Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve kifejezte szolidaritását mind a CEU-val, mind a Magyar Tudományos Akadémiával.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve...","id":"20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2e984-14f2-421d-ad60-8b7ab7644927","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","timestamp":"2018. június. 22. 14:10","title":"Kornai János: Vigyék hírét annak, hogy vannak a demokráciáért küzdő magyarok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481930f5-926a-4c77-8258-4c8bb5c27ce9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha kevés a férfi pedagógus, nemcsak a fiúk teljesítménye romlik, hanem a lányok is hátrányt szenvednek.","shortLead":"Ha kevés a férfi pedagógus, nemcsak a fiúk teljesítménye romlik, hanem a lányok is hátrányt szenvednek.","id":"20180621_A_nemi_modell_hianya_iskolak_ferfi_tanarok_nelkul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481930f5-926a-4c77-8258-4c8bb5c27ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2824639b-6748-4266-9af7-25654c69e773","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180621_A_nemi_modell_hianya_iskolak_ferfi_tanarok_nelkul","timestamp":"2018. június. 21. 07:45","title":"A nemi modell hiánya: iskolák férfi tanárok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87051377-31cf-48c2-9779-7fb55d7cc6c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy körözött férfi akartak őrizetbe venni a hatóságok csütörtök reggel Bécsben, de nem engedelmeskedett, és a tetőre menekült. Többórás csörte után sikerült csak elkapni.","shortLead":"Egy körözött férfi akartak őrizetbe venni a hatóságok csütörtök reggel Bécsben, de nem engedelmeskedett, és a tetőre...","id":"20180621_cserepekkel_dobalozo_orulttel_hadakoztak_a_kommandosok_egy_becsi_hazteton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87051377-31cf-48c2-9779-7fb55d7cc6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ec68df-6ffe-45df-8a71-6075512b9309","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_cserepekkel_dobalozo_orulttel_hadakoztak_a_kommandosok_egy_becsi_hazteton","timestamp":"2018. június. 21. 15:52","title":"Cserepekkel dobálózó őrülttel hadakoztak a kommandósok egy bécsi háztetőn – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d005f9-5a12-41db-ad0f-b8498bc10471","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Diana halála óta nem hordta senki nyilvánosan.","shortLead":"Diana halála óta nem hordta senki nyilvánosan.","id":"20180620_Ismet_eskuvon_viseltek_Diana_hercegne_tiarajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81d005f9-5a12-41db-ad0f-b8498bc10471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b8dec4-e376-4d43-904a-83359ffb4547","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ismet_eskuvon_viseltek_Diana_hercegne_tiarajat","timestamp":"2018. június. 21. 09:05","title":"Ismét esküvőn viselték Diana hercegné tiaráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172ae4d-58ea-4891-b522-6bd83c8e3941","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chicago Fire a magyar támadó góljával győzte le 1-0-ra az Atlanta Unitedet a US Open Kupa nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A Chicago Fire a magyar támadó góljával győzte le 1-0-ra az Atlanta Unitedet a US Open Kupa nyolcaddöntőjében.","id":"20180621_negyeddontobe_rugta_a_csapatat_nikolics","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f172ae4d-58ea-4891-b522-6bd83c8e3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcadd21d-c57d-463a-ad9b-f70daf945706","keywords":null,"link":"/sport/20180621_negyeddontobe_rugta_a_csapatat_nikolics","timestamp":"2018. június. 21. 12:23","title":"Negyeddöntőbe rúgta a csapatát Nikolics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvös lesz hajnalonként, sokféle a 10 fokot sem éri el a hőmérséklet. ","shortLead":"Hűvös lesz hajnalonként, sokféle a 10 fokot sem éri el a hőmérséklet. ","id":"20180622_Eros_hidegfront_vet_veget_a_strandidonek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508837e5-1d36-482a-b83f-954115298ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Eros_hidegfront_vet_veget_a_strandidonek","timestamp":"2018. június. 22. 05:00","title":"Erős hidegfront vet véget a strandidőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb490ced-912f-4e3b-83ad-e79323fcd226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vízelvezető és egy villanyoszlop állt a járda útjában, ez lett az eredménye.","shortLead":"Egy vízelvezető és egy villanyoszlop állt a járda útjában, ez lett az eredménye.","id":"20180621_rtl_cikkcakkos_jarda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb490ced-912f-4e3b-83ad-e79323fcd226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06485018-30b2-4df0-a6a5-86482e8e85c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_rtl_cikkcakkos_jarda","timestamp":"2018. június. 21. 19:44","title":"Most egy cikkcakkos győri járdán nevet az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72ce92-f293-433a-9bf6-258581845bc8","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az év első fele alapján az önkéntes nyugdíjpénztárak hozamai nem lesznek olyan kiválóak, mint az utóbbi években. Nehéz időszak jön, azonban két ok miatt sem kell aggódni. Az egyik a gyakorlati tapasztalat, a másik az állami adó-visszatérítés. ","shortLead":"Az év első fele alapján az önkéntes nyugdíjpénztárak hozamai nem lesznek olyan kiválóak, mint az utóbbi években. Nehéz...","id":"20180622_Komolyan_aggodniuk_kellene_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagoknak_a_hozamok_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd72ce92-f293-433a-9bf6-258581845bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39e2f3b-2d4b-4acf-bee2-84bc54a1220b","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Komolyan_aggodniuk_kellene_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagoknak_a_hozamok_miatt","timestamp":"2018. június. 22. 06:55","title":"Komolyan aggódniuk kellene az önkéntes nyugdíjpénztári tagoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]