[{"available":true,"c_guid":"3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","shortLead":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","id":"20180620_predator_motoros_thaifold_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81edbb0-9327-45cf-9b76-50a463ef6636","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_predator_motoros_thaifold_video","timestamp":"2018. június. 20. 15:26","title":"A nap videója: a motoros, aki elől minden autós lehúzódna a forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","shortLead":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","id":"20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ed1fda-505f-49fa-acfe-3115d1a83301","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","timestamp":"2018. június. 21. 05:59","title":"Legalizálják a marihuánát Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mit kezdhet a bizonylatokkal az, aki a céges autójával külföldön tankol, parkol, vagy utazik autópályán? Ezt járta körül az Adózóna.","shortLead":"Mit kezdhet a bizonylatokkal az, aki a céges autójával külföldön tankol, parkol, vagy utazik autópályán? Ezt járta...","id":"20180620_Ceges_autoval_megy_kulfoldre_Nagyon_vigyazzon_amikor_fizet_a_benzinert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d45f7-b5ac-4874-bc08-ec469357b58b","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Ceges_autoval_megy_kulfoldre_Nagyon_vigyazzon_amikor_fizet_a_benzinert","timestamp":"2018. június. 20. 10:30","title":"Céges autóval megy külföldre? Nagyon vigyázzon, amikor fizet a benzinért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5343aa-3034-4e21-9405-85c176b869df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyik csapat sem lehet elégedett a döntetlennel, az ausztráloknak viszont jobban kellett volna a győzelem. ","shortLead":"Egyik csapat sem lehet elégedett a döntetlennel, az ausztráloknak viszont jobban kellett volna a győzelem. ","id":"20180621_Dania__Ausztralia_11","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d5343aa-3034-4e21-9405-85c176b869df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fef4db-3554-48fd-b6e0-fbe328ef2f1f","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Dania__Ausztralia_11","timestamp":"2018. június. 21. 16:01","title":"Dánia–Ausztrália: 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bélmegyeri földesurakkal alapított új vállalkozást Mészáros Lőrinc Ökoland Fehérhát Kft. néven gabonafélék termesztésére, 10 millió forintos alaptőkével.","shortLead":"Bélmegyeri földesurakkal alapított új vállalkozást Mészáros Lőrinc Ökoland Fehérhát Kft. néven gabonafélék...","id":"20180621_Cegjatek_a_kastelyban_helyi_foldesurakkal_uzeletel_Belmegyeren_Meszaros_Lorinc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee159724-4f54-4bca-a5f1-0d358dcc31a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Cegjatek_a_kastelyban_helyi_foldesurakkal_uzeletel_Belmegyeren_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. június. 21. 14:21","title":"Cégjáték a kastélyban: helyi földesurakkal üzletel Bélmegyeren Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02a8da9-91b9-4686-afe8-4b57505dbd89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 46 éves nőstény gorilla arról volt híres, hogy megtanulta az amerikai jelnyelv számos kézformáját, és ő volt az egyik első állat, aki háziállatot tartott.","shortLead":"A 46 éves nőstény gorilla arról volt híres, hogy megtanulta az amerikai jelnyelv számos kézformáját, és ő volt az egyik...","id":"20180621_Meghalt_Koko_a_jelelo_gorilla","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f02a8da9-91b9-4686-afe8-4b57505dbd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e6c0ab-17aa-4196-896c-3be808c4a009","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Meghalt_Koko_a_jelelo_gorilla","timestamp":"2018. június. 21. 16:04","title":"Meghalt Koko, a jelelő gorilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef61119-dcc5-426c-ae79-1d342dae6224","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan négy fiatal uráli baglyot engednek el.","shortLead":"Hamarosan négy fiatal uráli baglyot engednek el.","id":"20180621_Nagyon_cuki_baglyogat_engednek_el_a_becsi_erdoben__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef61119-dcc5-426c-ae79-1d342dae6224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50a78bf-db98-408b-95a6-2854b1318ffa","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Nagyon_cuki_baglyogat_engednek_el_a_becsi_erdoben__foto","timestamp":"2018. június. 21. 10:53","title":"Nagyon cuki baglyokat engednek el a bécsi erdőben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az apport rendkívül közkedvelt, sok cég spórol ezzel a módszerrel, de sok adónemre hatása van. Ezeket mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Az apport rendkívül közkedvelt, sok cég spórol ezzel a módszerrel, de sok adónemre hatása van. Ezeket mutatta be...","id":"20180621_Apport_nem_mindegy_hogy_hogyan_teszi_be","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db042319-a4f1-4755-b14e-9aecc68941c7","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Apport_nem_mindegy_hogy_hogyan_teszi_be","timestamp":"2018. június. 21. 10:49","title":"Apport: nem mindegy, hogy hogyan teszi be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]