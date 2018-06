Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább nőttek az átlagkeresetek.","shortLead":"Tovább nőttek az átlagkeresetek.","id":"20180621_340_ezres_atlagkeresetet_mert_a_KSH","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c0db18-7a69-4110-aadc-3eff97a1799c","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_340_ezres_atlagkeresetet_mert_a_KSH","timestamp":"2018. június. 21. 10:04","title":"340 ezres átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak, mostantól pedig még hasznosabb lett az app.","shortLead":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak...","id":"20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42e2a8d-c243-400c-9da2-dcbef70a7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","timestamp":"2018. június. 20. 08:03","title":"Gyorsan fogy a mobilnete? Töltse le ezt az alkalmazást, sokat spórolhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen csak, de átment az Európai Parlament (EP) jogi bizottságán az a törvénytervezet, ami a szakemberek szerint felszámolná a szabad internetet és eltüntetné belőle a kreativitást.","shortLead":"Éppen csak, de átment az Európai Parlament (EP) jogi bizottságán az a törvénytervezet, ami a szakemberek szerint...","id":"20180621_europai_unio_jogi_bizottsag_szerzoi_jogi_torveny_cenzura_internet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4f8fcd-b3bb-4dcd-9105-f5d57d524c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_europai_unio_jogi_bizottsag_szerzoi_jogi_torveny_cenzura_internet","timestamp":"2018. június. 21. 08:03","title":"Megszavazták: egy lépésre vagyunk attól, hogy megváltozzon az internet, ön sem tölthet majd fel bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d60d62-a30b-47da-b54e-4c785f7bf872","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligenciák ma már nem csak a sci-fi filmekből ismert gyilkos gépek, amelyek az emberiség pusztulására törnek. Bár kevésbé látjuk, de a mindennapjainknak egyre több olyan része van, ahol komoly segítséget kapunk ettől a technológiától. Lássuk, honnan indultunk és hol tartunk most!","shortLead":"A mesterséges intelligenciák ma már nem csak a sci-fi filmekből ismert gyilkos gépek, amelyek az emberiség pusztulására...","id":"lgelectronics_20180619_Mar_okostelefonokban_is_nekunk_dolgozik_a_mesterseges_intelligencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d60d62-a30b-47da-b54e-4c785f7bf872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b6339f-1816-4711-88b5-7b71b5b1c232","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20180619_Mar_okostelefonokban_is_nekunk_dolgozik_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 21. 07:30","title":"Már okostelefonokban is nekünk dolgozik a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rachel Maddow képtelen volt beolvasni egy hírt a Texasban működő gyerektáborokról.","shortLead":"Rachel Maddow képtelen volt beolvasni egy hírt a Texasban működő gyerektáborokról.","id":"20180621_Kamerak_elott_omlott_ossze_egy_musorvezeto_amikor_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekekrol_beszelt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740e089d-aaaf-4534-8d9a-d04d0580dc45","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Kamerak_elott_omlott_ossze_egy_musorvezeto_amikor_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekekrol_beszelt","timestamp":"2018. június. 21. 08:59","title":"Kamerák előtt omlott össze egy műsorvezető, amikor a szüleiktől elválasztott gyerekekről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eef3220-150d-4a64-bf62-c5b7d0d52ec9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit fura mellékíze van az ilyen gesztusoknak.","shortLead":"Kicsit fura mellékíze van az ilyen gesztusoknak.","id":"20180619_Ez_mennyire_etikus_Leegett_egy_Tesla_a_konkurens_General_Motors_felajanlotta_a_sajat_elektromos_autojat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eef3220-150d-4a64-bf62-c5b7d0d52ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab5a20b-2fe8-4fda-91e3-f7e56bcc0368","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_Ez_mennyire_etikus_Leegett_egy_Tesla_a_konkurens_General_Motors_felajanlotta_a_sajat_elektromos_autojat","timestamp":"2018. június. 19. 18:36","title":"Ez mennyire etikus? Leégett egy Tesla, a konkurens General Motors felajánlotta a saját elektromos autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661c0e5b-b266-4935-bb3b-407b30ab7c24","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Rendkívüli testületi ülésen döntenek a XX. kerületi képviselők arról, hogy Lakatos Roland és családja maradhat-e abban a szükséglakásban, amelyet azután kapott, hogy a középső gyerek, a 4 éves Viktor agyhártyagyulladást kapott, és amputálni kellett a végtagjait.","shortLead":"Rendkívüli testületi ülésen döntenek a XX. kerületi képviselők arról, hogy Lakatos Roland és családja maradhat-e abban...","id":"20180620_Gyalazat_vagy_emberseg_Ma_dontenek_a_vegtaghianyos_kisfiu_csaladjanak_sorsarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=661c0e5b-b266-4935-bb3b-407b30ab7c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37ff9ba-36f9-4728-9055-0b058dc73075","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Gyalazat_vagy_emberseg_Ma_dontenek_a_vegtaghianyos_kisfiu_csaladjanak_sorsarol","timestamp":"2018. június. 20. 10:00","title":"Gyalázat vagy emberség? Ma döntenek a végtaghiányos kisfiú családjának sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz tartozó Viva tévécsatorna.","shortLead":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz...","id":"20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e193bd-927f-477b-9716-1972ef8adbdc","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","timestamp":"2018. június. 21. 14:36","title":"Egy korszak lezárul: megszűnik a Viva tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]