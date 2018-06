Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1978-as focivébén győztes argentin csapat 10-ese, Mario Kempes egy interjúban mondta el, miért szenved a vébén Argentína, és arról is beszélt, szerinte Messi miért nem hasonlítható hozzá vagy Maradonához.","shortLead":"Az 1978-as focivébén győztes argentin csapat 10-ese, Mario Kempes egy interjúban mondta el, miért szenved a vébén...","id":"20180621_Az_argentin_vilagbajnok_elmondta_mi_a_baj_a_Messi_vezette_Argentinaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c380a69-a52e-4d9c-b29f-8e4938802ac0","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Az_argentin_vilagbajnok_elmondta_mi_a_baj_a_Messi_vezette_Argentinaval","timestamp":"2018. június. 21. 11:41","title":"Az argentin világbajnok Kempes elmondta, mi a baj Messiékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A búcsúhétvége is bőven tartogat meglepetéseket: itt lesz Rutkai Bori és bandája, Radványi Balázs és Varró Dániel és ingyenes sétalovaglással készül a Mesés Lovasudvar.\r

\r

","shortLead":"A búcsúhétvége is bőven tartogat meglepetéseket: itt lesz Rutkai Bori és bandája, Radványi Balázs és Varró Dániel és...","id":"20180621_Iden_utoljara_mulathatunk_a_Gyerek_Szigeten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee085317-0f9a-4c87-b628-3f1e65c9f035","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Iden_utoljara_mulathatunk_a_Gyerek_Szigeten","timestamp":"2018. június. 21. 11:54","title":"Idén utoljára mulathatunk a Gyerek Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar letelepedési üzlet egyik résztvevője, Milan Cimbolinec tárgyalásokat folytatott 2015-ben a Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi irodával","shortLead":"A magyar letelepedési üzlet egyik résztvevője, Milan Cimbolinec tárgyalásokat folytatott 2015-ben a Mossack Fonseca...","id":"20180620_A_magyar_letelepedesi_kotvenyek_is_elokerulnek_az_uj_Panamairatokban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b9635f-60bc-4bc5-9bd6-ed1916af598b","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_A_magyar_letelepedesi_kotvenyek_is_elokerulnek_az_uj_Panamairatokban","timestamp":"2018. június. 20. 19:09","title":"A magyar letelepedési kötvények is előkerülnek az új Panama-iratokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509df787-cf97-4827-8993-cabe2535ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikusnak korábban a kormánypárti média küldött selyemzsinórt. ","shortLead":"Az akadémikusnak korábban a kormánypárti média küldött selyemzsinórt. ","id":"20180620_tenyleg_felmentettek_orban_volt_miniszteret_az_innovacios_hivatalnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=509df787-cf97-4827-8993-cabe2535ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccd5f95-77a4-4c36-b1a1-c2e0d5e65ed1","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_tenyleg_felmentettek_orban_volt_miniszteret_az_innovacios_hivatalnal","timestamp":"2018. június. 20. 21:04","title":"Orbán tényleg elküldte Pálinkást az Innovációs Hivatal éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7159875-3b86-46b6-a2e1-07425cc514aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentinoknak létfontosságú meccs egy töredezett, durva találkozónak indult, majd a horvátok fokozatosan egyre jobban játszva felülkerekedtek a görcsösen, ötlettelenül játszó argentin csapaton. Ezzel Messiék nagyon nehéz helyzetbe kerültek az utolsó forduló előtt a D-csoportban. \r

\r

","shortLead":"Az argentinoknak létfontosságú meccs egy töredezett, durva találkozónak indult, majd a horvátok fokozatosan egyre...","id":"20180621_Argentina__Horvatorszag_03","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7159875-3b86-46b6-a2e1-07425cc514aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e8c5e9-d975-4153-967f-b64717552a03","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Argentina__Horvatorszag_03","timestamp":"2018. június. 21. 21:58","title":"Argentina - Horvátország 0-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a1e41-8720-483d-8f62-3ee453f06a0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az alapkőletételtől számított egy éven belül készült el a sárospataki református gimnázium új, 3183 négyzetméter alapterületű, Wáberer Sportcsarnoknak nevezett arénája.","shortLead":"Az alapkőletételtől számított egy éven belül készült el a sárospataki református gimnázium új, 3183 négyzetméter...","id":"20180621_Harom_oregdiak_dobta_ossze_az_12_milliardot_a_sarospataki_gimnazium_sportcsarnokat_egyikukrol_el_is_neveztek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=584a1e41-8720-483d-8f62-3ee453f06a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a80db8-280b-453a-ace6-7e4e556493c5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Harom_oregdiak_dobta_ossze_az_12_milliardot_a_sarospataki_gimnazium_sportcsarnokat_egyikukrol_el_is_neveztek","timestamp":"2018. június. 21. 12:30","title":"Három öregdiák dobta össze az 1,2 milliárdot a sárospataki gimnázium sportcsarnokára, egyikükről el is nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utolérte az amerikai részvénybefektető és üzletembert, Warren Buffettet.","shortLead":"Utolérte az amerikai részvénybefektető és üzletembert, Warren Buffettet.","id":"20180621_Mark_Zuckerberg_egy_karnyujtasnyira_van_attol_hogy_a_vilag_harmadik_leggazdagabb_embere_legyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f311d76-3205-45f2-83b3-32318591a8bb","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Mark_Zuckerberg_egy_karnyujtasnyira_van_attol_hogy_a_vilag_harmadik_leggazdagabb_embere_legyen","timestamp":"2018. június. 21. 09:43","title":"Mark Zuckerberg egy karnyújtásnyira van attól, hogy a világ harmadik leggazdagabb embere legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","shortLead":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","id":"20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96be2e83-c864-4918-b8f3-6a80edde512a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","timestamp":"2018. június. 21. 09:05","title":"Kigyulladt egy autó az M3-ason, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]