszterek göteborgi megbeszélésén arról is beszélt, hogy magyar kutatók egy olyan közlekedési felhő létrehozásán, amelybe továbbíthatják az autonóm járművekből származó adatokat.","shortLead":"Az ITM államtitkára az uniós szakminiszterek göteborgi megbeszélésén arról is beszélt, hogy magyar kutatók egy olyan...","id":"20180619_ev_vegen_birtokba_vehetik_a_jarmufejlesztok_a_zalaegerszegi_tesztpalya_egy_reszet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f505bc4-bc24-4b0d-bf88-817ea8fbb1ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ev_vegen_birtokba_vehetik_a_jarmufejlesztok_a_zalaegerszegi_tesztpalya_egy_reszet","timestamp":"2018. június. 19. 17:50","title":"Év végén birtokba vehetik a járműfejlesztők a zalaegerszegi tesztpálya egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cdec14-c4e9-4e23-8a4f-329f19e55b58","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas színművész életének 69. évében, június 13-án hunyt el.","shortLead":"A Jászai Mari-díjas színművész életének 69. évében, június 13-án hunyt el.","id":"20180620_paudits_belat_junius_28an_bucsuztatjak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cdec14-c4e9-4e23-8a4f-329f19e55b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e897615-8f26-4191-a89a-6d420d2ae4e8","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_paudits_belat_junius_28an_bucsuztatjak","timestamp":"2018. június. 20. 18:22","title":"Paudits Bélát június 28-án búcsúztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulág-emlékművet avattak a III. kerületben, a miniszterelnök pedig avatóbeszédet mondott. De többnyire a brüsszeli bürokraták ellen beszélt.","shortLead":"Gulág-emlékművet avattak a III. kerületben, a miniszterelnök pedig avatóbeszédet mondott. De többnyire a brüsszeli...","id":"20180619_Orban_Magyarorszag_soha_nem_termelt_ki_elnyomo_ideologiakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41034b5-6e75-4fd0-9617-df8a945ae0b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Orban_Magyarorszag_soha_nem_termelt_ki_elnyomo_ideologiakat","timestamp":"2018. június. 19. 10:52","title":"Orbán: Magyarország soha nem termelt ki elnyomó ideológiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324cdde1-c412-48b6-ac21-c5dfce445cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, csak a korok változnak, az ember nem: ami régen Luther vagy a pápa volt, az mára Soros vagy a migránsok. Formai és ötletgazdag bravúrral karikírozza ki az aktuális magyar közéletet és megosztottságot a grafikushallgató, Illés Áron.","shortLead":"Úgy tűnik, csak a korok változnak, az ember nem: ami régen Luther vagy a pápa volt, az mára Soros vagy a migránsok...","id":"20180620_Ez_felhaborito_Orbant_es_Sorost_is_kigunyolja_az_Uj_Bestiarium","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=324cdde1-c412-48b6-ac21-c5dfce445cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958ff2f0-020c-4e97-89fa-dbce420d6ea2","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ez_felhaborito_Orbant_es_Sorost_is_kigunyolja_az_Uj_Bestiarium","timestamp":"2018. június. 20. 06:05","title":"Ez felháborító! Orbánt és Sorost is kigúnyolja az Új Bestiárium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a440218-80fa-4546-a7fc-0d33c1a3a855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszületett Erzsébet királynő unokájának a második gyereke.","shortLead":"Megszületett Erzsébet királynő unokájának a második gyereke.","id":"20180619_Ujabb_kiralyi_bebinek_orulhetnek_a_brit_alattvalok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a440218-80fa-4546-a7fc-0d33c1a3a855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248b68c-7750-4759-9cd1-cb1a6792d46c","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Ujabb_kiralyi_bebinek_orulhetnek_a_brit_alattvalok","timestamp":"2018. június. 19. 16:08","title":"Újabb királyi bébinek örülhetnek a brit alattvalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e602535-2ec6-4c49-bfa8-55b480e1aa96","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Néhány hónapon belül megérkezik az Aranyélet kultsorozat harmadik, záró évadja, amely önként és dalolva sétálgat majd az elmúlt évek közéleti eseményeinek mocsarában. Elmentünk a forgatásra, hogy megnézzük, hová tudják fokozni az alkotók az előző két évad izgalmait.","shortLead":"Néhány hónapon belül megérkezik az Aranyélet kultsorozat harmadik, záró évadja, amely önként és dalolva sétálgat majd...","id":"20180619_Aranyelet_3_harmadik_evad_forgatasi_riport","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e602535-2ec6-4c49-bfa8-55b480e1aa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc745ff3-ccd2-44ac-8fa7-c2239c83cfda","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Aranyelet_3_harmadik_evad_forgatasi_riport","timestamp":"2018. június. 19. 11:10","title":"Szánalmas lúzer az, aki a jó oldalon akar állni? – Az Aranyélet forgatásán jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099","c_author":"","category":"elet","description":"Nyolcpercnyi szenvedés egy felvételen.","shortLead":"Nyolcpercnyi szenvedés egy felvételen.","id":"20180619_Csak_eros_idegzetueknek_igy_sirnak_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekek_az_amerikai_hataron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f4c1e-7338-4d92-9681-d0727042b06b","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Csak_eros_idegzetueknek_igy_sirnak_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekek_az_amerikai_hataron","timestamp":"2018. június. 19. 16:42","title":"Csak erős idegzetűeknek: így sírnak a szüleiktől elválasztott gyerekek az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ritka élőhelyek és egész ökoszisztémák semmisültek meg a Hawaii nagy szigetén május elején kitört Kilauea vulkánból áramló lávától, ám a kutatók szerint, noha emberi szemszögből tragédia, ami történik, tudományosan nézve azonban csak a természet \"brutális\" körforgásáról van szó.","shortLead":"Ritka élőhelyek és egész ökoszisztémák semmisültek meg a Hawaii nagy szigetén május elején kitört Kilauea vulkánból...","id":"20180620_egesz_okoszisztemakat_pusztitott_ki_a_hawaii_vulkan_kitorese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d423517b-6305-46bc-885b-393285d7407d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_egesz_okoszisztemakat_pusztitott_ki_a_hawaii_vulkan_kitorese","timestamp":"2018. június. 20. 20:27","title":"Egész ökoszisztémákat pusztított ki a hawaii vulkán kitörése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]