[{"available":true,"c_guid":"85cab9a2-728a-4f0b-b28f-bc088c7e8417","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően csak Kínának szánták a legkisebb bajor limuzint, de most kiengedik a világba.","shortLead":"Alapvetően csak Kínának szánták a legkisebb bajor limuzint, de most kiengedik a világba.","id":"20180621_bmw_1_sorozt_szedan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cab9a2-728a-4f0b-b28f-bc088c7e8417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f45a9d-8832-4073-a5a8-83aa8030fc23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_bmw_1_sorozt_szedan","timestamp":"2018. június. 21. 11:26","title":"A végén még nálunk is lesz BMW 1-es szedán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232ab2eb-634b-49ac-9d73-836b78a08bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az oroszok tényleg nem viccelnek.","shortLead":"Ezek az oroszok tényleg nem viccelnek.","id":"20180619_traktor_limuzin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=232ab2eb-634b-49ac-9d73-836b78a08bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba5aced-2278-47ee-a93c-812bef09ea07","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_traktor_limuzin","timestamp":"2018. június. 19. 17:08","title":"Ilyet sem láttunk még: traktorból csináltak limuzint – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c162a7-2b25-4a19-8824-b3fef4069720","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szünetben még 0-0 volt az állás, aztán pillanatok alatt felfordult a világ. ","shortLead":"Elvileg mindenben ugyanaz a mutatójuk a portugálokkal. A válasz meglepő, de jogos: a fair play igenis sokat számít...","id":"20180621_Tisztazzuk_miert_a_spanyolok_vezetik_a_Bcsoportot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6780c6-506f-4150-947e-7c64983cef3d","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Tisztazzuk_miert_a_spanyolok_vezetik_a_Bcsoportot","timestamp":"2018. június. 21. 09:39","title":"Tisztázzuk: miért a spanyolok vezetik a B-csoportot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","shortLead":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","id":"20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad644187-16b6-40f8-9ea4-0f478690bafe","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","timestamp":"2018. június. 21. 10:27","title":"Tényleg jön az új McCartney-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714a55f3-8029-4f8d-9b91-e562930fe667","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stílusosan búcsúztatták el az utolsó vonatot a régi belgrádi főpályaudvaron még múlt pénteken. A hangosbemondókból az itthon Forró szél címen vetített sorozat zenéje szólt, ami sokaknak talán Surda dalaként ismerősebb. A vonat folyamatosan dudált, így döcögött ki a már teljesen kihalt állomásról, az utasok és a személyzet integettek a kamerának. A 185 éves főpályaudvar szerepét az új pályaudvar veszi át, amely még félkész, de a peronok már használhatóak. A régi, patinás épületet a hírek szerint múzeummá alakítanák.","shortLead":"Stílusosan búcsúztatták el az utolsó vonatot a régi belgrádi főpályaudvaron még múlt pénteken. A hangosbemondókból...","id":"20180620_surda_dalaval_bucsuztattak_az_utolso_vonatot_a_regi_belgradi_fopalyaudvaron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714a55f3-8029-4f8d-9b91-e562930fe667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886b3608-2c25-48c9-b291-f6ecae03efec","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_surda_dalaval_bucsuztattak_az_utolso_vonatot_a_regi_belgradi_fopalyaudvaron","timestamp":"2018. június. 20. 09:20","title":"Surda dalával búcsúztatták az utolsó vonatot a régi belgrádi főpályaudvaron – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]