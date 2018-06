Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3c264ff-67c9-4f75-8751-8dfafff0dc89","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két egyértelműbb és egy izgalmas meccset vártunk mára a világbajnokságon. Végül már az első meccs is meglepetést hozott, Dánia ugyan gyorsan vezetést szerzett Ausztrália ellen, de azok egy tizenegyesből egyenlítettek, sőt, megannyi helyzetük is volt. Maradt azonban az 1-1. A következő \"tuti\" meccsen a franciák a peruiakkal csapnak össze, de az este 8-as meccs lehet igazán izgalmas, amikor az egypontos argentinok játszanak a hárompontos horvátokkal.","shortLead":"Két egyértelműbb és egy izgalmas meccset vártunk mára a világbajnokságon. Végül már az első meccs is meglepetést...","id":"20180621_Elethalal_nap_az_argentinoknak__percrol_percre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c264ff-67c9-4f75-8751-8dfafff0dc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40251c1b-b4b5-4ae2-a369-9314a065c185","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Elethalal_nap_az_argentinoknak__percrol_percre","timestamp":"2018. június. 21. 09:26","title":"Franciaország - Peru 0-0 - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb2773c-8e58-40ba-b973-25fe86dc7368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyították: olyan veszélyek is leselkedhetnek a számítógépünkre, amelyekre tényleg nem számítunk. Elég csak a megfelelő hangot lejátszani a gép környezetében, és máris tönkremegy a winchester.","shortLead":"Ismét bebizonyították: olyan veszélyek is leselkedhetnek a számítógépünkre, amelyekre tényleg nem számítunk. Elég csak...","id":"20180621_blue_note_merevlemez_tonkretetele_hanggal_ultrahanggal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb2773c-8e58-40ba-b973-25fe86dc7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03fbaf4-a40a-4591-9f8f-2dd05ea55bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_blue_note_merevlemez_tonkretetele_hanggal_ultrahanggal","timestamp":"2018. június. 21. 12:03","title":"Ijesztő: ilyen egyszerűen tehetik tönkre akár az ön merevlemezét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Benetton korábban is alkalmazott már hasonló taktikát, hogy valamilyen provokatív kampányt alkalmazva hívja fel a figyelmet valamire – és persze önmagára. ","shortLead":"A Benetton korábban is alkalmazott már hasonló taktikát, hogy valamilyen provokatív kampányt alkalmazva hívja fel...","id":"20180621_Tengerbol_kimentett_menekultekkel_kezdett_kampanyolni_egy_vilaghiru_divatceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6885f3b-d1ca-4057-9d9d-f70e3369dcae","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Tengerbol_kimentett_menekultekkel_kezdett_kampanyolni_egy_vilaghiru_divatceg","timestamp":"2018. június. 21. 10:37","title":"Tengerből kimentett menekültekkel kezdett kampányolni egy világhírű divatcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337017f2-d154-4686-bb8b-eb1bd738bb56","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Az orosz szurkolók a jelek szerint mindent megbocsátottak az utóbbi években nem túl dicsőséges szbornajának: az ünneplő szurkolók ellepték Moszkva és Szentpétervár és a többi nagyváros utcáit, miután az orosz válogatott 3:1-re legyőzte Egyiptomot, és ezzel gyakorlatilag bejutott a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszába. A külföldi elemzők is azt írják, ha egy csapat nyolc gólt lő két meccsen, mindenképpen jól játszik. ","shortLead":"Az orosz szurkolók a jelek szerint mindent megbocsátottak az utóbbi években nem túl dicsőséges szbornajának: az ünneplő...","id":"20180620_Az_oroszok_mar_a_mennyben_vannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=337017f2-d154-4686-bb8b-eb1bd738bb56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d1379b-e028-48f7-b7b5-08587cf12888","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Az_oroszok_mar_a_mennyben_vannak","timestamp":"2018. június. 20. 10:09","title":"Az oroszok már a mennyben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (ANMDM) csütörtöki hatállyal felfüggesztette a Richter Gedeon Nyrt. helyi nagykereskedelmi leányvállalatának működését a helyes nagykereskedelmi gyakorlat (Good Distribution Practic) előírásainak megsértése miatt.","shortLead":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (ANMDM) csütörtöki hatállyal felfüggesztette a Richter Gedeon...","id":"20180621_felfuggesztettek_a_richter_romaniai_leanyvallalatanak_mukodeset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38098295-7979-4ace-a053-16ffbb8cd435","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_felfuggesztettek_a_richter_romaniai_leanyvallalatanak_mukodeset","timestamp":"2018. június. 21. 13:39","title":"Felfüggesztették a Richter romániai nagykereskedelmi vállalatának működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty International Magyarország szerint ezek a törvénymódosítások ártanak a magyar embereknek és Magyarországnak.","shortLead":"Az Amnesty International Magyarország szerint ezek a törvénymódosítások ártanak a magyar embereknek és Magyarországnak.","id":"20180620_Amnesty_A_Stop_Soros_rettenetes_tamadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d77497-811b-4670-b588-72c6a51f733d","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Amnesty_A_Stop_Soros_rettenetes_tamadas","timestamp":"2018. június. 20. 16:10","title":"Amnesty: A Stop Soros rettenetes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbb a Jurassic World paleo-állatorvosa járt így, de vannak a listán nála híresebb figurák, akiket a közelmúltban cenzúráztak.","shortLead":"Legutóbb a Jurassic World paleo-állatorvosa járt így, de vannak a listán nála híresebb figurák, akiket a közelmúltban...","id":"20180621_Ki_ne_deruljon_hogy_meleg_vagy__kivagjak_a_filmbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf597c0-ed82-4ee4-83eb-cdc525dfa664","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ki_ne_deruljon_hogy_meleg_vagy__kivagjak_a_filmbol","timestamp":"2018. június. 21. 13:31","title":"Ki ne derüljön, hogy meleg vagy - kivágják a filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0899e758-a80a-4a21-842e-2d0b4db09f01","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyon sokan telepítettek bodzát, ezért túltermelés van, ez pedig lenyomja az árakat. ","shortLead":"Nagyon sokan telepítettek bodzát, ezért túltermelés van, ez pedig lenyomja az árakat. ","id":"20180620_Nem_eri_meg_az_iden_bodzatermelonek_lenni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0899e758-a80a-4a21-842e-2d0b4db09f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0400ed68-df4f-4aca-b6ab-2b271889b312","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_eri_meg_az_iden_bodzatermelonek_lenni","timestamp":"2018. június. 20. 07:34","title":"Nem éri meg az idén bodzatermelőnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]