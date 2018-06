Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","shortLead":"Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","id":"20180622_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_488_pista_pilota_budapesti_milliardos_laferrari_aperta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a3d3d7-599c-4ad8-b87f-9be107f6d12f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_488_pista_pilota_budapesti_milliardos_laferrari_aperta","timestamp":"2018. június. 22. 06:41","title":"A ritkánál is ritkább legújabb Ferrarival pózol a budapesti milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127b5435-9de4-4137-880e-bff1642d03c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Fixconn több válságkezelő forgatókönyvet is kidolgozott szükség esetére.","shortLead":"A Fixconn több válságkezelő forgatókönyvet is kidolgozott szükség esetére.","id":"20180622_Valojaban_technologiai_haboru_dul_az_Egyesult_Allamok_es_Kina_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=127b5435-9de4-4137-880e-bff1642d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53564b3e-21fd-4d59-81e8-f8aa89e43882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Valojaban_technologiai_haboru_dul_az_Egyesult_Allamok_es_Kina_kozott","timestamp":"2018. június. 22. 11:46","title":"\"Valójában technológiai háború dúl az Egyesült Államok és Kína között\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c921ab9-ab9e-47ff-8acc-67fd8421e5af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elfogadták a szegedi képviselők az azóta módosított, a korábbinál szigorúbb zajrendeletet. 