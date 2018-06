Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a73bb5-dd25-4aaf-a1b2-91fb68435e10","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nekiment a kormány foglalkoztatás- és gazdaságpolitikájának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh László komplex programot követel a kormánytól a munkaerőhiány csökkentésére. Különben az áhított 4%-os GDP-növekedésből nem lesz semmi.","shortLead":"Nekiment a kormány foglalkoztatás- és gazdaságpolitikájának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh László...","id":"20180620_Parragh_a_feher_boru_kereszteny_gyokeru_munkavallalok_elfogytak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a73bb5-dd25-4aaf-a1b2-91fb68435e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe44194-d723-40b4-a467-3a24382395d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Parragh_a_feher_boru_kereszteny_gyokeru_munkavallalok_elfogytak","timestamp":"2018. június. 20. 13:43","title":"Parragh: \"A fehér bőrű, keresztény gyökerű munkavállalók elfogytak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","shortLead":"Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","id":"20180622_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_488_pista_pilota_budapesti_milliardos_laferrari_aperta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a3d3d7-599c-4ad8-b87f-9be107f6d12f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_488_pista_pilota_budapesti_milliardos_laferrari_aperta","timestamp":"2018. június. 22. 06:41","title":"A ritkánál is ritkább legújabb Ferrarival pózol a budapesti milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923c6297-bc30-4f10-8fbd-19cd17aae0d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az építkezés közben talált bomba elszállításának idejére több házat, irodát kiürítenek a Dózsa György útnál és több utcát lezárnak csütörtök reggel.","shortLead":"Az építkezés közben talált bomba elszállításának idejére több házat, irodát kiürítenek a Dózsa György útnál és több...","id":"20180620_bombat_talaltak_az_otvenhatosok_teren_hazakat_uritenek_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923c6297-bc30-4f10-8fbd-19cd17aae0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd754ef-a9c0-477d-9875-fd4d196f801a","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_bombat_talaltak_az_otvenhatosok_teren_hazakat_uritenek_ki","timestamp":"2018. június. 20. 19:02","title":"Bombát találtak az Ötvenhatosok terén, házakat ürítenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180621_Teljesse_valhat_Oroszorszag_es_Kina_osszeborulasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38933669-7761-49ba-8727-c761bbf38a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Teljesse_valhat_Oroszorszag_es_Kina_osszeborulasa","timestamp":"2018. június. 21. 13:15","title":"Teljessé válhat Oroszország és Kína összeborulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet, majd egy következő akalommal megjósolja, mi lesz a következő lépésük.","shortLead":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet...","id":"20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7a2c3b-742f-4322-822c-3252319a9581","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","timestamp":"2018. június. 21. 07:02","title":"A mesterséges intelligencia néha már képes megjósolni, mi fog történni pár perc múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce8969c-1da9-4c06-9d94-23c0f547e38a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vagy nagyon nem tetszett a vendég a pincérnőnek, vagy egy csúnya félreértés miatt rúgták ki.","shortLead":"Vagy nagyon nem tetszett a vendég a pincérnőnek, vagy egy csúnya félreértés miatt rúgták ki.","id":"20180620_Kopj_is_bele__uzent_a_pincer_a_blokkon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bce8969c-1da9-4c06-9d94-23c0f547e38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc816b2-95e4-47c4-a849-4b995c093ffe","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Kopj_is_bele__uzent_a_pincer_a_blokkon","timestamp":"2018. június. 20. 10:50","title":"„Köpj is bele” – üzent a pincér a blokkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","shortLead":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","id":"20180620_predator_motoros_thaifold_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81edbb0-9327-45cf-9b76-50a463ef6636","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_predator_motoros_thaifold_video","timestamp":"2018. június. 20. 15:26","title":"A nap videója: a motoros, aki elől minden autós lehúzódna a forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód csak 1970-ben jelent meg a sportban.","shortLead":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód...","id":"20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c7368-d77a-4351-89b3-3022878d9c9c","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","timestamp":"2018. június. 22. 09:17","title":"Amikor a vébéjátékosok még az újságból tudták meg, hogy besárgultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]