[{"available":true,"c_guid":"20550017-4525-4381-9144-e31b936b336b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vigyázzon, garantáltan beindulnak majd a lábai!","shortLead":"Vigyázzon, garantáltan beindulnak majd a lábai!","id":"20180622_Legjobb_tancbetetek_montazsvideo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20550017-4525-4381-9144-e31b936b336b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a00a66-f4d7-4f03-bd70-eb6bb931c295","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Legjobb_tancbetetek_montazsvideo","timestamp":"2018. június. 22. 17:00","title":"Parádés videón a filmtörténet 300 legjobb táncjelenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941aab16-17d2-4eba-ab9f-46811d817998","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt nyújtott be a nemzetközi szövetséghez (FIFA) a paraguayi játékvezető, Enrique Caceres ténykedése miatt.","shortLead":"Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt nyújtott be a nemzetközi szövetséghez (FIFA) a paraguayi...","id":"20180622_egyiptom_fifa_jatekvezeto_biro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=941aab16-17d2-4eba-ab9f-46811d817998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d6b292-f2ba-4276-8210-741b82813015","keywords":null,"link":"/sport/20180622_egyiptom_fifa_jatekvezeto_biro","timestamp":"2018. június. 22. 11:50","title":"Felnyomott egy bírót Egyiptom a FIFA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c921ab9-ab9e-47ff-8acc-67fd8421e5af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elfogadták a szegedi képviselők az azóta módosított, a korábbinál szigorúbb zajrendeletet. A szeptember 15-től életbe lépő szabályozás kimondja: hétköznapokon este 10, hétvégéken pedig éjfél után le kell tekerni a hangerőt a vendéglátóhelyek teraszain és kerthelyiségeiben. ","shortLead":"Elfogadták a szegedi képviselők az azóta módosított, a korábbinál szigorúbb zajrendeletet. A szeptember 15-től életbe...","id":"20180622_Megszavaztak_a_csendtorvenyt_Szegeden_buntetni_fogjak_a_hangoskodokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c921ab9-ab9e-47ff-8acc-67fd8421e5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1bc08a-0cbe-4a88-8154-1a20a023e634","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Megszavaztak_a_csendtorvenyt_Szegeden_buntetni_fogjak_a_hangoskodokat","timestamp":"2018. június. 22. 12:27","title":"Megszavazták a csendtörvényt Szegeden, büntetni fogják a hangoskodókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa40018e-6cad-4921-9c25-ed93ce5debf2","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megjelent egy hiánypótló kötet, amely a függőségekhez nem elmebetegségként, pszichiátriai problémaként közelít, hanem azt egy ember krízishelyzetének fogja fel. Nem ítélkezik, nem hibáztat. Néhány addiktológiai osztályon már a közösségi megközelítést alkalmazzák, a szakma egy része azonban igyekszik távol tartani ettől a betegeket.","shortLead":"Megjelent egy hiánypótló kötet, amely a függőségekhez nem elmebetegségként, pszichiátriai problémaként közelít, hanem...","id":"20180622_Nyiro_Gyula_OPAI_felepules_fuggoseg_Petke_Zsolt_Tremko_Mariann","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa40018e-6cad-4921-9c25-ed93ce5debf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099941f-fff5-4597-8d3e-7543263999fa","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Nyiro_Gyula_OPAI_felepules_fuggoseg_Petke_Zsolt_Tremko_Mariann","timestamp":"2018. június. 22. 20:30","title":"Piálás egyenlő magány, józanság egyenlő csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dca4c1e-9ac1-46d8-ba92-ce3ed91df838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött Mercedest foglaltak le.","shortLead":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött Mercedest foglaltak le.","id":"20180622_mercedes_gle_lopott_auto_artandi_hataratkelo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dca4c1e-9ac1-46d8-ba92-ce3ed91df838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb6ac7e-d553-488e-bfd3-00601ca5b5b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_mercedes_gle_lopott_auto_artandi_hataratkelo","timestamp":"2018. június. 22. 17:21","title":"15 milliós luxus-Mercedes akadt fenn a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-válogatott győzelmét jövendölte a Costa Rica elleni világbajnoki csoportmérkőzésre Achilles, az Ermitázs macskája.","shortLead":"A brazil labdarúgó-válogatott győzelmét jövendölte a Costa Rica elleni világbajnoki csoportmérkőzésre Achilles...","id":"20180622_megint_josolt_a_vbre_a_suket_kandur","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fe2087-369e-4ed3-b218-4a68054a9535","keywords":null,"link":"/sport/20180622_megint_josolt_a_vbre_a_suket_kandur","timestamp":"2018. június. 22. 12:49","title":"Megint jósolt a vb-re a süket kandúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megbüntethetik a sassal üzenő svájciakat, a FIFA nem nézi jó szemmel a politikai megnyilvánulásokat.","shortLead":"Megbüntethetik a sassal üzenő svájciakat, a FIFA nem nézi jó szemmel a politikai megnyilvánulásokat.","id":"20180623_sassal_hergeltek_a_szerbeket_a_svajci_golszerzok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7d6fef-ec37-46e2-9287-dea47182f875","keywords":null,"link":"/sport/20180623_sassal_hergeltek_a_szerbeket_a_svajci_golszerzok","timestamp":"2018. június. 23. 10:26","title":"Sassal hergelték a szerbeket a svájci gólszerzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megfontolja angliai jelenlétét az Airbus, ha az Egyesült Királyság megegyezés nélkül lép ki az unió kötelékéből – fenyítette be a kormányt a 14 ezer embert foglalkoztató légitársaság.","shortLead":"Megfontolja angliai jelenlétét az Airbus, ha az Egyesült Királyság megegyezés nélkül lép ki az unió kötelékéből –...","id":"20180622_14_ezer_britre_var_a_biztos_munkanelkuliseg_ha_meglepik_a_Brexitet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bee0fd4-7f65-4076-8cdb-b1aade615aba","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_14_ezer_britre_var_a_biztos_munkanelkuliseg_ha_meglepik_a_Brexitet","timestamp":"2018. június. 22. 10:44","title":"14 ezer britre vár a biztos munkanélküliség a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]