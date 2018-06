Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogsértő hiányosságokat talált a jegybank vizsgálata az Ersténél.","shortLead":"Jogsértő hiányosságokat talált a jegybank vizsgálata az Ersténél.","id":"20180621_79_milliora_buntette_az_MNB_az_Erstet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b041fc-de5c-4552-aed7-cc676490ed9c","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_79_milliora_buntette_az_MNB_az_Erstet","timestamp":"2018. június. 21. 10:00","title":"79 millióra büntette az MNB az Erstét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41464016-8cb1-402f-affa-0716b0d60c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ok a spanyol-iráni meccs volt. Eddig tilos volt a férfiakkal közösen meccset nézniük.

","shortLead":"Az ok a spanyol-iráni meccs volt. Eddig tilos volt a férfiakkal közösen meccset nézniük.

","id":"20180621_37_ev_utan_belephettek_az_irani_nok_a_teherani_stadionokba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41464016-8cb1-402f-affa-0716b0d60c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3516cdd7-0a65-4ac7-a682-bb7bdbe65341","keywords":null,"link":"/elet/20180621_37_ev_utan_belephettek_az_irani_nok_a_teherani_stadionokba","timestamp":"2018. június. 21. 09:55","title":"37 év után beléphettek az iráni nők a teheráni stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cab9a2-728a-4f0b-b28f-bc088c7e8417","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően csak Kínának szánták a legkisebb bajor limuzint, de most kiengedik a világba.","shortLead":"Alapvetően csak Kínának szánták a legkisebb bajor limuzint, de most kiengedik a világba.","id":"20180621_bmw_1_sorozt_szedan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cab9a2-728a-4f0b-b28f-bc088c7e8417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f45a9d-8832-4073-a5a8-83aa8030fc23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_bmw_1_sorozt_szedan","timestamp":"2018. június. 21. 11:26","title":"A végén még nálunk is lesz BMW 1-es szedán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b6e6b6-5ac2-4f6d-9322-1264a73b80cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy szalad az idő! Az idén már a 10. jubileumi fesztivált tartják július 5. és 8. között Erdőbényén. A varázslatos környezetben, jellegzetes tokaji pincészetek udvarain, összesen 13 borászat, több mint 60 borral várja a vendégeket.","shortLead":"Hogy szalad az idő! Az idén már a 10. jubileumi fesztivált tartják július 5. és 8. között Erdőbényén. A varázslatos...","id":"20180621_Bor_Mamor_Benye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b6e6b6-5ac2-4f6d-9322-1264a73b80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275b050-3bf0-431e-abc6-a901ed694d93","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Bor_Mamor_Benye","timestamp":"2018. június. 22. 09:19","title":"Bor, Mámor… Bénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5343aa-3034-4e21-9405-85c176b869df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyik csapat sem lehet elégedett a döntetlennel, az ausztráloknak viszont jobban kellett volna a győzelem. ","shortLead":"Egyik csapat sem lehet elégedett a döntetlennel, az ausztráloknak viszont jobban kellett volna a győzelem. ","id":"20180621_Dania__Ausztralia_11","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5343aa-3034-4e21-9405-85c176b869df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fef4db-3554-48fd-b6e0-fbe328ef2f1f","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Dania__Ausztralia_11","timestamp":"2018. június. 21. 16:01","title":"Dánia–Ausztrália: 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János szerint Márki-Zay Péter a kampány alatti gyanúsítgatásokkal elriasztja a cégeket, a polgármester szerint pedig a parlamenti képviselő hozhatna pártolókat. Hódmezővásárhelyen nyilvánosságra hozták a tao-támogatásokat, a közgyűlésen ezen robbant ki a vita.","shortLead":"Lázár János szerint Márki-Zay Péter a kampány alatti gyanúsítgatásokkal elriasztja a cégeket, a polgármester szerint...","id":"20180622_A_TAO_penzeken_ugrott_egymasnak_Lazar_es_MaiZay","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087255ea-8f71-4ce7-93ed-df3b3ad46373","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_A_TAO_penzeken_ugrott_egymasnak_Lazar_es_MaiZay","timestamp":"2018. június. 22. 15:54","title":"A tao-pénzeken ugrott egymásnak Lázár és Márki-Zay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár 2016-ban csökkent kicsit az üteme, továbbra is folyamatos az elvándorlás Magyarországról – derül ki az OECD adatait idéző Portfolio cikkéből.","shortLead":"Bár 2016-ban csökkent kicsit az üteme, továbbra is folyamatos az elvándorlás Magyarországról – derül ki az OECD adatait...","id":"20180622_Egymilliohoz_kozelit_a_kulfoldre_vandorolt_magyarok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff02f23-a93d-437e-94e0-cfdbd7e204bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Egymilliohoz_kozelit_a_kulfoldre_vandorolt_magyarok_szama","timestamp":"2018. június. 22. 12:14","title":"Egymillióhoz közelít a külföldre vándorolt magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104fea5-2d25-45ff-9741-ba36429024ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Engem tényleg nem érdekel\" – ez a felirat szerepelt a kabátján, amelyben megérkezett a marylandi katonai bázisra, és ahonnan aztán a texasi gyűjtőponthoz utazott. Félúton átöltözött, de így is elegen látták benne.","shortLead":"\"Engem tényleg nem érdekel\" – ez a felirat szerepelt a kabátján, amelyben megérkezett a marylandi katonai bázisra, és...","id":"20180622_Trump_felesege_botranyos_ruhaban_latogatta_meg_a_csaladjuktol_elszakitott_menekultgyerekeket__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f104fea5-2d25-45ff-9741-ba36429024ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a2102f-d89e-41ae-ba85-ccc319c3caf1","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Trump_felesege_botranyos_ruhaban_latogatta_meg_a_csaladjuktol_elszakitott_menekultgyerekeket__fotok","timestamp":"2018. június. 22. 05:15","title":"Trump felesége botrányos ruhában indult meglátogatni a családjuktól elszakított menekültgyerekeket – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]