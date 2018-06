Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem társadalomtudósai közleményben tudatták: remélik, hogy az MTA-nál dolgozó kollégáik továbbra is szabadon végezhetik munkájukat. Egyben támogatják azokat a tudósokat, akiket a Figyelő \"pellengérre állított\", amiért kényes témákat kutatnak.","shortLead":"Az egyetem társadalomtudósai közleményben tudatták: remélik, hogy az MTA-nál dolgozó kollégáik továbbra is szabadon...","id":"20180621_Az_ELTE_is_kiall_Schmidt_Maria_lapjanak_ujabb_listazasa_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1fe675-a643-412c-9aac-8dd26939408b","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Az_ELTE_is_kiall_Schmidt_Maria_lapjanak_ujabb_listazasa_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 10:20","title":"Az ELTE is kiállt: támogatják a Figyelőben vegzált tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941aab16-17d2-4eba-ab9f-46811d817998","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt nyújtott be a nemzetközi szövetséghez (FIFA) a paraguayi játékvezető, Enrique Caceres ténykedése miatt.","shortLead":"Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt nyújtott be a nemzetközi szövetséghez (FIFA) a paraguayi...","id":"20180622_egyiptom_fifa_jatekvezeto_biro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=941aab16-17d2-4eba-ab9f-46811d817998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d6b292-f2ba-4276-8210-741b82813015","keywords":null,"link":"/sport/20180622_egyiptom_fifa_jatekvezeto_biro","timestamp":"2018. június. 22. 11:50","title":"Felnyomott egy bírót Egyiptom a FIFA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbb a Jurassic World paleo-állatorvosa járt így, de vannak a listán nála híresebb figurák, akiket a közelmúltban cenzúráztak.","shortLead":"Legutóbb a Jurassic World paleo-állatorvosa járt így, de vannak a listán nála híresebb figurák, akiket a közelmúltban...","id":"20180621_Ki_ne_deruljon_hogy_meleg_vagy__kivagjak_a_filmbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf597c0-ed82-4ee4-83eb-cdc525dfa664","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ki_ne_deruljon_hogy_meleg_vagy__kivagjak_a_filmbol","timestamp":"2018. június. 21. 13:31","title":"Ki ne derüljön, hogy meleg vagy - kivágják a filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebe99e5-670b-4edc-a3c6-bdcd1dd7d872","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nehogy már az Orbán-kormány szócsöveként működő lap akarja megmondani, mit nézhetünk meg a színházban a gyerekkel – egyhangúan így vélekedtek azok, akik aznap nézték meg Billy Elliot című eladást, amikor a Magyar Idők darabot támadó cikkének hatására törölték a musical 15 előadását. Van, aki dühöng a politikai presszió miatt, más szülő csak jót nevetett azon, hogy ezek szerint éppen homoszexuális propagandának teszi ki a kisfiát. A társulat érthetően szomorú a váratlan elkaszálás miatt, mégis vastapsot érő alakítással szórakoztatták a nagyérdeműt -–amíg még tehetik.","shortLead":"Nehogy már az Orbán-kormány szócsöveként működő lap akarja megmondani, mit nézhetünk meg a színházban a gyerekkel –...","id":"20180622_Bizzak_ezt_inkabb_a_szulokre__nem_felnek_gyerekeik_elbuzisitasatol_a_Billy_Elliot_nezoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebe99e5-670b-4edc-a3c6-bdcd1dd7d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f326047-1ad0-433f-9474-f5da66651004","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Bizzak_ezt_inkabb_a_szulokre__nem_felnek_gyerekeik_elbuzisitasatol_a_Billy_Elliot_nezoi","timestamp":"2018. június. 22. 13:25","title":" \"Bízzák ezt a szülőkre\" – a Billy Elliot nézői csak röhögnek a gyerekükre leső melegveszélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz tartozó Viva tévécsatorna.","shortLead":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz...","id":"20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e193bd-927f-477b-9716-1972ef8adbdc","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","timestamp":"2018. június. 21. 14:36","title":"Egy korszak lezárul: megszűnik a Viva tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (ANMDM) csütörtöki hatállyal felfüggesztette a Richter Gedeon Nyrt. helyi nagykereskedelmi leányvállalatának működését a helyes nagykereskedelmi gyakorlat (Good Distribution Practic) előírásainak megsértése miatt.","shortLead":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (ANMDM) csütörtöki hatállyal felfüggesztette a Richter Gedeon...","id":"20180621_felfuggesztettek_a_richter_romaniai_leanyvallalatanak_mukodeset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38098295-7979-4ace-a053-16ffbb8cd435","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_felfuggesztettek_a_richter_romaniai_leanyvallalatanak_mukodeset","timestamp":"2018. június. 21. 13:39","title":"Felfüggesztették a Richter romániai nagykereskedelmi vállalatának működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daea135a-010e-49e3-8b86-867948ca1583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De nem a hétvégi versenyt, hanem a jövő évit akarnák így megakadályozni.","shortLead":"De nem a hétvégi versenyt, hanem a jövő évit akarnák így megakadályozni.","id":"20180621_Az_LMP_peticiot_inditott_hogy_tiltsak_be_a_Red_Bull_Air_Racet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daea135a-010e-49e3-8b86-867948ca1583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5d300b-e436-4f74-a9a9-18ed8abedd5a","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Az_LMP_peticiot_inditott_hogy_tiltsak_be_a_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2018. június. 21. 14:44","title":"Az LMP petíciót indított, hogy tiltsák be a Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303954ed-8a3b-4a86-8f7e-927a7bf49adf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jövő hétfőtől forgalomkorlátozás lép életbe Budapest XIII. kerületében, a Szent István körút forgalmi rendjét vízvezeték-felújítás miatt kell módosítani.","shortLead":"Jövő hétfőtől forgalomkorlátozás lép életbe Budapest XIII. kerületében, a Szent István körút forgalmi rendjét...","id":"20180622_vizvezetek_felujitas_nagykorut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=303954ed-8a3b-4a86-8f7e-927a7bf49adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8ad298-bef8-43af-944d-965d1c45296a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_vizvezetek_felujitas_nagykorut","timestamp":"2018. június. 22. 18:05","title":"Újabb lezárás tépázza hétfőtől a fővárosiak idegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]