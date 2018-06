Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ca0911c-4fe3-43ae-9bf8-c85fef845607","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő szerint Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnöknek második ítélete után el kell tűnnie a közéletből, ahogyan ez még az \"éretlen demokráciákban\" is ilyen esetben megtörténne.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő szerint Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnöknek második ítélete után el kell tűnnie...","id":"20180623_Roman_elnok_Romania_legnagyobb_partja_egy_bunozot_segito_lobbicsoportta_alakul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0911c-4fe3-43ae-9bf8-c85fef845607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2effa3e-6ae0-4f1c-8c52-2d438626eb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Roman_elnok_Romania_legnagyobb_partja_egy_bunozot_segito_lobbicsoportta_alakul","timestamp":"2018. június. 23. 16:39","title":"Román elnök: \"Románia legnagyobb pártja egy bűnözőt segítő lobbicsoporttá alakul\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A daganatos betegek terápiájánál is rengeteg vérkészítményt használnak fel a kórházak.","shortLead":"A daganatos betegek terápiájánál is rengeteg vérkészítményt használnak fel a kórházak.","id":"20180622_ujabb_erv_a_veradashoz_daganatos_gyerekek_kezeleset_is_segithetjuk_igy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39227f8-01f0-44d8-b970-4bbde1857683","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_ujabb_erv_a_veradashoz_daganatos_gyerekek_kezeleset_is_segithetjuk_igy","timestamp":"2018. június. 22. 20:22","title":"Újabb érv a véradáshoz: daganatos gyerekek kezelését is segíthetjük így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nap legnagyobb kérdése, hogy tovább tudnak-e jutni a csoportkörből a címvédő németek, de a másik két mérkőzése – a Mexikó–Dél-Korea és a Belgium–Tunézia – sem ígérkezik unalmasnak. Tippelje meg, milyen eredménnyel zárulnak a meccsek!\r

\r

","shortLead":"A nap legnagyobb kérdése, hogy tovább tudnak-e jutni a csoportkörből a címvédő németek, de a másik két mérkőzése –...","id":"20180623_sikerul_tulelniuk_a_nemeteknek_szavazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73c52ad-0f95-4c91-941a-46d8d3e255e9","keywords":null,"link":"/sport/20180623_sikerul_tulelniuk_a_nemeteknek_szavazas","timestamp":"2018. június. 23. 13:10","title":"Sikerül túlélniük a németeknek? – szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26224027-3e17-4d0f-bb83-32388300aaf1","c_author":"Kisgyörgy Éva","category":"elet","description":"A Balaton-felvidéknek van valami különleges varázsa, vonzereje. Amitől megbékél az ember lelke. S ahol a legpörgösebb urbanista is képes lelassulni kiülve egy panorámás teraszra, vagy éppen behúzódva egy lombsátoros kertbe, belefeledkezve a látványba, illatokba, ízekbe. Van pár tippünk.\r

\r

","shortLead":"A Balaton-felvidéknek van valami különleges varázsa, vonzereje. Amitől megbékél az ember lelke. S ahol a legpörgösebb...","id":"20180620_Balatoni_eleterzes_stilusosan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26224027-3e17-4d0f-bb83-32388300aaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61397749-c015-440b-b7af-d9898db2e175","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Balatoni_eleterzes_stilusosan","timestamp":"2018. június. 23. 09:43","title":"Balatoni életérzés stílusosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Konok Péter","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebf5f97-55c2-443c-87b1-410f439fbffa","keywords":null,"link":"/velemeny/201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","timestamp":"2018. június. 23. 19:00","title":"Konok Péter: A hajléktalanok mi vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint van, akit sért a térség gyors fejlődése.","shortLead":"A miniszterelnök szerint van, akit sért a térség gyors fejlődése.","id":"20180624_Orban_Azert_tamadnak_mert_sikeresek_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea0b51b-133b-44d5-a34b-6867f9741597","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Orban_Azert_tamadnak_mert_sikeresek_vagyunk","timestamp":"2018. június. 24. 14:26","title":"Orbán: \"Azért támadnak, mert sikeresek vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután korábban egy komplett feladatsor kiszivárgott, Algéria úgy döntött, radikális eszközzel próbál elébe menni az iskolai csalásoknak: egyszerűen kikapcsolják az internetet, mialatt a diákok vizsgáznak.","shortLead":"Miután korábban egy komplett feladatsor kiszivárgott, Algéria úgy döntött, radikális eszközzel próbál elébe menni...","id":"20180622_internet_blokkolas_algeria_kozepiskola_erettsegi_mobiltelefon_femdetektor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4631328-b7b4-4064-a081-dbc747e66cdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_internet_blokkolas_algeria_kozepiskola_erettsegi_mobiltelefon_femdetektor","timestamp":"2018. június. 22. 19:03","title":"Van egy ország, ahol 2 napja lekapcsolták a teljes internetet, és 3 napig még így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","shortLead":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","id":"20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327a54f6-2a7f-4601-a9fc-5608b140ef81","keywords":null,"link":"/elet/20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 24. 10:50","title":"Elhagyta a kórházat az új-zélandi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]