Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"755f65d0-798b-4177-95c6-668fe24f595c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el.","shortLead":"Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el.","id":"20180622_Hamarosan_bakeliten_tamad_a_Depeche_Mode","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=755f65d0-798b-4177-95c6-668fe24f595c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd6759-55c3-48d3-913c-cbc82c32b326","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Hamarosan_bakeliten_tamad_a_Depeche_Mode","timestamp":"2018. június. 22. 13:24","title":"Hamarosan bakeliten támad a Depeche Mode","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bb5b31-b08f-4d64-8a0b-22aa7c3737d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a brazilok jelenlegi legnagyobb klasszisáról beszélünk, Neymarra gondol mindenki. Van valaki, aki még nála is nagyobb magaságokba juthat, alig 21 évesen. A brazilok támadója, Gabriel Jesus lehet az új sztár.","shortLead":"Ha a brazilok jelenlegi legnagyobb klasszisáról beszélünk, Neymarra gondol mindenki. Van valaki, aki még nála is...","id":"20180622_Az_utcafestobol_lett_vilagklasszis_Gabriel_Jesus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24bb5b31-b08f-4d64-8a0b-22aa7c3737d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3864600-bdbd-47c4-944e-cc0d323fccbb","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Az_utcafestobol_lett_vilagklasszis_Gabriel_Jesus","timestamp":"2018. június. 22. 12:10","title":"Az utcafestőből lett világklasszis: Gabriel Jesus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9405f6ad-22c1-44fe-9349-659b1f71a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a felcsútiak korábbi edzője, az onnan közös megegyezéssel távozó Pintér Attila veheti át az azóta a szövetségi kapitányként leigazolt Marco Rossi helyét a DAC-nál. ","shortLead":"Úgy tűnik, a felcsútiak korábbi edzője, az onnan közös megegyezéssel távozó Pintér Attila veheti át az azóta...","id":"20180621_Teved_ha_azt_gondolta_munkanelkuli_lesz_a_Puskas_Akademiatol_eljott_Pinter_Attila","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9405f6ad-22c1-44fe-9349-659b1f71a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df09f106-3245-461e-a36f-dfdf12392b12","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Teved_ha_azt_gondolta_munkanelkuli_lesz_a_Puskas_Akademiatol_eljott_Pinter_Attila","timestamp":"2018. június. 21. 08:33","title":"Téved, ha azt gondolta, munkanélküli lesz a Puskás Akadémiától eljött Pintér Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e7c37c-47a6-4c93-baf6-3bd5a8896abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelezettségszegési eljárás is indulhat.","shortLead":"Kötelezettségszegési eljárás is indulhat.","id":"20180621_Brusszel_aggodalommal_figyeli_a_Stop_Sorost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e7c37c-47a6-4c93-baf6-3bd5a8896abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d70f5e9-6587-4e1c-9fd0-a1a0b81f94ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Brusszel_aggodalommal_figyeli_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 21. 16:59","title":"Brüsszel vizsgálja a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","shortLead":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","id":"20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ed1fda-505f-49fa-acfe-3115d1a83301","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","timestamp":"2018. június. 21. 05:59","title":"Legalizálják a marihuánát Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel a városi csatornarendszert igyekeznek tehermentesíteni, de a felhőszakadások miatt kialakuló villámárvizek pusztítását is csökkentik vele.","shortLead":"A lépéssel a városi csatornarendszert igyekeznek tehermentesíteni, de a felhőszakadások miatt kialakuló villámárvizek...","id":"20180620_Vizgyujto_tartalyokat_osztogatnak_Dombovaron_hogy_ne_az_utcakra_folyjon_a_rengeteg_eso","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e3bff-d543-41ff-afe9-3b27747ac619","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Vizgyujto_tartalyokat_osztogatnak_Dombovaron_hogy_ne_az_utcakra_folyjon_a_rengeteg_eso","timestamp":"2018. június. 20. 20:59","title":"Vízgyűjtő tartályokat osztogatnak Dombóváron, hogy ne az utcákra folyjon a rengeteg eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cab9a2-728a-4f0b-b28f-bc088c7e8417","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően csak Kínának szánták a legkisebb bajor limuzint, de most kiengedik a világba.","shortLead":"Alapvetően csak Kínának szánták a legkisebb bajor limuzint, de most kiengedik a világba.","id":"20180621_bmw_1_sorozt_szedan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85cab9a2-728a-4f0b-b28f-bc088c7e8417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f45a9d-8832-4073-a5a8-83aa8030fc23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_bmw_1_sorozt_szedan","timestamp":"2018. június. 21. 11:26","title":"A végén még nálunk is lesz BMW 1-es szedán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb490ced-912f-4e3b-83ad-e79323fcd226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vízelvezető és egy villanyoszlop állt a járda útjában, ez lett az eredménye.","shortLead":"Egy vízelvezető és egy villanyoszlop állt a járda útjában, ez lett az eredménye.","id":"20180621_rtl_cikkcakkos_jarda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb490ced-912f-4e3b-83ad-e79323fcd226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06485018-30b2-4df0-a6a5-86482e8e85c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_rtl_cikkcakkos_jarda","timestamp":"2018. június. 21. 19:44","title":"Most egy cikkcakkos győri járdán nevet az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]