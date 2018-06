Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken találunk egy-egy különleges ismertetőjegyet.","shortLead":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken...","id":"20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50a6792-cf61-43f0-9dab-059c608ff4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","timestamp":"2018. június. 21. 08:50","title":"Felismeri a városokat ezekről a régi fotókról? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Az amerikai ENSZ-nagykövet szerint a tanács álszent és öncélú, nem méltó a nevére, de az Egyesült Államok ezután is betartja állítólag korábbi emberi jogi kötelezettségvállalásait.","shortLead":"Az amerikai ENSZ-nagykövet szerint a tanács álszent és öncélú, nem méltó a nevére, de az Egyesült Államok ezután is...","id":"20180620_az_egyesult_allamok_kilep_az_ensz_emberi_jogi_tanacsabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dad0ef-47d1-484f-befe-6c037fffd2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_az_egyesult_allamok_kilep_az_ensz_emberi_jogi_tanacsabol","timestamp":"2018. június. 20. 05:21","title":"Az Egyesült Államok kilép az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista közzététele. Az idei kihirdetésére június 19-én került sor a spanyolországi Bilbaóban. Nézegettük a listát. ","shortLead":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista...","id":"20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd719705-4038-4579-861a-fae64376defc","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","timestamp":"2018. június. 20. 19:20","title":"A világ legtutibb éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d0b406-57dd-4f21-b3a8-1658e00beaf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harca egyik főbb szereplője is feltűnik az új trailerben.","shortLead":"A Trónok harca egyik főbb szereplője is feltűnik az új trailerben.","id":"20180619_Nem_csitul_az_uj_Predator_verszomja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d0b406-57dd-4f21-b3a8-1658e00beaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d44dd3-0722-48a4-8c91-1dcefbe8e999","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Nem_csitul_az_uj_Predator_verszomja","timestamp":"2018. június. 19. 12:20","title":"Nem csitul az új Predator vérszomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b0ad83-f400-498f-aefd-aabfce7fcca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem várják meg a Velencei Bizottság állásfoglalását.","shortLead":"Nem várják meg a Velencei Bizottság állásfoglalását.","id":"20180619_Orban_nem_var_tovabb_elfogadjak_a_Stop_Sorost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31b0ad83-f400-498f-aefd-aabfce7fcca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df75a213-36b6-4fd2-8987-8e72b92cd5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Orban_nem_var_tovabb_elfogadjak_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 19. 13:45","title":"Orbán nem vár tovább, elfogadják a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180619_Budapest_diszpolgara_lett_Charlie","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c89a29-1f18-410f-afea-c8dbd2ef4cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Budapest_diszpolgara_lett_Charlie","timestamp":"2018. június. 19. 13:31","title":"Budapest díszpolgára lett Charlie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt szeretné, hogy szűnjön meg a határon az úgynevezett „tranzitzóna”, amelyekben szerinte gyakorlatilag fogva tartják a háború és üldöztetés elől menekülő embereket.","shortLead":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt...","id":"20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93be2af-361c-4a9f-99f9-be044ded8406","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","timestamp":"2018. június. 19. 13:14","title":"Az ENSZ felszólította Magyarországot, hogy növelje a menedékkérők esélyeit, hogy beléphessenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előadóművész a NAV legfrissebb döntése szerint adót sem csalt.","shortLead":"Az előadóművész a NAV legfrissebb döntése szerint adót sem csalt.","id":"20180621_Lezartak_a_nyomozast_Gyozike_megsem_sikkasztott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da3fed6-ce5a-4975-8ce5-06bb84fe3099","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Lezartak_a_nyomozast_Gyozike_megsem_sikkasztott","timestamp":"2018. június. 21. 09:27","title":"Lezárták a nyomozást, Győzike mégsem sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]