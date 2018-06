Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d874027-ecbc-4ad5-a4e8-f8ac50cdda81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke a jövő heti EU-csúcs előtt turnézik, miközben a bizottság elnöke egy ellencsúcsot hoz össze.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke a jövő heti EU-csúcs előtt turnézik, miközben a bizottság elnöke egy ellencsúcsot hoz össze.","id":"20180622_Orban_Viktorral_targyalt_Budapesten_Donald_Tusk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d874027-ecbc-4ad5-a4e8-f8ac50cdda81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec86ed83-8850-4ea4-a844-dbe0d1b37829","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_Viktorral_targyalt_Budapesten_Donald_Tusk","timestamp":"2018. június. 22. 17:53","title":"Orbán Viktorral tárgyalt Budapesten Donald Tusk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden folytatódnak a tárgyalások a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetői között.","shortLead":"Kedden folytatódnak a tárgyalások a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetői...","id":"20180622_garanciakat_akar_az_mta_a_kormanytol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbe1fcb-12f8-4faf-9ff9-d9ded62c52a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_garanciakat_akar_az_mta_a_kormanytol","timestamp":"2018. június. 22. 17:39","title":"Garanciákat akar az MTA a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szaúdi király tavaly engedélyezte, hogy a világon utolsóként az arab országban is nemtől függetlenül minden felnőtt állampolgár autót vezethessen. A nőket a közlekedési minisztérium szervezésében tanítják a náluk forradalmi tevékenységre.","shortLead":"A szaúdi király tavaly engedélyezte, hogy a világon utolsóként az arab országban is nemtől függetlenül minden felnőtt...","id":"20180622_Mar_a_szaudi_nok_is_vezethetnek_autot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a4d26-ab3c-4d17-95be-6ed866c4b2b3","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Mar_a_szaudi_nok_is_vezethetnek_autot","timestamp":"2018. június. 22. 15:22","title":"Nemsokára a szaúdi nők is vezethetnek autót, így tanítják őket – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Részben neki köszönhetjük az első magyar nagyjátékfilmes Oscart. Később megszorongatta James Bondot, és Meryl Streepet vitte Afrikába. ","shortLead":"Részben neki köszönhetjük az első magyar nagyjátékfilmes Oscart. Később megszorongatta James Bondot, és Meryl Streepet...","id":"20180620_Az_ordoggel_is_lepaktalt_a_kedvunkert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465643ad-e504-4aa6-bc00-53339d193491","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Az_ordoggel_is_lepaktalt_a_kedvunkert","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Az ördöggel is lepaktált a kedvünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvös lesz hajnalonként, sokféle a 10 fokot sem éri el a hőmérséklet. ","shortLead":"Hűvös lesz hajnalonként, sokféle a 10 fokot sem éri el a hőmérséklet. ","id":"20180622_Eros_hidegfront_vet_veget_a_strandidonek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508837e5-1d36-482a-b83f-954115298ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Eros_hidegfront_vet_veget_a_strandidonek","timestamp":"2018. június. 22. 05:00","title":"Erős hidegfront vet véget a strandidőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Nemzeti Bank tulajdonába kerül a felújítás alatt álló, Széll Kálmán téri egykori Postapalota - olvasható a jegybank honlapján.\r

","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank tulajdonába kerül a felújítás alatt álló, Széll Kálmán téri egykori Postapalota - olvasható...","id":"20180623_Az_MNBe_lesz_a_Postapalota","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e26ec5-6bab-454a-9049-84dd4c9a5ad4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Az_MNBe_lesz_a_Postapalota","timestamp":"2018. június. 23. 09:39","title":"Matolcsyéké lesz a Postapalota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cb5767-ac5a-4e57-b7ae-3c254f31987b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit még tavaly szeptemberben állították elő egy látványos akcióban szintetikus drogokkal való kereskedelem gyanúja miatt.","shortLead":"A férfit még tavaly szeptemberben állították elő egy látványos akcióban szintetikus drogokkal való kereskedelem gyanúja...","id":"20180623_Lezartak_a_nyomozast_a_kormendi_rendorkapitany_fianak_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8cb5767-ac5a-4e57-b7ae-3c254f31987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b96f4-26cb-4c43-88a1-876dfe538d33","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Lezartak_a_nyomozast_a_kormendi_rendorkapitany_fianak_ugyeben","timestamp":"2018. június. 23. 20:15","title":"Lezárták a nyomozást a körmendi rendőrkapitány fiának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","shortLead":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","id":"20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d565ab9-d3cb-4d6a-b838-012585f53501","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","timestamp":"2018. június. 23. 19:58","title":"Drágul a tej, a vaj, a tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]