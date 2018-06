Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi pénzek többszörösét vihetik haza havi illetményként.","shortLead":"A korábbi pénzek többszörösét vihetik haza havi illetményként.","id":"20180620_Meglepetes_havi_5_milliora_nohet_bizonyos_miniszterek_fizetese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d441ff5-5195-4418-820f-c61cba0eeac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Meglepetes_havi_5_milliora_nohet_bizonyos_miniszterek_fizetese","timestamp":"2018. június. 20. 15:21","title":"Meglepetés: havi 5 millióra nőhet bizonyos miniszterek fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mert a vers az, amit mondani - és énekelni kell.","shortLead":"Mert a vers az, amit mondani - és énekelni kell.","id":"20180620_Ezeket_a_Kanyadi_feldolgozasokat_szeretjuk_a_legjobban_a_Kalakatol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5faefd-f983-4121-86a5-36782ba68b3c","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ezeket_a_Kanyadi_feldolgozasokat_szeretjuk_a_legjobban_a_Kalakatol","timestamp":"2018. június. 20. 12:35","title":"Ezeket a Kányádi-feldolgozásokat szeretjük a legjobban a Kalákától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2251cb-02b5-4956-994f-06db882d1f3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ígéretek szerint jövő szeptemberig 15 kerületben, több mint 30 helyszínen szerelnek fel a régiek helyett korszerű lámpákat. A modernizációval körülbelül 60 millió forintot takaríthat meg évente a főváros.","shortLead":"Az ígéretek szerint jövő szeptemberig 15 kerületben, több mint 30 helyszínen szerelnek fel a régiek helyett korszerű...","id":"20180619_fenyesebbek_lesznek_ejjel_a_fovarosi_utcak_tobb_ezer_lampat_lecserelnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee2251cb-02b5-4956-994f-06db882d1f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd12138-4e3c-4971-9a13-54b093eaae99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_fenyesebbek_lesznek_ejjel_a_fovarosi_utcak_tobb_ezer_lampat_lecserelnek","timestamp":"2018. június. 19. 17:35","title":"Fényesebbek lesznek éjjel a fővárosi utcák, több ezer lámpát lecserélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben elhunyt híresség életéről. A musical várhatóan 2020-ban debütál a Broadway színpadán.","shortLead":"A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben...","id":"20180619_Broadwaymusical_Michael_Jackson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6370fda2-c3cd-4351-90bc-339d7b44eec6","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Broadwaymusical_Michael_Jackson","timestamp":"2018. június. 19. 21:37","title":"Broadway-musical készül Michael Jackson életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet, majd egy következő akalommal megjósolja, mi lesz a következő lépésük.","shortLead":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet...","id":"20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7a2c3b-742f-4322-822c-3252319a9581","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","timestamp":"2018. június. 21. 07:02","title":"A mesterséges intelligencia néha már képes megjósolni, mi fog történni pár perc múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még szerdán aláírta a vonatkozó elnöki rendeletet.","shortLead":"Még szerdán aláírta a vonatkozó elnöki rendeletet.","id":"20180620_Trumpnak_megiscsak_van_szive_Rendeletet_fontolgat_hogy_ne_szakitsak_szet_a_menekultcsaladokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5fe6e2-f522-4d96-aabf-d08bf064106b","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Trumpnak_megiscsak_van_szive_Rendeletet_fontolgat_hogy_ne_szakitsak_szet_a_menekultcsaladokat","timestamp":"2018. június. 20. 20:11","title":"Trumpnak mégiscsak van szíve: egyben tartja a menekültcsaládokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c21280-a6a0-4149-8766-7c1f116e9b67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már késő este azt közölték, hogy nem terrorcselekmény történt, rövidzárlat okozhatta a robbanást.","shortLead":"Már késő este azt közölték, hogy nem terrorcselekmény történt, rövidzárlat okozhatta a robbanást.","id":"20180620_kisebb_robbanas_volt_az_egyik_londoni_metroallomason_kedd_este","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c21280-a6a0-4149-8766-7c1f116e9b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b845b76-68e3-4db7-9ccc-199adb3c8406","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_kisebb_robbanas_volt_az_egyik_londoni_metroallomason_kedd_este","timestamp":"2018. június. 20. 05:30","title":"Kisebb robbanás volt az egyik londoni metróállomáson kedd este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai tevékenységet folytatott a Kósa-ügyben. A kamara határozata után a fideszes politikus úgy látta: a haveri kutyák kimentették a kamarában Helmeczy Lászlót. ","shortLead":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai...","id":"20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d5e2f7-caf0-4b14-82e0-e898aa0cf6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","timestamp":"2018. június. 19. 16:20","title":"Nem indít fegyelmi eljárást a kamara a csengeri örökösnő ügyvédje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]