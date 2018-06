Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és váratlanul a Svájc-Szerbia lett a nap legjobb összecsapása. Ez történt ma a vb-n.","shortLead":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és...","id":"20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f9f08f-49ff-4282-897f-4f60f07ef5f6","keywords":null,"link":"/sport/20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","timestamp":"2018. június. 22. 21:57","title":"A nap, amikor megmentették Argentínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első várakozási engedély még gyakorlatilag ingyenes, de sokaknak két autójuk van és ez már elég súlyos kiadás évente.","shortLead":"Az első várakozási engedély még gyakorlatilag ingyenes, de sokaknak két autójuk van és ez már elég súlyos kiadás évente.","id":"20180622_zuglo_parkolas_engedely","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c5c25d-c15b-4537-8d25-82a994d9dbd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_zuglo_parkolas_engedely","timestamp":"2018. június. 22. 09:33","title":"70 ezer forint egy ott lakónak is az éves parkolás Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8757474-bc28-434d-9986-9bfaec4b33b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép csendben vette ki 2012-ben a BKV a jegyekből és bérletekből az utasbiztosítást, azóta sokkal nehezebb behajtani egy esetleges baleseti kártérítést – hívta fel a figyelmet az Egységes Közlekedési Szakszervezet. A BKV ezzel évente 50 millió forintot spórol.","shortLead":"Szép csendben vette ki 2012-ben a BKV a jegyekből és bérletekből az utasbiztosítást, azóta sokkal nehezebb behajtani...","id":"20180622_A_soforok_penzebol_fedezi_a_karteriteseket_a_BKV_miutan_elsunnyogta_a_nagy_csinnadrattaval_bevezetett_utasbiztositast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8757474-bc28-434d-9986-9bfaec4b33b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea23be-1e82-4711-a169-c843e480e1ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_A_soforok_penzebol_fedezi_a_karteriteseket_a_BKV_miutan_elsunnyogta_a_nagy_csinnadrattaval_bevezetett_utasbiztositast","timestamp":"2018. június. 22. 12:04","title":"A sofőrök pénzéből fedezi a kártérítéseket a BKV, miután elsunnyogta a nagy csinnadrattával bevezetett utasbiztosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1373148-06ef-4eb2-9c63-b44b073f97fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ez volt az első alkalom, hogy Apple-termékeket loptak bűnözők, az elkövetés módja viszont a rendőröket is meglepte.","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom, hogy Apple-termékeket loptak bűnözők, az elkövetés módja viszont a rendőröket is meglepte.","id":"20180622_apple_termekek_lopasa_mission_impossible_stilusban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1373148-06ef-4eb2-9c63-b44b073f97fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b963b7-361a-4fc1-a6de-25cb3a9d5320","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_apple_termekek_lopasa_mission_impossible_stilusban","timestamp":"2018. június. 22. 15:03","title":"Mintha csak egy filmben lettek volna, úgy raboltak Apple-termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő ugyanakkor befektetne a menekülők származási országaiba is.","shortLead":"A katolikus egyházfő ugyanakkor befektetne a menekülők származási országaiba is.","id":"20180622_Ferenc_papa_fogadjunk_be_annyi_menekultet_amennyit_csak_el_tudunk_helyezni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21344b9-12a5-4763-aa74-37a6ab1f3373","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Ferenc_papa_fogadjunk_be_annyi_menekultet_amennyit_csak_el_tudunk_helyezni","timestamp":"2018. június. 22. 11:34","title":"Ferenc pápa: Fogadjunk be annyi menekültet, amennyit csak el tudunk helyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegeden a szocik szerint jól működik az informatikai rendszer, ami az önkormányzatok „könyvelését” támogatja. Nem is csoda, ha ők szeretik, hiszen éppen a város saját cége fejlesztette ki. Két éve még szinte minden önkormányzat tiltakozott ellene.","shortLead":"Szegeden a szocik szerint jól működik az informatikai rendszer, ami az önkormányzatok „könyvelését” támogatja. Nem is...","id":"20180622_A_szegedi_szociknak_jo_az_ami_ellen_ket_eve_meg_mindenki_tiltakozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290dc58f-c1df-4bd1-aed3-eb9c287f93c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_A_szegedi_szociknak_jo_az_ami_ellen_ket_eve_meg_mindenki_tiltakozott","timestamp":"2018. június. 22. 14:38","title":"A szegedi szociknak jó az, ami ellen két éve még mindenki tiltakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa41b613-555f-453c-9d14-2323f1534f50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen majomfaj egyedének maradványaira bukkantak egy ősi kínai sírban.","shortLead":"Eddig ismeretlen majomfaj egyedének maradványaira bukkantak egy ősi kínai sírban.","id":"20180623_junzi_imperialis_eddig_ismeretlen_emberszabasu_majomfaj_egyed_maradvanyai_kina","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa41b613-555f-453c-9d14-2323f1534f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3c3b72-5ec4-42b9-b830-b0f1b2402a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_junzi_imperialis_eddig_ismeretlen_emberszabasu_majomfaj_egyed_maradvanyai_kina","timestamp":"2018. június. 23. 12:03","title":"Eddig ismeretlen emberszabású maradványaira bukkantak egy 2300 éves sírkamrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a02473-4be1-450c-8026-4e7efb27dfcc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Luka Modric térdre kényszerítette az argentinokat a vébé nyolcadik napján. A horvát válogatott lefocizta Messiéket a pályáról és sima 3-0-val hozta a D-csoport slágermeccsét. A dánokat még megtréfálhatják az ausztrálok, a franciákat azonban már senki. Peru a szimpatikus vesztes szerepében tetszeleg, de már nem sokáig, ők lettek a negyedik kiesői a tornának. Nyolcadik nap - összefoglaló. ","shortLead":"Luka Modric térdre kényszerítette az argentinokat a vébé nyolcadik napján. A horvát válogatott lefocizta Messiéket...","id":"20180621_Focivb_a_kicsik_jatszottak_nagyot_mennybe_mentek_a_horvatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a02473-4be1-450c-8026-4e7efb27dfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f175fa-840a-4ceb-a5b6-79bc6f361b14","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Focivb_a_kicsik_jatszottak_nagyot_mennybe_mentek_a_horvatok","timestamp":"2018. június. 21. 22:40","title":"Foci-vb: A kicsik játszottak nagyot, mennybe mentek a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]