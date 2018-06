Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pillanat izgalmával magyarázta az Intel egyik képviselője, hogy az egyébként valóban szenzációs 28 magos processzoruk demójánál elfelejtettek megemlíteni egy igen fontos részletet.","shortLead":"A pillanat izgalmával magyarázta az Intel egyik képviselője, hogy az egyébként valóban szenzációs 28 magos processzoruk...","id":"20180619_intel_28_magos_processzor_demojan_nem_beszeltek_a_tulhuzasrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6f35b-2fa2-43fa-86af-245cd08a2d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_intel_28_magos_processzor_demojan_nem_beszeltek_a_tulhuzasrol","timestamp":"2018. június. 19. 17:03","title":"Egyetlen szót felejtettek el, de ez elég volt, hogy kínossá váljon az Intel új processzorának demója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jelentek meg a pénzes szponzorok az eszéki futballklubnál, még így is veszteséges lett az év.","shortLead":"Hiába jelentek meg a pénzes szponzorok az eszéki futballklubnál, még így is veszteséges lett az év.","id":"20180620_6320_szazalekkal_nott_a_szponzori_bevetel_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dd93a9-af35-4231-9ead-e3917ad667e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_6320_szazalekkal_nott_a_szponzori_bevetel_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanal","timestamp":"2018. június. 20. 11:36","title":"6320 százalékkal nőtt a szponzori bevétel Mészáros Lőrinc horvát csapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán rizsgombócra emlékeztető aszteroidáról küld képeket a Hajabusza-2 japán űrszonda. A kamara határozata után a fideszes politikus úgy látta: a haveri kutyák kimentették a kamarában Helmeczy Lászlót. Döntésük oka a környezetvédelem, szerintük a klímaváltozást a populáció csökkentésével lehet csak megállítani. 