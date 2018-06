Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A söripart egyébként csak korlátozottan érintheti a \"chipsadó\" várható emelése.","shortLead":"A söripart egyébként csak korlátozottan érintheti a \"chipsadó\" várható emelése.","id":"20180622_A_foci_es_a_meleg_miatt_iszunk_egyre_tobb_sort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d0ab7-a3a3-4069-937c-c5d5cf697f92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_A_foci_es_a_meleg_miatt_iszunk_egyre_tobb_sort","timestamp":"2018. június. 22. 07:24","title":"A foci-vb és a meleg miatt iszunk egyre több sört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c918ea-0514-422d-ac84-457cd18ec48a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már tavaly visszakérte a mórahalmi miniparkra elköltött uniós félmilliárd forintot a Miniszterelnökség az építtetőtől, mert szabálytalanságokat találtak. Kispórolhatták a pénzt a makettekből, amelyeket már tavalyelőtt az összeg tizedéért árverésen megvásárolt a helyi önkormányzat.","shortLead":"Már tavaly visszakérte a mórahalmi miniparkra elköltött uniós félmilliárd forintot a Miniszterelnökség az építtetőtől...","id":"20180622_Hova_folyt_el_a_Mini_Hungary_Park_tobb_szazmillioja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79c918ea-0514-422d-ac84-457cd18ec48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af852e67-ead1-4013-85cb-dffc715baea0","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Hova_folyt_el_a_Mini_Hungary_Park_tobb_szazmillioja","timestamp":"2018. június. 22. 06:15","title":"Hova folyt el a Mini Hungary Park több százmilliója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár 2016-ban csökkent kicsit az üteme, továbbra is folyamatos az elvándorlás Magyarországról – derül ki az OECD adatait idéző Portfolio cikkéből.","shortLead":"Bár 2016-ban csökkent kicsit az üteme, továbbra is folyamatos az elvándorlás Magyarországról – derül ki az OECD adatait...","id":"20180622_Egymilliohoz_kozelit_a_kulfoldre_vandorolt_magyarok_szama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff02f23-a93d-437e-94e0-cfdbd7e204bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Egymilliohoz_kozelit_a_kulfoldre_vandorolt_magyarok_szama","timestamp":"2018. június. 22. 12:14","title":"Egymillióhoz közelít a külföldre vándorolt magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emiatt kell spórolni, nem egy vizionált válság miatt.","shortLead":"Emiatt kell spórolni, nem egy vizionált válság miatt.","id":"20180622_Itt_a_pofon_350_milliardos_kiigazitast_var_el_az_EU_Magyarorszagtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14417c7-77c1-44d6-91b2-1551707749a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Itt_a_pofon_350_milliardos_kiigazitast_var_el_az_EU_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. június. 22. 18:19","title":"Itt a pofon: 350 milliárdos kiigazítást vár el az EU Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz tartozó Viva tévécsatorna.","shortLead":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz...","id":"20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e193bd-927f-477b-9716-1972ef8adbdc","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","timestamp":"2018. június. 21. 14:36","title":"Egy korszak lezárul: megszűnik a Viva tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da412980-4193-49be-8051-d73157524777","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Borsod megyében ez pár nap alatt már a sokadik medvére utaló jel. Ez már nem az a medve, amelyik a Dél-Alföldig vándorolt.","shortLead":"Borsod megyében ez pár nap alatt már a sokadik medvére utaló jel. Ez már nem az a medve, amelyik a Dél-Alföldig...","id":"20180621_Most_Miskolc_mellett_lattak_medvenyomokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da412980-4193-49be-8051-d73157524777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c1bda-a112-4dc7-adb2-8cad87b87187","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Most_Miskolc_mellett_lattak_medvenyomokat","timestamp":"2018. június. 21. 18:47","title":"Most Miskolc mellett láttak medvenyomokat – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután korábban egy komplett feladatsor kiszivárgott, Algéria úgy döntött, radikális eszközzel próbál elébe menni az iskolai csalásoknak: egyszerűen kikapcsolják az internetet, mialatt a diákok vizsgáznak.","shortLead":"Miután korábban egy komplett feladatsor kiszivárgott, Algéria úgy döntött, radikális eszközzel próbál elébe menni...","id":"20180622_internet_blokkolas_algeria_kozepiskola_erettsegi_mobiltelefon_femdetektor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4631328-b7b4-4064-a081-dbc747e66cdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_internet_blokkolas_algeria_kozepiskola_erettsegi_mobiltelefon_femdetektor","timestamp":"2018. június. 22. 19:03","title":"Van egy ország, ahol 2 napja lekapcsolták a teljes internetet, és 3 napig még így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e2daf5-4286-439b-b00c-ff6408b06aaa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Owen Jones, a brit The Guardian publicistája nem kertelt, szerinte a közösségnek lépnie kell, és ki kell raknia Magyarországot az EU-ból a sorozatos normaszegések miatt.","shortLead":"Owen Jones, a brit The Guardian publicistája nem kertelt, szerinte a közösségnek lépnie kell, és ki kell raknia...","id":"20180622_Guardian_Itt_az_ideje_kirugni_Magyarorszagot_az_EUbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e2daf5-4286-439b-b00c-ff6408b06aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1146a0bc-2cef-4345-b232-ddd54ed4f533","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Guardian_Itt_az_ideje_kirugni_Magyarorszagot_az_EUbol","timestamp":"2018. június. 22. 16:55","title":"Guardian: Itt az ideje kirúgni Magyarországot az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]