[{"available":true,"c_guid":"ed621d50-c3be-48dc-a95d-f403c3a8e172","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Fenntartások nélkül belekeverjük az otthon készült ételekbe, például süteményekbe, lekvárokba, befőttekbe azokat az adalékanyagokat, melyeket a gyári termékekben kárhoztatunk – állítja a Coca-Cola által megrendelt kutatás, amiben azt is megmagyarázzák, miért áll el fél évig a száz százalékos narancslé.","shortLead":"Fenntartások nélkül belekeverjük az otthon készült ételekbe, például süteményekbe, lekvárokba, befőttekbe azokat...","id":"20180621_Elarulta_a_CocaCola_mivel_itatja_a_magyarokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed621d50-c3be-48dc-a95d-f403c3a8e172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f765a7-cbad-460d-881a-040f99920010","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Elarulta_a_CocaCola_mivel_itatja_a_magyarokat","timestamp":"2018. június. 21. 10:25","title":"Elárulta a Coca-Cola, mivel itatja a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet, majd egy következő akalommal megjósolja, mi lesz a következő lépésük.","shortLead":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet...","id":"20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7a2c3b-742f-4322-822c-3252319a9581","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","timestamp":"2018. június. 21. 07:02","title":"A mesterséges intelligencia néha már képes megjósolni, mi fog történni pár perc múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipar meghatározó szereplői különbőző stratégiák mentén bútoroznak össze.","shortLead":"Az autóipar meghatározó szereplői különbőző stratégiák mentén bútoroznak össze.","id":"20180620_ford_volkswagen_audi_hyundai_szovetsg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948e8e48-621f-47c6-b375-eb37235f8ff1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_ford_volkswagen_audi_hyundai_szovetsg","timestamp":"2018. június. 20. 17:26","title":"Mi van itt? A Ford a VW-vel, az Audi a Hyundai-jal szövetkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ee8424-3051-45fb-a713-e955b704a833","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lesz a terelés és zárás Budapest belvárosában, több tömegközlekedési járat menetrendje is változik.","shortLead":"Sok lesz a terelés és zárás Budapest belvárosában, több tömegközlekedési járat menetrendje is változik.","id":"20180620_jonnek_a_nagy_lezarasok_a_red_bull_air_race_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ee8424-3051-45fb-a713-e955b704a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa7a997-71e8-41a8-89fa-873ff6291819","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_jonnek_a_nagy_lezarasok_a_red_bull_air_race_miatt","timestamp":"2018. június. 20. 19:42","title":"Jönnek a nagy lezárások a Red Bull Air Race miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efcc6cf-6b99-401a-a6c2-613da2c5edb9","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"Fordulatot hozhat a jemeni polgárháborúban a lázadók kezén lévő, legfontosabb kikötő elleni támadás. De a harcok elhúzódása tovább súlyosbítja a humanitárius katasztrófát.","shortLead":"Fordulatot hozhat a jemeni polgárháborúban a lázadók kezén lévő, legfontosabb kikötő elleni támadás. De a harcok...","id":"201825__jemeni_haboru__harc_akikotoert__humanitarius_valsag__ehezok_viadala","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7efcc6cf-6b99-401a-a6c2-613da2c5edb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67f2061-03fe-4381-b2d9-66814f9c288e","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.25/201825__jemeni_haboru__harc_akikotoert__humanitarius_valsag__ehezok_viadala","timestamp":"2018. június. 20. 00:00","title":"Éhezők viadala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448f36d2-3cb8-4b20-91ac-e8eea8f6c63c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe egyetlen programba sűríti a Premier Pro, az After Effects és az Audition legjobb tulajdonságait. Bejelentették a Project Rush-t.","shortLead":"Az Adobe egyetlen programba sűríti a Premier Pro, az After Effects és az Audition legjobb tulajdonságait. Bejelentették...","id":"20180620_adobe_project_rush_videoszerkeszto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448f36d2-3cb8-4b20-91ac-e8eea8f6c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51bdda0-5c18-461c-836f-111e76d96221","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_adobe_project_rush_videoszerkeszto","timestamp":"2018. június. 20. 19:03","title":"Mindjárt kész az új minden egyben videószerkesztő program, egyenesen a Photoshop atyjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egri Törvényszék másfél milliós sérelmi díjat ítélt meg annak a hatvani férfinek, akit rendőrök bántalmaztak, és eközben eltörték a bordáját. Az áldozat a Magyar Helsinki Bizottság ügyfele. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Az Egri Törvényszék másfél milliós sérelmi díjat ítélt meg annak a hatvani férfinek, akit rendőrök bántalmaztak, és...","id":"20180621_Eltortek_a_rendorok_a_hatvani_ferfi_bordajat_masfelmillios_karteritest_kapott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a710f8-15f5-4911-9fe1-649cb095bf7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Eltortek_a_rendorok_a_hatvani_ferfi_bordajat_masfelmillios_karteritest_kapott","timestamp":"2018. június. 21. 15:26","title":"Eltörték a rendőrök a hatvani férfi bordáját, másfél milliós kártérítést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megsértette az Intel belső szabályzatát Brian Krzanich – erre derített fényt a chipgyártó vállalat belső vizsgálata.","shortLead":"Megsértette az Intel belső szabályzatát Brian Krzanich – erre derített fényt a chipgyártó vállalat belső vizsgálata.","id":"20180621_intel_brian_krzanich_lemondas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cbae88-0e7d-426a-b7c0-fb35d98939ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_intel_brian_krzanich_lemondas","timestamp":"2018. június. 21. 15:20","title":"Azonnali hatállyal lemondott az Intel vezérigazgatója, miután fény derült egy belsős viszonyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]