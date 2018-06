Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.

A Ferrari 2015-ben mutatta be a szívómotoros 458 Italia immár turbómotorral szerelt utódját, a 670 lóerős teljesítményű, illetve 760 Nm-es nyomatékú 3,9 literes erőforrással szerelt 488 GTB-t. A hazánkban élő kanadai származású milliomosnak, a hírhedt Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartunak természetesen 458-as és 488-as Ferrarija is van, de hamarosan várhatóan egy még ezeknél is különlegesebb géppel gazdagítja budapesti garázsát.

Emlékezetes, hogy idén év elején jött ki a 488-as szupersportos verziója, a 488 Pista, melyben már 720 lóerőt és 770 Nm nyomatékot szabadít rá a motor a hátsó kerekekre. Most pedig egy még a 488 Pistánál is exkluzívabb változat mutatkozott be, mely a keresztségben a Piloti Ferrari 488 Pista nevet kapta.

A Ferrari 488 Pista Pilota néven is emlegetett újdonság motorja ugyanolyan erős, mint a normál Pistáé, viszont a kizárólag Ferrarival versenyzők számára megvásárolható Pista Pilota kívül és belül is számos egyedi designelemmel van felvértezve.

A Rosso Corsa, Blu Tour De France, Nero Daytona és Argento Nürburgring fantázianevű színváltozatokban készülő erősen limitált szériás, saját rajtszámmal díszíthető sportautót az olasz trikolor dominálja, az árát viszont egyelőre sűrű homály fedi.

Josh Cartu ezekben a napokban éppen a Ferrari Cavalcade rendezvényen vesz részt a körülbelül 3 milliárd forintos értéket képviselő és szlovák rendszámot viselő Ferrari LaFerrari Apertájával. Cartu a rangos eseményen testközelből ismerkedhetett meg a Pista Pilotával, mely várhatóan 2019 elején érkezik majd meg a garázsába.

