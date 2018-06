Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Philip Zimbardo közel húsz oldalas közleményben reagált az őt ért vádakra, miszerint a világhíressé vált stanfordi börtönkísérletét manipulálta. ","shortLead":"Philip Zimbardo közel húsz oldalas közleményben reagált az őt ért vádakra, miszerint a világhíressé vált stanfordi...","id":"20180620_Philip_Zimbardo_cafolja_hogy_manipulalta_a_bortonkiserletet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec1e654-1e94-4b22-863e-3778a11d77b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Philip_Zimbardo_cafolja_hogy_manipulalta_a_bortonkiserletet","timestamp":"2018. június. 20. 16:47","title":"Philip Zimbardo cáfolja, hogy manipulálta a börtönkísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8fa76e-9d95-40c6-8009-981dbe7576e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három egygólos győzelem, semmi több. A csapatok vagy taktikusak vagy spórolnak, esetleg ebben a napban ennyi volt. A vébé 7. napjának összefoglalója.","shortLead":"Három egygólos győzelem, semmi több. A csapatok vagy taktikusak vagy spórolnak, esetleg ebben a napban ennyi volt...","id":"20180620_Focivb_a_nap_amikor_Ronaldo_szakallvakaras_kozben_elozte_Puskast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8fa76e-9d95-40c6-8009-981dbe7576e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb622539-5d86-4446-aebb-03381662e9a9","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Focivb_a_nap_amikor_Ronaldo_szakallvakaras_kozben_elozte_Puskast","timestamp":"2018. június. 20. 22:33","title":"Foci-vb: a nap, amikor Ronaldo szakállvakarás közben előzte Puskást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9297ff-1e3e-4fec-a56e-a70bf929db6d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német kormány összesítette a kamatjövedelmet.","shortLead":"A német kormány összesítette a kamatjövedelmet.","id":"20180621_Euromilliardokat_nyertek_a_nemetek_a_gorogok_megmentesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da9297ff-1e3e-4fec-a56e-a70bf929db6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5af1c3d-6ba3-4943-8ea6-e235cc6d66b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Euromilliardokat_nyertek_a_nemetek_a_gorogok_megmentesen","timestamp":"2018. június. 21. 13:11","title":"Eurómilliárdokat nyertek a németek a görögök megmentésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért...","id":"20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc0b109-2385-498f-a682-51b19c640c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","timestamp":"2018. június. 21. 21:07","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: A Stop Soros célja, hogy elhallgattassa a független kritikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghívottak listáját még nem erősítették meg, de sajtóhírek szerint már nagyjából tudni, kik lesznek ott. Eszerint Magyarországra nem számítanak. ","shortLead":"A meghívottak listáját még nem erősítették meg, de sajtóhírek szerint már nagyjából tudni, kik lesznek ott. Eszerint...","id":"20180620_Migracios_minicsucsot_tart_Juncker_de_ugy_tunik_Orban_nincs_a_meghivottak_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c060e2-5b22-4d73-be40-406e01c42a19","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Migracios_minicsucsot_tart_Juncker_de_ugy_tunik_Orban_nincs_a_meghivottak_kozott","timestamp":"2018. június. 20. 14:49","title":"Migrációs minicsúcsot tart Juncker, de úgy tűnik, Orbán nincs a meghívottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek hetede nem is adna semmit az adóváltozások után értelmetlenné váló juttatások helyett.","shortLead":"A cégek hetede nem is adna semmit az adóváltozások után értelmetlenné váló juttatások helyett.","id":"20180621_Sok_dolgozo_bukhat_a_cafeteria_radikalis_valtoztatasaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a10e977-8c63-42bc-b4f9-a82a7fd58eb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Sok_dolgozo_bukhat_a_cafeteria_radikalis_valtoztatasaval","timestamp":"2018. június. 21. 14:17","title":"Sok dolgozó veszíthet a cafeteria radikális változtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index tartalomfejlesztési vezetőjét, kritikusát.","shortLead":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index...","id":"20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53736934-1394-46ba-88da-c76b3ed115a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 09:21","title":"Vádat emeltek az Index újságíróját megverő KFC-s biztonsági őr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban Budapesthez való közelségének köszönhető, így akár lakhatási szándékkal is megfontolandó az ingatlanvásárlás.","shortLead":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban...","id":"20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714ebb3-01be-490d-a246-a9459c27f02b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","timestamp":"2018. június. 22. 12:28","title":"100 évente kiszárad, most mégis érdemes ennél a magyar tónál nyaralót vennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]